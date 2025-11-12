На мысе Рока, самом западном мысе континентальной Европы, вы встретите рассвет, который окрасит скалы в розовые оттенки. Поездка начнется в утренней мгле, и по пути вы увидите холмы Синтры.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный рассвет на краю Европы
- 📸 Незабываемые фотографии
- 🌊 Атмосфера океана и истории
- 🏛 Посещение старинного маяка
- 🚗 Комфортная поездка на Mercedes
Что можно увидеть
- Мыс Рока
- Маяк на мысе Рока
Описание экскурсии
- Отправимся на край континента в утренней мгле. По пути полюбуемся на холмы Синтры
- Встретим первые лучи солнца на скале 140 метров высотой
- Полюбуемся уникальным видом и сделаем фотографии на фоне рассвета над океаном
- Подойдем к одному из старейших португальских маяков — действующему
- При желании остановимся в пустынной и сонной Синтре
- Вернёмся в Лиссабон
Вы узнаете:
- Почему мыс Рока называли краем света и какие мифы и легенды связаны с этим местом
- Когда был построен маяк и какую роль он играл в истории мореплавания Португалии
- Какие экспедиции отравляли португальцы в эпоху Великих географических открытий и почему мыс Рока был важной точкой на их пути
- Какой характер у Атлантического океана и как его волны формируют ландшафт побережья
- Почему рассвет на мысе Рока оставляет неизгладимое впечатление и как этот момент помогает перезагрузить мысли
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
- В поездке могут принять участие путешественники старше 12 лет
- Не рекомендуем эту поездку людям с ограниченной подвижностью, поскольку на мысе неровный рельеф и могут быть сильные порывы
- Погода в этом регионе может быть непредсказуемой, поэтому я обязательно свяжусь с вами, чтобы подтвердить экскурсию или согласовать её перенос или отмену
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
