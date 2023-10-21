Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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Волшебный Обидуш

Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Обидуш - это место, где прошлое встречается с настоящим.

Город, окруженный мощными стенами, покоряет своими белыми домиками с оранжевыми крышами, старинными церквями и величественным замком.

На экскурсии вы узнаете о мавританском и
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христианском прошлом города, его современных традициях и фестивалях.

Прогуляетесь по лабиринту средневековых улочек, посетите три старинные церкви и попробуете знаменитый вишневый ликер жинжа. Из Лиссабона в Обидуш можно добраться на автобусе, что делает поездку удобной и доступной

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековый замок и оборонительные стены
  • 🍒 Дегустация вишневого ликера жинжа
  • 🌸 Прогулка по цветущим улицам
  • ⛪ Посещение старинных церквей
  • 📜 Увлекательные истории и легенды
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш
Волшебный Обидуш

Что можно увидеть

  • Замок Обидуш
  • Церковь Милосердия
  • Церковь Святой Марии
  • Церковь Святого Петра

Описание экскурсии

История и легенды Обидуша

Обидуш — место, наполненное удивительными историями. На протяжении многих веков португальские короли преподносили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Вы узнаете о принцессах, королевах и простых женщинах, повлиявших на развитие города. А также услышите легенду о завоевании Обидуша первым королем Португалии и поймете, почему одну из ведущих в крепость дверей называют «дверью измены», а жителей города — «кротами».

Путешествие во времени

Гуляя по лабиринту средневековых улочек, вы побываете на главной площади города и посетите три старинные церкви: Милосердия, Святой Марии и Святого Петра. Рассмотрите королевский дворец-замок, превратившийся сегодня в отель для новобрачных, и попробуете вишневый ликер жинжа в шоколадном стаканчике. Я расскажу, чем жил и живет город и какие фестивали и праздники в нем проводятся.

Организационные детали

  • Из Лиссабона в Обидуш вы добираетесь самостоятельно. Самый удобный способ — автобус со станции Campo Grande или Sete Rios. В пути — 1 час, стоимость проезда — от 8,50 евро в одну сторону.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Обидуше, у главных городских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Е
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках, включая русский и украинский, мы очень благодарны Ольге.
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках,
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках,
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках,
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках,
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках,
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Кирилл
Нам очень понравилась экскурсия, которая провела для нас Ольга в Обидуше. Экскурсия проходила 8 января и нам повезло дважды: немногочисленность туристов в связи с ограничениями и интересной подачей материала про чудесный городок. Благодаря рассказу Ольги мы смогли в полной мере ощутить дух этого прекрасного места. Будете планировать сюда экскурсию, обращайтесь к Ольге - не пожалеете!
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М
Оля провела для нас замечательную экскурсию в Обидуше!
Легко,профессионально, приветливо и с душой - человек любит свою работу и Португалию, а это главное!
Спасибо - Рекомендуем!
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