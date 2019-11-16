14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться со знаковыми районами сердца Португалии на автомобиле

Грачья
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Грачья – представитель гидов
Вы прилетели в Лиссабон и готовы нырнуть с головой в жизнь города, но не знаете, откуда начать, или ограничены во времени? Ваш отдых начнется с момента, как вы сойдёте с трапа самолёта.

Прямо из аэропорта вы отправитесь знакомиться с самыми знаковыми и колоритными районами Лиссабона и увидите город с лучших смотровых площадок, поймёте, как он устроен и чем особенно примечателен.

А главное, здорово и с комфортом проведёте время!
145 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место пребывания путешественников
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона

Что вас ожидает

Удобный трансфер из аэропорта и по городу
Вас встретят в аэропорту с табличкой с вашим именем в зоне прилета, и на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером вы отправитесь в небольшое путешествие по Лиссабону. Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре города и его районов. Экскурсия закончится у отеля, который вы выбрали, или в аэропорту, если у вас транзитный рейс.

Базовый 2-часовой маршрут: главные районы города и смотровые площадки
Первым делом вы отправитесь к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух. Не растеряв это впечатление, вы проедете по главному проспекту города – проспекту Свободы, а потом побываете в самых старых районах Алфама и Мурария и выйдете на смотровую площадку Ворота Солнца. Вдоль набережной мимо площади Коммерсии и нижнего района Байша вы переместитесь к районам Байру Алту и Принцип Реал, которые особенно знамениты своей ночной жизнью. После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле.

Расширенный 4-часовой маршрут: центр Лиссабона и район Белень
Расширенный маршрут позволит вам, кроме всего перечисленного выше, увидеть ещё и важнейший для истории Лиссабона и Португалии район Белень, где находятся памятники ЮНЕСКО и Беленьская башня. Когда-то она служила своеобразной точкой отсчёта для португальских первооткрывателей, которые отправлялись из Лиссабона на поиски славы и богатства, а теперь и вы, покоряя город, сможете полюбоваться ей и монастырём Иеронимитов, расположенным в том же квартале. Из района Белень по мосту 25 апреля вы попадёте к статуе Христа и напоследок окинете ещё раз взглядом весь Лиссабон и ривьеру со смотровой площадки с другого берега реки Тежу.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Стоимость 2-часовой экскурсии для 1-6 человек составляет 70 евро. Стоимость 4-часовой экскурсии – 110 евро.
  • Билет на лифт статуи Христа оплачивается дополнительно (6 евро).
  • Если вы остановились в отеле, мы поможем вам с заселением.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место пребывания путешественников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 ноября 2019
Спасибо за чудесную экскурсию! Маршрут построен очень грамотно, за короткое время успеваешь побывать во многих интересных местах города, понять, куда стоит пойти самостоятельно в последующие дни, получить ценные советы от потрясающего гида по поводу маршрутов, кафе, магазинов.
31 октября 2019
Большое спасибо за интересную экскурсию. Высокий уровень гидов. Интересная подача информации. Внимательное отношение к экскурсантам. Буду рекомендовать вашу команду своим друзьям.
10 мая 2019
Экскурсию провела Анаит. Это замечательный вариант прибытия в Лиссабон и первого знакомства с ним. В приятном общении с обаятельным и эрудированным человеком в непринужденной дружеской обстановке узнали много интересного о культуре и истории Португалии, об архитектуре и достопримечательностях Лиссабона. Анаит помогла заселиться в апартаменты, а позже прислала маршрут, адреса хороших магазинов и ресторанов. Нам очень понравилась и экскурсия и Анаит. Рекомендую!
31 марта 2019
Отлично придумана идея экскурсии трансфер и сразу поездка по городу. Все места просмотрели, отметили, узнали куда нужно ходить, куда нет. Экскурсовод рассказала и исторические данные и показала красивые места. Мы остались очень довольны.
3 декабря 2018
Добрый день. Я впервые заказывала экскурсию через Трипстер. Такое желание возникло в связи с тем что, у меня был перелет с 8-ми часовой пересадкой в Лиссабоне. Именно поэтому я решила провести время с пользой, так как ни в Лиссабоне, ни в Португалии я раньше не была. Трипстер - это единственный сайт, на котором я нашла как раз то, что нужно - Трансфер из аэропорта-Обзорная экскурсия по городу- Трансфер в аэропорт. Несмотря на то, что не совсем повезло с погодой (был дождь и сильный ветер), экскурсией я осталась более чем довольна. Татьяна, оказалась великолепным гидом, 3 часа катала меня по городу, показала все самые интересные и значимые места, кварталы, и достопримечательности Лиссабона, а после увлекательного рассказа об истории и современной жизни (как Лиссабона так и Португалии в целом), я приняла решение в самое ближайшее время провести отпуск в этой стране. Огромной спасибо сайту и команде гидов! Непременно буду пользоваться в дальнейшем и обязательно порекомендую знакомым и друзьям.
23 ноября 2018
Огромное спасибо Анаит! Мы в восторге! Очень интересная экскурсия, все индивидуальные пожелания были учтены). Очень рекомендуем! Приедем обязательно еще!
Святослав
17 августа 2018
Экскурсию провела Анаит. У нас была задержка рейса, но Анаит нас дождалась и провела практически спонтанную экскурсию между двумя авиарейсами. Тут хочу пояснить, что заранее предсказать наше состояние между рейсами и способность (физическую) выдержать экскурсию мы не смогли, и гид очень гибко подстроила план экскурсии к нашим возможностям. Было интересно. Мы прекрасно провели время перед очередным самолетом. Анаит не только сумела заинтересовать своим увлекательным рассказом, но и проводила нас до стойки регистрации, за что ей большое спасибо. Мы не только впечатлились неизвестными местами в Лиссабоне, но и смогли набраться сил перед дальнейшим путешествием.
12 августа 2018
Очень понравились экскурсии. Прошли легко и очень интересно. Будем рекомендовать друзьям.
9 мая 2018
Большое спасибо за знакомство с Лиссабоном, за гибкость в организации!
5 апреля 2018
Анаит - чудо - профессиональна, человечна, добра и внимательна!!! Самолет задержали на час, но она нас дождалась и сделала все, чтобы мы сразу почувствовали себя уютно и спокойно: было такое чувство, что мы приехали лично к ней в гости! Она помогла нам и заселиться в отель, и несколько раз, в последующие дни, (хотя, это абсолютно не входило в её обязанности) помогала с планированием маршрутов и т.д. Сама экскурсия была очень интересная, понятная, прекрасно и грамотно составленная: статуя Христа, обзорные площадки, Жеронимуш + проехали по городу, всё, что надо для первого ознакомления с Лиссабоном! Анаит - СПАСИБО и наилучшие пожелания от Анны и Василия из Москвы 26.03.18 г. !!!
Ещё 4 отзыва

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