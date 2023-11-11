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спасибо за вашу терпеливость Наталия), готовый дать ответ на любой поставленный вопрос. Все проходило очень четко и без лишней суеты. Речь гида правильная, повествование логично и доступно, видно человека, любящего своё дело и людей, Впечатлила статуя Христа и подвесной мост - обязательно для посещения! Огромное спасибо за эмоции!!!!!!!