Ольга проводит ещё 4 экскурсии

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Волшебный Обидуш

Главные достопримечательности и скрытые уголки очаровательного средневекового города

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Окруженный могучими оборонительными стенами, Обидуш покорит вас идиллическими белыми домиками с оранжевыми черепичными крышами, старинными церквями, цветущими улицами и величественным замком.

А я расскажу о мавританском и христианском прошлом города и его современной жизни.
€55
50 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Обидуше, у главных городских ворот
Забронировать экскурсию
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш

Что вас ожидает

История и легенды Обидуша
Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени
Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.

Организационные детали

  • Из Лиссабона в Обидуш вы добираетесь самостоятельно. Самый удобный способ — автобус со станции Campo Grande или Sete Rios. В пути — 1 час, стоимость проезда — от 8,50 евро в одну сторону.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Обидуше, у главных городских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
Напишите мне

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Средневековая ПортугалияСредневековая ПортугалияСредневековая Португалия
180 за экскурсию
9 часов
18 отзывов
Монастыри и замки старинных португальских городов
Во время этого автомобильного тура вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья. Я познакомлю вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории. Вы услышите легенды и факты о мавританских и христианских монархах, цистерианцах и тамплиерах, а также о местных Ромео и Джульетте. Поразмышляете над загадкой Томарского окна и попробуете знаменитый португальский ликер — жинжу.
Нетривиальная ПортугалияНетривиальная ПортугалияНетривиальная Португалия
300 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
Вы посетите крупнейший восточный сад в Европе, в котором азиатские и африканские мотивы причудливо переплелись с элементами современного искусства, познакомитесь с его историей и замыслом создателя. На старинной семейной винодельне продегустируете лучшие вина региона. А также побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете легенды из его таинственного прошлого и попробуете самую вкусную в городе жинжинью — традиционный вишневый ликер.
Природные сокровища ПортугалииПриродные сокровища ПортугалииПриродные сокровища Португалии
365 за экскурсию
9 часов
8 отзывов
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
Приглашаю вас в путешествие по интереснейшим местам природного парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш и маленьким деревням центральной Португалии. Вы познакомитесь с процессом добычи соли по технологии восьмисотлетней давности, увидите один из 10 крупнейших на Пиренейском полуострове мегалитических дольменов, пройдётесь уникальными тропами динозавров, спуститесь в подземное царство сталактитов и сталагмитов и почувствуете всю мощь и красоту Атлантического океана.
Мифы и легенды ЛиссабонаМифы и легенды ЛиссабонаМифы и легенды Лиссабона
90 за экскурсию
3.5 часа
Разгадать феномен «лиссабонского света» и представить историю города по самым ярким преданиям о нем
На дружеской прогулке по двум ярким кварталам, Байше и Алфаме, вы окинете взглядом путь португальских королей, узнаете о потрясениях Средневековья, побываете на родине фаду и услышите о местных чудесах. А также откроете историю древнеримского соуса, отведаете жинжу и традиционные сладости в самых «правильных» местах Лиссабона.

Экскурсии из Лиссабона

Закат на мысе РокаЗакат на мысе РокаЗакат на мысе Рока
скидка30%
€75
53 за человека
5 часов
348 отзывов
Посетить сказочную Синтру и проводить день на краю континента
Это путешествие для тех, кто хочет насладиться мощью океана и первозданной красотой мыса Рока, самой западной точки континента. За один вечер вы прогуляетесь по улочкам Синтры, сможете продегустировать вкуснейший вишневый ликер, увидеть дворец Пена со смотровой площадки на вершине горы и посетить живописную рыбацкую деревушку на берегу океана. А после полюбуетесь роскошным закатом на мысе Рока с лучшим португальским вином и сладостями!
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
220 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам. А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и ОбидушСредневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и ОбидушСредневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
200 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Автомобильный тур — история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Во время тура мы посетим четыре из шести городов центрального региона Португалии на ваш выбор. Вы насладитесь великолепными видами страны, услышите рассказы о важных исторических событиях и познакомитесь с архитектурным и культурным наследием.
Дворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
50 за человека
7 часов
10 отзывов
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
В этой увлекательной поездке соединились волнующие панорамы Атлантического океана, уютные улочки Кашкайша и яркие башни дворца Пена. Вы проедете вдоль красивейших пляжей Лиссабонской Ривьеры, услышите, как бушует стихия в Пасти Дьявола, поднимете бокал зеленого вина на краю Европы и проникнете во владения португальских монархов.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
70 за человека
8 часов
16 отзывов
Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
105 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Приглашаю в путешествие по настоящей Португалии, где нет толп туристов и обязательных достопримечательностей для галочки. Вы посетите не только знаковые места Сетубала, но и тайные уголки, о которых знают только местные. А вместо заученных текстов из путеводителей услышите искренние рассказы о португальских традициях и привычках.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе