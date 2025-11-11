Прогулка по Белену перенесёт в эпоху географических открытий, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Здесь, на берегу Тежу, каравеллы отправлялись в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Погружение в эпоху великих открытий
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🗺️ Тайные уголки Белема
- 🍰 Вкусные традиционные угощения
- 📜 Захватывающие истории мореплавателей
Что можно увидеть
- Монастырь Жеронимуш
- Церковь Santa Maria de Belém
- Башня Белен
- Монумент первооткрывателям
- Набережная Тежу
Описание экскурсии
Мы с вами перенесёмся в эпоху Великих географических открытий — время, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Поговорим о том, как отвага и жажда открытий (или наживы) меняли не только карты, но и саму историю человечества.
Из Лиссабона, с берега, где мы с вами встретимся, уходили за горизонт каравеллы. Чтобы открыть мир — и изменить его навсегда.
Вы увидите:
Монастырь Жеронимуш — шедевр стиля мануэлино, построенный в честь путешествия Васко да Гамы.
Церковь Santa Maria de Belém — место где покоятся величайшие португальцы в истории.
Башня Белен — символ Лиссабона и исторический маяк, который охранял вход в гавань.
Монумент первооткрывателям — впечатляющий памятник, посвящённый знаменитым мореплавателям.
Набережная Тежу — прекрасное место для прогулок, откуда открываются потрясающие виды на реку.
Тайные уголки Белема — скрытые дворики и аутентичные места, которые редко встречаются в путеводителях и знакомы далеко не всем жителям Лиссабона.
По пути мы сможем попробовать несколько вкусных традиционных (и не очень!) угощений, которые приятно украсят нашу прогулку.
А ещё мы расскажем:
- захватывающие, порой фантастические истории людей, которые когда-то решились выйти за край известного мира
- как маленькое королевство на краю Европы стало великой морской державой
- какие тайны хранят стены монастыря Жеронимуш
- что такое странствующая башня
- как встретить носорога
- за что мы так любим монахов
- почему в Белене готовят самые вкусные паштел-де-ната
- как стать великим мореплавателем, сидя дома
- какие юридические тонкости могут оставить моряков без благословения
И многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто впервые приехал в город и хочет познакомиться с ним, так и искушённым путешественникам, которые хотят узнать об эпохе Великих географических открытий. А главное — всем, кто любит приключения!
Организационные детали
- Примерная дистанция маршрута — 3 км
- Экскурсия подходит для всех любителей приключений от 8 лет
- Дополнительно оплачиваются перекусы и входные билеты в музеи (если вы захотите куда-то заглянуть)
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова или действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы и традиции страны пребывания
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды