Вас приглашают на вечерне-ночную поездку по Лиссабону, чтобы, например, скрасить скучное ожидание самолёта в аэропорту.
Вы увидите самые главные достопримечательности, а отсутствие людей подарит вам комфорт и возможность насладиться спокойной экскурсией.
Описание экскурсии
Проведите время с пользой в Лиссабоне
Вы находитесь в аэропорту ночью, а до вашего рейса ещё целых 4-5 часов. Вместо того чтобы сидеть и скучать, постарайтесь провести это время с пользой!
Узнайте о достопримечательностях
Всего за 3 часа вы сможете посетить и ознакомиться со всеми главными достопримечательностями Лиссабона. Ночное время суток придаст вашему путешествию особый шарм. А тишина и отсутствие толп туристов и местных жителей создадут уникальную атмосферу, будто Лиссабон распахнул свои объятия только для вас.
Что посетить?
- Площадь Коммерции – прекрасное место для прогулки вдоль реки.
- Замок Святого Георгия – насладитесь прекрасным видом на город.
- Квартал Альфама – знаменитый своими узкими улочками и атмосферными кафе.
- Старый лифт Санта Жуста – уникальная конструкция и потрясающий вид на окрестности.
Лиссабон ночью открыт для вас, так что не упустите возможность насладиться его красотой!
Любой день с 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белень
- Площадь Коммерции
- Фуникулёр Санта-Жушта
- Район Байша, Россиу и Рештаурадореш
- Парк Эдуарда VII
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты
Завершение: Любой адрес в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день с 21:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
