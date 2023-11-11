Винные экскурсии в Лиссабоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Винные туры» в Лиссабоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лиссабон: с друзьями под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Лиссабон: с друзьями под парусом
Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
«Лиссабон с воды, прохладное вино и тёплая компания»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«По дороге остановимся на винодельне одного из старейших производителей мускатных и сухих вин Португалии»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Очарование рождественского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«В этих краях веками выращивали виноград и делали вино»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Затем вас ждет остановка в городке Азейтау, где производятся знаменитые португальские вина Жозе Мария да Фонсека и продегустируете напитки в винном подвале, чья история насчитывает почти две сотни лет»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 70 за человека
Вина и зрелищ!
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Не говоря уже о средних веках, когда вино обязательно присутствовало на столе любого феодала»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    11 ноября 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 сентября 2022
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
    Это было просто прекрасно!Это было просто прекрасно!
  • K
    Katalin
    5 июля 2022
    Секреты заповедных гор Аррабида
    Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
    читать дальше

    спасибо за вашу терпеливость Наталия), готовый дать ответ на любой поставленный вопрос. Все проходило очень четко и без лишней суеты. Речь гида правильная, повествование логично и доступно, видно человека, любящего своё дело и людей, Впечатлила статуя Христа и подвесной мост - обязательно для посещения! Огромное спасибо за эмоции!!!!!!!

  • Н
    Наталия
    7 января 2019
    Очарование рождественского Лиссабона
    Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
  • А
    Александр
    2 января 2018
    Очарование рождественского Лиссабона
    Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Лиссабон: с друзьями под парусом
  2. Секреты заповедных гор Аррабида
  3. Очарование рождественского Лиссабона
  4. Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
  5. Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Винные туры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам