В Лиссабоне каждый камень хранит воспоминания о великих мореплавателях.Прогулка по Белену перенесёт в эпоху географических открытий, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Здесь, на берегу Тежу, каравеллы отправлялись в

путешествия, изменившие историю. Участники экскурсии увидят монастырь Жеронимуш, башню Белен и монумент первооткрывателям. Тайные уголки Белема и вкусные угощения добавят особый шарм прогулке. Истории о людях, покоривших моря, и тайны, скрытые в стенах монастыря, не оставят равнодушными

за 1–4 человек или €60 за человека, если вас больше

от €240 за 1–4 человек или €60 за человека, если вас больше

Мы с вами перенесёмся в эпоху Великих географических открытий — время, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Поговорим о том, как отвага и жажда открытий (или наживы) меняли не только карты, но и саму историю человечества.

Из Лиссабона, с берега, где мы с вами встретимся, уходили за горизонт каравеллы. Чтобы открыть мир — и изменить его навсегда.

Вы увидите:

Монастырь Жеронимуш — шедевр стиля мануэлино, построенный в честь путешествия Васко да Гамы.

Церковь Santa Maria de Belém — место где покоятся величайшие португальцы в истории.

Башня Белен — символ Лиссабона и исторический маяк, который охранял вход в гавань.

Монумент первооткрывателям — впечатляющий памятник, посвящённый знаменитым мореплавателям.

Набережная Тежу — прекрасное место для прогулок, откуда открываются потрясающие виды на реку.

Тайные уголки Белема — скрытые дворики и аутентичные места, которые редко встречаются в путеводителях и знакомы далеко не всем жителям Лиссабона.

По пути мы сможем попробовать несколько вкусных традиционных (и не очень!) угощений, которые приятно украсят нашу прогулку.

А ещё мы расскажем:

захватывающие, порой фантастические истории людей, которые когда-то решились выйти за край известного мира

как маленькое королевство на краю Европы стало великой морской державой

какие тайны хранят стены монастыря Жеронимуш

что такое странствующая башня

как встретить носорога

за что мы так любим монахов

почему в Белене готовят самые вкусные паштел-де-ната

как стать великим мореплавателем, сидя дома

какие юридические тонкости могут оставить моряков без благословения

И многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые приехал в город и хочет познакомиться с ним, так и искушённым путешественникам, которые хотят узнать об эпохе Великих географических открытий. А главное — всем, кто любит приключения!

