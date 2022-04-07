Мечтаете познакомиться поближе с южным берегом главной реки Португалии — Тежу? Тогда специально для вас — индивидуальная экскурсия «Секреты гор Аррабида». На автомобиле бизнес-класса вы исследуете один из самых живописных регионов Португалии.

Вы отправитесь на остров Сетубал через знаменитый мост 25 апреля. Сразу же возле моста вы сможете полюбоваться статуей Христа и насладиться панорамными видами на Лиссабон, а гид расскажет историю этой статуи.

Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет!

После этого вы пообедаете традиционными блюдами из морепродуктами и рыбой, в сопровождении «винью верды» — портуагльским зеленым вином.

Затем мы отправимся наслаждаться видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и пейзажами Атлантического океана с прозрачными водами.

При желании вы сможете посетить старинный монастырь Богомотери де Аррабида. Обратная дорога в Лиссабон будет проходить через Парк Наций, один из самых современных районов Португалии, построенный всего двадцать лет назад.