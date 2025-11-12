Мои заказы

Встретить рассвет на мысе Рока

Ощутите магию первых лучей солнца на краю Европы. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу истории и природы, где океан встречает небо
На мысе Рока, самом западном мысе континентальной Европы, вы встретите рассвет, который окрасит скалы в розовые оттенки. Поездка начнется в утренней мгле, и по пути вы увидите холмы Синтры.

На высоте
140 метров откроется вид на Атлантический океан, а фотографии на фоне рассвета станут незабываемыми. Вы посетите один из старейших маяков Португалии и узнаете, почему это место называют краем света. Возвращение в Лиссабон завершит это утреннее приключение

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальный рассвет на краю Европы
  • 📸 Незабываемые фотографии
  • 🌊 Атмосфера океана и истории
  • 🏛 Посещение старинного маяка
  • 🚗 Комфортная поездка на Mercedes
Встретить рассвет на мысе Рока© Дмитрий
Время начала: 04:00

Что можно увидеть

  • Мыс Рока
  • Маяк на мысе Рока

Описание экскурсии

  • Отправимся на край континента в утренней мгле. По пути полюбуемся на холмы Синтры
  • Встретим первые лучи солнца на скале 140 метров высотой
  • Полюбуемся уникальным видом и сделаем фотографии на фоне рассвета над океаном
  • Подойдем к одному из старейших португальских маяков — действующему
  • При желании остановимся в пустынной и сонной Синтре
  • Вернёмся в Лиссабон

Вы узнаете:

  • Почему мыс Рока называли краем света и какие мифы и легенды связаны с этим местом
  • Когда был построен маяк и какую роль он играл в истории мореплавания Португалии
  • Какие экспедиции отравляли португальцы в эпоху Великих географических открытий и почему мыс Рока был важной точкой на их пути
  • Какой характер у Атлантического океана и как его волны формируют ландшафт побережья
  • Почему рассвет на мысе Рока оставляет неизгладимое впечатление и как этот момент помогает перезагрузить мысли

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
  • В поездке могут принять участие путешественники старше 12 лет
  • Не рекомендуем эту поездку людям с ограниченной подвижностью, поскольку на мысе неровный рельеф и могут быть сильные порывы
  • Погода в этом регионе может быть непредсказуемой, поэтому я обязательно свяжусь с вами, чтобы подтвердить экскурсию или согласовать её перенос или отмену

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

