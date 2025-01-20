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настоящего момента, дегустации местных блюд и сладостей, знакомство с ремеслами - это определенно оставляет неизгладимый след в памяти! Организация продумана до мелочей, все четко по плану, минута в минуту - для меня это особенно важно в путешествиях. И, конечно, невероятный и мощный океан! Я очень рада, что выбрала именно этот тур для знакомства с этой потрясающей страной!