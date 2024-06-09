Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер на минивэне Mercedes-Benz V-Class. Вам не придется тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.
Наши водители встретят вас, помогут с багажом и доставят в нужное место с европейской пунктуальностью. Отдых, деловая встреча, концерт или первое свидание — куда бы вы ни ехали, вы будете вовремя!
Наши водители встретят вас, помогут с багажом и доставят в нужное место с европейской пунктуальностью. Отдых, деловая встреча, концерт или первое свидание — куда бы вы ни ехали, вы будете вовремя!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 18:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы организуем трансферы на высшем уровне. Наши водители дружелюбные и пунктуальные, транспорт современный и комфортабельный. Кроме того, с нами вы можете не переживать за задержку рейса: мы самостоятельно отследим информацию по табло и будем ждать вас с именной табличкой в нужное время.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных Mercedes V-class
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Первые 1,5 часа ожидания после посадки самолета включены в стоимость. Далее — 20€ за каждый дополнительный час.
- Стоимость указана за трансфер в черте Лиссабона. Если ваша локация находится в другом городе, уточняйте цену в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Лиссабоне
Оlá! Добро пожаловать в Португалию, родину портвейна, великих путешественников и Криштиану Роналду! Меня зовут Алексей и мы с командой с удовольствием покажем вам достоинства этой удивительной страны, в которую хочетсяЗадать вопрос
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