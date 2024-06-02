Экскурсии про масонов в Лиссабоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Масоны» в Лиссабоне на русском языке, цены от €51, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
24 отзыва
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
«Загадочные, закрытые, могущественные — это все о масонах»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
55 за человека
Открыть загадочную Синтру
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
«Этот дворец обязательно нужно посетить всем, кто интересуется масонством, алхимией и эзотерической практикой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
51 за человека
Сказочная Синтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
«Познакомитесь с историей замка, спуститесь по винтовой лестнице в многоярусный каменный колодец и разгадаете загадки этого мистического места, связанного с секретными масонскими обрядами»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
«Я расскажу, как дружили и создавали комплекс филантроп и масон Фронтейру и архитектор Манини»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7063 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Лера совершенно магический человек, который умеет из исторических лоскутов шить общее органичное полотно. Казалось бы не связанные кусочки информации, полученные в ходе экскурсии, в конце концов обретают стройную картину. Чувство юмора и умение подстроиться под собеседника тоже подкупает. Спасибо.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе! Экскурсия "Тайны масонов" с Валерией без преувеличений покорила нас) Она с
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    таким энтузиазмом рассказывает об истории и тайнах Лиссабона, что просто завораживает. Каждая остановка на маршруте открывает что-то новое и удивительное. Валерия действительно знает свое дело и делает этот опыт по-настоящему хорошо) Ее энергия и харизма не оставят вас равнодушным, она словно воплощение страсти к своей работе. Эта экскурсия с Валерией - это не просто прогулка, а настоящее приключение, Очень рекомендую)

    Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!
  • М
    Марина
    28 марта 2024
    Открыть загадочную Синтру
    Очень понравилась экскурсия и Елена - приятный рассказчик и отличный гид.
  • Л
    Людмила
    23 января 2024
    Загадки Кинта да Регалейра
    Очень понравилась экскурсия, Елена знает очень много о Португалии, не только по теме конкретной экскурсии. И рассказывает интересно, красочно. Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
  • V
    Vladimir
    14 декабря 2023
    Открыть загадочную Синтру
    Нашим гидом была Елена. Профессиональный, знающий человек. Прекрасная экскурсия, огромное спасибо Елене за интересный тур по Синтре. Очень рекомендую этого чудесного человека в качестве экскурсовода.
  • T
    Tatyana
    11 ноября 2023
    Загадки Кинта да Регалейра
    Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много захватывающих историй, легенд, красивых,
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    волшебных пещер, гротов, водопадов. Невозможно остаться равнодушным. Вполне приемлемо по цене. Желающие могут самостоятельно продолжить экскурсию по Синтре, там есть для этого местное такси, автобусы, которые довезут до места назначения.

    Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много
  • Е
    Елена
    29 октября 2023
    Загадки Кинта да Регалейра
    Экскурсия «Загадки Кинта да Регалейра» с Еленой была интересной и профессиональной! Дворец в стиле Мануелино считаю самым красивым в Синтре!
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    Хочу внести в вашу экскурсию предложение - не нужно уезжать сразу в Лиссабон - можно предложить туристам остаться для самостоятельной прогулки по этому маленькому аутентичному городку, в котором можно пообедать в интересных ресторанчиках, панорамных кафе или уютных подвальчиках-погребках! Городок интересен и своими сувенирами от португальских ремесленников и дизайнеров! Любители изысканных сувениров будут очень довольны дизайнерскими украшениями, кружками, футболками, платками, одеждой. Этого нет в Лиссабоне. Синтра - уютный и не торопливый!!! А если вам повезёт, вы послушаете уличных музыкантов! Не торопитесь в Лиссабон! Поезд ходит до позднего вечера. Вкусите всю прелесть истории!!

  • Д
    Дмитрий
    28 сентября 2023
    Открыть загадочную Синтру
    Елена замечательная. Мы получили огромное удовольствие от прогулки по городу, на которой узнали много интереснейших фактов о его истории. За
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    время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности города и даже немного больше) Эти впечатления останутся с вами надолго. Елена знает такое…) Очень рекомендую всем, кто путешествует по всей Португалии, не только по Синтре)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Масоны»

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  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Масоны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 51 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Хотите узнать подробно об истории масонов в Лиссабоне? Наши гиды раскроют вам тайны, факты и мифы о масонах, которые связаны с городом, вы посетите дома и места связанные с ними. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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