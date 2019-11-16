14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Удобный трансфер из аэропорта и по городу

Вас встретят в аэропорту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону. Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре города и его районов. Экскурсия закончится у отеля, который вы выбрали, или в аэропорту, если у вас транзитный рейс.

Базовый 2-часовой маршрут: главные районы города и смотровые площадки

Первым делом вы отправитесь к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух. Не растеряв это впечатление, вы проедете по главному проспекту города – проспекту Свободы, а потом побываете в самых старых районах Алфама и Мурария и выйдете на смотровую площадку Ворота Солнца. Вдоль набережной мимо площади Коммерсии и нижнего района Байша вы переместитесь к районам Байру Алту и Принцип Реал, которые особенно знамениты своей ночной жизнью. После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле.

Расширенный 4-часовой маршрут: центр Лиссабона и район Белень

Расширенный маршрут позволит вам, кроме всего перечисленного выше, увидеть ещё и важнейший для истории Лиссабона и Португалии район Белень, где находятся памятники ЮНЕСКО и Беленьская башня. Когда-то она служила своеобразной точкой отсчёта для португальских первооткрывателей, которые отправлялись из Лиссабона на поиски славы и богатства, а теперь и вы, покоряя город, сможете полюбоваться ей и монастырём Иеронимитов, расположенным в том же квартале. Из района Белень по мосту 25 апреля вы попадёте к статуе Христа и напоследок окинете ещё раз взглядом весь Лиссабон и ривьеру со смотровой площадки с другого берега реки Тежу.