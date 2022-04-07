Секреты гор Аррабида и винная дегустация

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Секреты гор Аррабида и винная дегустация

Что вас ожидает 🤩

  • Мост 25 апреля
  • Статуя Христа
  • Азейтау
  • Винный погреб Жозе Мария да Фонсека
  • Сетубал
  • Национальный парк Аррабида
  • Мост Васко да Гама
  • Район «Парк Наций»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Мечтаете познакомиться поближе с южным берегом главной реки Португалии — Тежу? Тогда специально для вас — индивидуальная экскурсия «Секреты гор Аррабида». На автомобиле бизнес-класса вы исследуете один из самых живописных регионов Португалии.

Вы отправитесь на остров Сетубал через знаменитый мост 25 апреля. Сразу же возле моста вы сможете полюбоваться статуей Христа и насладиться панорамными видами на Лиссабон, а гид расскажет историю этой статуи.

Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет!

После этого вы пообедаете традиционными блюдами из морепродуктами и рыбой, в сопровождении «винью верды» — портуагльским зеленым вином.

Затем мы отправимся наслаждаться видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и пейзажами Атлантического океана с прозрачными водами.

При желании вы сможете посетить старинный монастырь Богомотери де Аррабида. Обратная дорога в Лиссабон будет проходить через Парк Наций, один из самых современных районов Португалии, построенный всего двадцать лет назад.

Программа

Мост 25 апреля, Статуя Христа, Азейтау, винный погреб Жозе Мария да Фонсека, Сетубал, национальный парк Аррабида, мост Васко да Гама, район «Парк Наций».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед. Дегустация вин (от 5€ до 20€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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