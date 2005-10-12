Исторический центр старого Лиссабона

На машине мы заберём вас от вашего отеля и первым делом отправимся в исторический центр старого Лиссабона. Здесь мы посетим площадь Маркиза Помбала, площадь Реставраторов, площади Россио и Коммерции. Прогуляемся по самой широкой пешеходной улице Аугушта, затеряемся в узких лабиринтах улочек мавританского квартала Алфама, посетим Кафедральный Собор и побываем на самых красивых 🤩 смотровых площадках города.

Район Белен

Затем мы переедем в район Белен, который был свидетелем Золотого века Португалии и по-прежнему хранит славу того времени. Именно отсюда отчалил Васко да Гама на поиск морского пути в Индию и здесь же великий путешественник нашел свое последнее пристанище.

В этом легендарном районе мы посетим величественный монастырь Иеронимитов (объект Всемирное наследие ЮНЕСКО), полюбуемся прекрасной башней Белен, а возле Памятника первооткрывателям я расскажу вам об известных португальских героях эпохи Великих географических открытий.

Город Синтра

После этого мы направимся в волшебную Синтру, где королевские дворцы хранят свои секреты, а природа и искусство слились воедино, образовав «Культурный ландшафт Синтры». Мы побываем в самом мистическом имении — Кинта да Регалейра и попытаемся разгадать тайны его владельца — Монтейру-Миллионщика.

Мыс Рока

В конце нашего путешествия мы отправимся на самый край Европы — мыс Рока, где по словам великого португальского поэта, заканчивается земля и начинается море 🌊. Именно здесь вам удастся в полной мере ощутить всю мощь и красоту Атлантического океана.

Возвращаться в Лиссабон мы будем вдоль живописного побережья Лиссабонской Ривьеры, города которой — Эшторил и Кашкайш — излюбленное место для летнего отдыха состоятельных европейцев.