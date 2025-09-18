Вас приглашают на вечерне-ночную поездку по Лиссабону, чтобы, например, скрасить скучное ожидание самолёта в аэропорту. Вы увидите самые главные достопримечательности, а отсутствие людей подарит вам комфорт и возможность насладиться спокойной экскурсией.

Описание экскурсии

Проведите время с пользой в Лиссабоне

Вы находитесь в аэропорту ночью, а до вашего рейса ещё целых 4-5 часов. Вместо того чтобы сидеть и скучать, постарайтесь провести это время с пользой!

Узнайте о достопримечательностях

Всего за 3 часа вы сможете посетить и ознакомиться со всеми главными достопримечательностями Лиссабона. Ночное время суток придаст вашему путешествию особый шарм. А тишина и отсутствие толп туристов и местных жителей создадут уникальную атмосферу, будто Лиссабон распахнул свои объятия только для вас.

Что посетить?

Площадь Коммерции – прекрасное место для прогулки вдоль реки.

Замок Святого Георгия – насладитесь прекрасным видом на город.

Квартал Альфама – знаменитый своими узкими улочками и атмосферными кафе.

Старый лифт Санта Жуста – уникальная конструкция и потрясающий вид на окрестности.

Лиссабон ночью открыт для вас, так что не упустите возможность насладиться его красотой!