Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Обидуш - это место, где прошлое встречается с настоящим.Город, окруженный мощными стенами, покоряет своими белыми домиками с оранжевыми крышами, старинными церквями и величественным замком.На экскурсии вы узнаете о мавританском и

христианском прошлом города, его современных традициях и фестивалях. Прогуляетесь по лабиринту средневековых улочек, посетите три старинные церкви и попробуете знаменитый вишневый ликер жинжа. Из Лиссабона в Обидуш можно добраться на автобусе, что делает поездку удобной и доступной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Обидуша

Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени

Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.

Организационные детали