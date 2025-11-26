Тайны масонского Лиссабона откроются перед вами на этой увлекательной экскурсии. Прогулка по районам Байша и Байрру-Алту наполнена символикой, связанной с масонами. Вы посетите Торговую площадь, узнаете о каменщиках и их
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Загадочные символы на улицах
- 🏛️ Исторические районы Байша и Байрру-Алту
- 🍷 Легендарная таверна с историей
- 📜 Истории известных масонов
- 🗝️ Тайны масонских обрядов
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Байша
- Байрру-Алту
Описание экскурсии
- Вы побываете на Торговой площади и увидите, как она наполнена символизмом.
- Пройдёте по шахматной доске масонов.
- Заглянете в легендарную таверну, зал которой легко превращался в место для проведения обрядов.
Вы узнаете:
- О тайнах масонов, их мифах, легендах и реальных историях.
- Каменщиках практических и спекулятивных.
- Самых известных масонах Португалии.
- О том, как в 18–19 веках вступали в ложи и возможно ли это сейчас.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
27 ноя в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
27 ноя в 11:00
€55 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
27 ноя в 15:00
28 ноя в 15:00
€55 за человека