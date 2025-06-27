Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
«Вместе с Синтрой и Сетубалом столица образует золотой треугольник, в котором сконцентрированы ключевые рукотворные и природные достопримечательности»
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
€444 за человека
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
«Вы исследуете природные пещеры, прогуляетесь по улицам Обидуша и при желании попробуете жинжинью — вишнёвый ликёр в шоколадных чашках»
11 июл в 14:00
8 авг в 14:00
45 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Погулять по Лиссабону, полюбоваться дворцами Синтры, проехать вдоль побережья Атлантики к мысу Рока
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, врем...
«Финальный день мы посвятим побережью океана: объедем самые красивые пляжи, восхитимся мощью природы у мыса Рока и сможем пообедать в любимом ресторане Криштиану Роналду»
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
€940 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Природа и пейзажи»
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