Экскурсии в Обидуш из Лиссабона

Найдено 9 экскурсий в категории «Обидуш» в Лиссабоне на русском языке, цены от €88. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
500 за всё до 4 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Золотое кольцо Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Волшебный Обидуш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Нетривиальная Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
500 за всё до 7 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Вина и зрелищ!
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Средневековая Португалия
    Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
  • I
    Irene
    11 мая 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
  • Х
    Христофор
    27 марта 2024
    Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
    Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
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    своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный. Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!

  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Можно скорректировать маршрут, убрав одну из остановок. Для нас Баталия с закрытой церковью была лишней
  • I
    IRINA
    15 января 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и
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    интересные места. Отличная организация и подача материала. Несмотря на длительность экскурсии - она пролетела как один миг. Татьяна потрясающий человек и экскурсовод. Очень эрудированная, деликатная и внимательная. Такая самоотдача своему делу и профессии - большая редкость. Татьяна, мы невероятно благодарны Вам за время, проведенное вместе.

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Отличная экскурсия! Отличный маршрут, красивые места и замечательная гид Татьяна (крутой материал, классно структурирован и подан)! Крайне рекомендую, исключительно положительный впечатления и эмоции!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Провели замечательный день с Натальей. Очень хороший, знающий своё дело гид. От неё мы узнали столько всего интересного об истории
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    и многочисленных аспектах жизни и древней и современной Португалии, побывав вместе с ней в городах Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре и Фатима. Большое спасибо, Наташа, за наши незабываемые впечатления! Будем рекомендовать поездки с Вами нашим друзьям и знакомым, и, конечно, сами вернемся в эту ночи присную страну ещё не рез!

  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Волшебный Обидуш
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках, включая русский и украинский, мы очень благодарны Ольге.
  • S
    Sergej
    14 октября 2023
    Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
    Отличный гид! Повествовательно и интересно рассказывает, объясняет и отвечает на любые вопросы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. После поездки меняется мнение и представление о стране в лучшую сторону. Время экскурсии пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обидуш»

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  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Обидуш" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 88 до 600. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Обидуш», 122 ⭐ отзыва, цены от €88. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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