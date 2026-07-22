14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

с историей и культурой португальской столицы. Вас ждет знакомство с уникальными районами, восхитительными смотровыми площадками и колоритными улицами Лиссабона. Это идеальный способ начать свое путешествие, погрузившись в атмосферу города с первых минут пребывания, и получить незабываемые впечатления от визита в столицу Португалии

Описание трансфер

Удобный трансфер

Вас встретят в аэропорту или морском порту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону. Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре, музеях, ресторанах, магазинах. Мы не только объедем на машине весь город, но и непременно зайдём в пару церквей и пройдёмся по районам, где расположены так называемые «магазины с историей» — книжные лавки, кафе, парикмахерские, шляпные магазины, которым больше ста лет. Экскурсия закончится у отеля или мы вернём вас в аэропорт / морской порт.

Маршрут

Первым делом мы отправимся к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух.

Не растеряв это впечатление, мы проедем по главному проспекту города — проспекту Свободы, а потом побываем в самых старых районах — Алфама и Мурария. Роскошный вид на противоположный холм Святого Петра Алкантарийского открывается со смотровой площадки Сеньоры Горы.

Вдоль набережной мимо площади Коммерции и нижнего района Байша мы переместимся к районам Байру Алту и Принцип Реал, знаменитым своей ночной жизнью. И теперь уже со смотровой площадки Святого Петра Алкантарийского посмотрим на противоположный холм, на котором расположился самый старый район Лиссабона — Алфама. Вам откроется великолепный вид на крепость Святого Георгия и весь старый город.

Оставив позади центральную часть города, мы поедем в важнейший для истории Лиссабона и Португалии район Белень, где находятся памятники ЮНЕСКО — монастырь Иеронимитов, церковь Марии Вифлеемской и Беленьская башня. Когда-то она служила своеобразной точкой отсчёта для португальских первооткрывателей, которые отправлялись из Лиссабона на поиски славы и богатства, а теперь и вы, покоряя город, сможете полюбоваться ей.

Из района Белень по мосту 25 апреля — брату-близнецу моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско — мы попадём к статуе Христа и напоследок окинем ещё раз взглядом весь Лиссабон и ривьеру со смотровой площадки с другого берега реки Тежу. Это самая важная смотровая площадка — ведь Лиссабон строился именно так, чтобы им любовались с реки.

После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле.

Организационные детали