14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прибыв в Лиссабон, каждый путешественник мечтает увидеть его самые яркие и запоминающиеся места.
Наша услуга трансфера с экскурсией по центру Лиссабона предлагает именно это: непосредственно из аэропорта вы отправитесь на встречу
Наша услуга трансфера с экскурсией по центру Лиссабона предлагает именно это: непосредственно из аэропорта вы отправитесь на встречу
6 причин купить этот трансфер
- ✈️ Удобный трансфер из аэропорта
- 🚌 Комфортабельный микроавтобус с кондиционером
- 🏙️ Знакомство с главными районами Лиссабона
- 🌅 Виды с лучших смотровых площадок
- 🕵️ Интересные факты об истории и быте лиссабонцев
- 🏨 Завершение экскурсии у вашего отеля или в аэропорту
Что можно увидеть
- Парк Эдуарда VII
- Проспект Свободы
- Алфама
- Мурария
- Ворота Солнца
- Площадь Коммерсии
- Байша
- Байру Алту
- Принцип Реал
- Район Белень
- Беленьская башня
- Монастырь Иеронимитов
- Мост 25 апреля
- Статуя Христа
Описание трансфер
Удобный трансфер
Вас встретят в аэропорту или морском порту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону. Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре, музеях, ресторанах, магазинах. Мы не только объедем на машине весь город, но и непременно зайдём в пару церквей и пройдёмся по районам, где расположены так называемые «магазины с историей» — книжные лавки, кафе, парикмахерские, шляпные магазины, которым больше ста лет. Экскурсия закончится у отеля или мы вернём вас в аэропорт / морской порт.
Маршрут
- Первым делом мы отправимся к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух.
- Не растеряв это впечатление, мы проедем по главному проспекту города — проспекту Свободы, а потом побываем в самых старых районах — Алфама и Мурария. Роскошный вид на противоположный холм Святого Петра Алкантарийского открывается со смотровой площадки Сеньоры Горы.
- Вдоль набережной мимо площади Коммерции и нижнего района Байша мы переместимся к районам Байру Алту и Принцип Реал, знаменитым своей ночной жизнью. И теперь уже со смотровой площадки Святого Петра Алкантарийского посмотрим на противоположный холм, на котором расположился самый старый район Лиссабона — Алфама. Вам откроется великолепный вид на крепость Святого Георгия и весь старый город.
- Оставив позади центральную часть города, мы поедем в важнейший для истории Лиссабона и Португалии район Белень, где находятся памятники ЮНЕСКО — монастырь Иеронимитов, церковь Марии Вифлеемской и Беленьская башня. Когда-то она служила своеобразной точкой отсчёта для португальских первооткрывателей, которые отправлялись из Лиссабона на поиски славы и богатства, а теперь и вы, покоряя город, сможете полюбоваться ей.
- Из района Белень по мосту 25 апреля — брату-близнецу моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско — мы попадём к статуе Христа и напоследок окинем ещё раз взглядом весь Лиссабон и ривьеру со смотровой площадки с другого берега реки Тежу. Это самая важная смотровая площадка — ведь Лиссабон строился именно так, чтобы им любовались с реки.
- После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья и Анаит — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1546 туристов
Наша страсть — автомобильные путешествия. Мы неоднократно проехали всю Европу, изучаем Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомились с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить вам автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас. Лицензия ассоциации туризма Португалии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 14 июн 2026
Excellent! Excellent! Excellent!
Our guide Tatiana is very knowledgeable guide. She and the driver went above and beyond to accommodate our group of 6.
I would strongly recommend this tour agency.
Thank you very much ! Keep up a great work!
Our guide Tatiana is very knowledgeable guide. She and the driver went above and beyond to accommodate our group of 6.
I would strongly recommend this tour agency.
Thank you very much ! Keep up a great work!
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В
Получили огромное удовольствие от экскурсии с Анаит Грамотный, глубокий, знающий человек и экскурсовод с хорошим русским языко и чувством юмора.
Человек, который любит людей и дело, которым она занимается! Репомендую всем!
Надеюсь на новую встречу, Анаит! 👍😄👏
Человек, который любит людей и дело, которым она занимается! Репомендую всем!
Надеюсь на новую встречу, Анаит! 👍😄👏
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Нашу экскурсия провела Татьяна. К сожалению наш рейс задержали на час. Тем не менее нас всё равно дождались и встретили очень по доброму. На длительность экскурсии это никак не повлияло.
Татьяна обладает потрясающими знаниями о Португалии. Порой информации было даже слишком много. 🙈 Грачья замечательно вёл машину. Мы себя чувствовали очень комфортно и безопасно.
Татьяна обладает потрясающими знаниями о Португалии. Порой информации было даже слишком много. 🙈 Грачья замечательно вёл машину. Мы себя чувствовали очень комфортно и безопасно.
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Э
Экскурсия была невероятно интересная, красивая, незабываемая и комфортная. Грачья, Аня и Татьяна невероятно доброжелательные и открытые люди. С ними очень легко в общении и время пробежало очень быстро. Выражаем большую благодарность!
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С
Если Вы прилетаете утром в Лиссабон как мы, то экскурсия, предложенная Анаит, будет Вам очень полезна и интересна. Наше заселение в отель было только в 15-00.
Анаит встретила нас утром в
Анаит встретила нас утром в
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Анаит замечательный гид, с широким кругозоров, интересный рассказчик. Полностью подстроила экскурсию под мои пожелаеия и изменившиеся обстоятельства. Сделала много замечательных фото по ходу экскурсии.
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Входит в следующие категории Лиссабона
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