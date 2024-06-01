Уникальный опыт – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Лиссабоне на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
50 за человека
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Лиссабон в вашем скетчбуке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 135 за всё до 3 чел.
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за человека
Томар: секреты ордена тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
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    с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром на доме?» Или «А, вот площадь с метками!» 2,5 часа пролетели незаметно. Сыну 10 лет тоже очень понравилось, хотя и устал немного под конец. Алексей был всегда ненавязчиво близко, оказываясь в нужный момент рядом, когда наши попытки заходили в тупик:) Про фрагменты из истории, связанные с маркизом де Помбалом тоже было интересно узнать. Одним словом, горячо рекомендую!

    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое
  • Д
    Дмитрий
    20 марта 2024
    Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
    Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
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    рюмочкой прекрасных местных можно спокойно пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями. Даже если вы решите пойти одни - не стесняйтесь, атмосфера всегда будет располагающая и вы несомненно получите удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Уникальный опыт»

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  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 48 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 5 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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