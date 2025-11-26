Мои заказы

Тайны масонского Лиссабона: мифы и реальность

Погрузитесь в атмосферу масонского Лиссабона, прогуливаясь по улицам Байша и Байрру-Алту. Загадочные символы и легенды на каждом шагу
Тайны масонского Лиссабона откроются перед вами на этой увлекательной экскурсии. Прогулка по районам Байша и Байрру-Алту наполнена символикой, связанной с масонами. Вы посетите Торговую площадь, узнаете о каменщиках и их
влиянии на историю. Легендарная таверна, где проводились обряды, также станет частью вашего маршрута. Узнайте о самых известных масонах Португалии и их мифах. Это путешествие позволит вам разобраться, где мифы, а где реальность

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Загадочные символы на улицах
  • 🏛️ Исторические районы Байша и Байрру-Алту
  • 🍷 Легендарная таверна с историей
  • 📜 Истории известных масонов
  • 🗝️ Тайны масонских обрядов
Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Байша
  • Байрру-Алту

Описание экскурсии

  • Вы побываете на Торговой площади и увидите, как она наполнена символизмом.
  • Пройдёте по шахматной доске масонов.
  • Заглянете в легендарную таверну, зал которой легко превращался в место для проведения обрядов.

Вы узнаете:

  • О тайнах масонов, их мифах, легендах и реальных историях.
  • Каменщиках практических и спекулятивных.
  • Самых известных масонах Португалии.
  • О том, как в 18–19 веках вступали в ложи и возможно ли это сейчас.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.

