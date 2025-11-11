Мои заказы

На краю света: португальские мореплаватели и открытие мира

В Лиссабоне воздух наполнен духом открытий. Прогулка по Белену откроет тайны мореплавателей и их великих экспедиций
В Лиссабоне каждый камень хранит воспоминания о великих мореплавателях.

Прогулка по Белену перенесёт в эпоху географических открытий, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Здесь, на берегу Тежу, каравеллы отправлялись в
путешествия, изменившие историю. Участники экскурсии увидят монастырь Жеронимуш, башню Белен и монумент первооткрывателям. Тайные уголки Белема и вкусные угощения добавят особый шарм прогулке. Истории о людях, покоривших моря, и тайны, скрытые в стенах монастыря, не оставят равнодушными

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в эпоху великих открытий
  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🗺️ Тайные уголки Белема
  • 🍰 Вкусные традиционные угощения
  • 📜 Захватывающие истории мореплавателей
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Монастырь Жеронимуш
  • Церковь Santa Maria de Belém
  • Башня Белен
  • Монумент первооткрывателям
  • Набережная Тежу

Описание экскурсии

Мы с вами перенесёмся в эпоху Великих географических открытий — время, когда Португалия знакомила мир с новыми землями. Поговорим о том, как отвага и жажда открытий (или наживы) меняли не только карты, но и саму историю человечества.

Из Лиссабона, с берега, где мы с вами встретимся, уходили за горизонт каравеллы. Чтобы открыть мир — и изменить его навсегда.

Вы увидите:

Монастырь Жеронимуш — шедевр стиля мануэлино, построенный в честь путешествия Васко да Гамы.

Церковь Santa Maria de Belém — место где покоятся величайшие португальцы в истории.

Башня Белен — символ Лиссабона и исторический маяк, который охранял вход в гавань.

Монумент первооткрывателям — впечатляющий памятник, посвящённый знаменитым мореплавателям.

Набережная Тежу — прекрасное место для прогулок, откуда открываются потрясающие виды на реку.

Тайные уголки Белема — скрытые дворики и аутентичные места, которые редко встречаются в путеводителях и знакомы далеко не всем жителям Лиссабона.

По пути мы сможем попробовать несколько вкусных традиционных (и не очень!) угощений, которые приятно украсят нашу прогулку.

А ещё мы расскажем:

  • захватывающие, порой фантастические истории людей, которые когда-то решились выйти за край известного мира
  • как маленькое королевство на краю Европы стало великой морской державой
  • какие тайны хранят стены монастыря Жеронимуш
  • что такое странствующая башня
  • как встретить носорога
  • за что мы так любим монахов
  • почему в Белене готовят самые вкусные паштел-де-ната
  • как стать великим мореплавателем, сидя дома
  • какие юридические тонкости могут оставить моряков без благословения

И многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые приехал в город и хочет познакомиться с ним, так и искушённым путешественникам, которые хотят узнать об эпохе Великих географических открытий. А главное — всем, кто любит приключения!

Организационные детали

  • Примерная дистанция маршрута — 3 км
  • Экскурсия подходит для всех любителей приключений от 8 лет
  • Дополнительно оплачиваются перекусы и входные билеты в музеи (если вы захотите куда-то заглянуть)
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова или действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы и традиции страны пребывания
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монастыря Жеронимуш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

