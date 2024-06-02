1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
«Загадочные, закрытые, могущественные — это все о масонах»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
«Этот дворец обязательно нужно посетить всем, кто интересуется масонством, алхимией и эзотерической практикой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€51 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
«Познакомитесь с историей замка, спуститесь по винтовой лестнице в многоярусный каменный колодец и разгадаете загадки этого мистического места, связанного с секретными масонскими обрядами»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
«Я расскажу, как дружили и создавали комплекс филантроп и масон Фронтейру и архитектор Манини»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 70€63 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
- ССаша20 мая 2024Лера совершенно магический человек, который умеет из исторических лоскутов шить общее органичное полотно. Казалось бы не связанные кусочки информации, полученные в ходе экскурсии, в конце концов обретают стройную картину. Чувство юмора и умение подстроиться под собеседника тоже подкупает. Спасибо.
- ЕЕлена2 мая 2024Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе! Экскурсия "Тайны масонов" с Валерией без преувеличений покорила нас) Она с
- ММарина28 марта 2024Очень понравилась экскурсия и Елена - приятный рассказчик и отличный гид.
- ЛЛюдмила23 января 2024Очень понравилась экскурсия, Елена знает очень много о Португалии, не только по теме конкретной экскурсии. И рассказывает интересно, красочно. Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
- VVladimir14 декабря 2023Нашим гидом была Елена. Профессиональный, знающий человек. Прекрасная экскурсия, огромное спасибо Елене за интересный тур по Синтре. Очень рекомендую этого чудесного человека в качестве экскурсовода.
- TTatyana11 ноября 2023Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много захватывающих историй, легенд, красивых,
- ЕЕлена29 октября 2023Экскурсия «Загадки Кинта да Регалейра» с Еленой была интересной и профессиональной! Дворец в стиле Мануелино считаю самым красивым в Синтре!
- ДДмитрий28 сентября 2023Елена замечательная. Мы получили огромное удовольствие от прогулки по городу, на которой узнали много интереснейших фактов о его истории. За
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Масоны»
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