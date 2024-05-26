1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
- ООльга26 мая 2024Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
- IIrene11 мая 2024Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
- ХХристофор27 марта 2024Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
- ММарина13 марта 2024Можно скорректировать маршрут, убрав одну из остановок. Для нас Баталия с закрытой церковью была лишней
- IIRINA15 января 2024Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и
- ММария31 декабря 2023Отличная экскурсия! Отличный маршрут, красивые места и замечательная гид Татьяна (крутой материал, классно структурирован и подан)! Крайне рекомендую, исключительно положительный впечатления и эмоции!
- ЕЕлена7 ноября 2023Провели замечательный день с Натальей. Очень хороший, знающий своё дело гид. От неё мы узнали столько всего интересного об истории
- ЕЕлена21 октября 2023Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Не так просто найти гидов, которые ведут экскурсии на разных языках, включая русский и украинский, мы очень благодарны Ольге.
- SSergej14 октября 2023Отличный гид! Повествовательно и интересно рассказывает, объясняет и отвечает на любые вопросы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле. После поездки меняется мнение и представление о стране в лучшую сторону. Время экскурсии пролетело незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обидуш»
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