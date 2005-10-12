  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Вы привыкли ценить каждую минуту своего времени и хотели бы увидеть самые интересные места и достопримечательности 🏛️ Лиссабона и его окрестностей за один день? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день

Что вы увидите

  • Площадь Маркиза Помбала
  • Площадь Реставраторов
  • Площади Россио и Коммерции
  • Улица Аугушта
  • Квартал Алфама
  • Кафедральный Собор
  • Смотровые площадки
  • Район Белен
  • Монастырь Иеронимитов
  • Башня Белен
  • Памятник первооткрывателям
  • «Культурный ландшафт Синтры»
  • Кинта да Регалейра
  • Мыс Рока
  • Эшторил
  • Кашкайш
Исторический центр старого Лиссабона
На машине мы заберём вас от вашего отеля и первым делом отправимся в исторический центр старого Лиссабона. Здесь мы посетим площадь Маркиза Помбала, площадь Реставраторов, площади Россио и Коммерции. Прогуляемся по самой широкой пешеходной улице Аугушта, затеряемся в узких лабиринтах улочек мавританского квартала Алфама, посетим Кафедральный Собор и побываем на самых красивых 🤩 смотровых площадках города.
Район Белен
Затем мы переедем в район Белен, который был свидетелем Золотого века Португалии и по-прежнему хранит славу того времени. Именно отсюда отчалил Васко да Гама на поиск морского пути в Индию и здесь же великий путешественник нашел свое последнее пристанище.
В этом легендарном районе мы посетим величественный монастырь Иеронимитов (объект Всемирное наследие ЮНЕСКО), полюбуемся прекрасной башней Белен, а возле Памятника первооткрывателям я расскажу вам об известных португальских героях эпохи Великих географических открытий.
Город Синтра
После этого мы направимся в волшебную Синтру, где королевские дворцы хранят свои секреты, а природа и искусство слились воедино, образовав «Культурный ландшафт Синтры». Мы побываем в самом мистическом имении — Кинта да Регалейра и попытаемся разгадать тайны его владельца — Монтейру-Миллионщика.
Мыс Рока
В конце нашего путешествия мы отправимся на самый край Европы — мыс Рока, где по словам великого португальского поэта, заканчивается земля и начинается море 🌊. Именно здесь вам удастся в полной мере ощутить всю мощь и красоту Атлантического океана.
Возвращаться в Лиссабон мы будем вдоль живописного побережья Лиссабонской Ривьеры, города которой — Эшторил и Кашкайш — излюбленное место для летнего отдыха состоятельных европейцев.
Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный минивэн с водителем
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш – всё за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Oльга Г. проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Средневековье
150
9 часов
Путешествие в Средневековье
7 отзывов
Мифы и легенды Лиссабона
90
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
6 отзывов
Природные сокровища Португалии
330
9 часов
Природные сокровища Португалии
5 отзывов
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
150
9 часов
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
4 отзыва
Обидуш — средневековая сказка
55
2 часа
Обидуш — средневековая сказка
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
300
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей

Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

Такой разный Лиссабон
20
3.5 часа
Такой разный Лиссабон
298 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Ежедневная прогулка по Лиссабону
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Лиссабону
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
От 92
2.5 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
247 отзывов
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
От Синтры до Эшторила
170
8 часов
От Синтры до Эшторила
189 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Лиссабон, который покорит ваше сердце
77
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65
3 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
163 отзыва
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам