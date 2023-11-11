1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
«Лиссабон с воды, прохладное вино и тёплая компания»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«По дороге остановимся на винодельне одного из старейших производителей мускатных и сухих вин Португалии»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«В этих краях веками выращивали виноград и делали вино»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Не говоря уже о средних веках, когда вино обязательно присутствовало на столе любого феодала»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
- KKatalin5 июля 2022Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
- ННаталия7 января 2019Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
- ААлександр2 января 2018Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Винные туры»
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