Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Обидуш - это место, где прошлое встречается с настоящим.
Город, окруженный мощными стенами, покоряет своими белыми домиками с оранжевыми крышами, старинными церквями и величественным замком.
На экскурсии вы узнаете о мавританском и читать дальшеуменьшить
христианском прошлом города, его современных традициях и фестивалях.
Прогуляетесь по лабиринту средневековых улочек, посетите три старинные церкви и попробуете знаменитый вишневый ликер жинжа. Из Лиссабона в Обидуш можно добраться на автобусе, что делает поездку удобной и доступной
Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».
Путешествие во времени
Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.
Организационные детали
Из Лиссабона в Обидуш вы добираетесь самостоятельно. Самый удобный способ — автобус со станции Campo Grande или Sete Rios. В пути — 1 час, стоимость проезда — от 8,50 евро в одну сторону.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Обидуше, у главных городских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках, включая русский и украинский, мы очень благодарны Ольге.
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Кирилл
Нам очень понравилась экскурсия, которая провела для нас Ольга в Обидуше. Экскурсия проходила 8 января и нам повезло дважды: немногочисленность туристов в связи с ограничениями и интересной подачей материала про чудесный городок. Благодаря рассказу Ольги мы смогли в полной мере ощутить дух этого прекрасного места. Будете планировать сюда экскурсию, обращайтесь к Ольге - не пожалеете!
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М
Марк
Оля провела для нас замечательную экскурсию в Обидуше! Легко,профессионально, приветливо и с душой - человек любит свою работу и Португалию, а это главное! Спасибо - Рекомендуем!