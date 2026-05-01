Едем в Синтру — город из сказок. Сначала окажемся будто в «Алисе в стране чудес» — такое впечатление производит мистическая Кинта да Регалейра с масонскими символами, таинственным колодцем и ступенями, ведущими под землю.

Я расскажу вам историю миллионщика Монтейру, построившего эту невероятную усадьбу. Зелёными тропами поднимемся к замку Мавров на вершине горы и увидим дворец Пена — яркое воплощение фантазии королей. Неспешно пообедаем в семейном ресторанчике.

Затем отправимся к самой западной точке Европы — мысу Рока — и секретному пляжу Урса, куда мало кто добирается. Также заедем в рыбацкую деревню Азеньяш-ду-Мар на отвесных скалах над океаном, а потом вернёмся в Лиссабон.