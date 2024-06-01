1 чел.
По популярности
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за человека
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ААлександр4 мая 2024Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
- ДДмитрий20 марта 2024Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 48 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 5 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август