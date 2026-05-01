Индивидуальные выходные с гидом-фотографом: Лиссабон, Синтра и край Европы
Сделать живые кадры, посетить столичную винодельню, рассмотреть дворцы и оказаться на мысе Рока
Ловим свет, ракурсы и настроение в объектив камеры — Португалия будто создана для атмосферных кадров! Мы пройдём по колоритным улочкам Лиссабона с яркими трамваями, мозаичными азулежу и крутыми подъёмами.
заглянем на винодельню, где можно продегустировать напитки из пыльных бутылок, а в сезон урожая — подавить виноград ногами, как Адриано Челентано. Осмотрим сказочные и загадочные дворцы Синтры — Кинта да Регалейра, Пена и замок Мавров.
А также восхитимся мощью Атлантики, стоя на самой западной точке Европы — мысе Рока — и гуляя по рыбацкой деревушке Азеньяш-ду-Мар. Каждый шаг я буду фотографировать — все живые моменты этих выходных сохранятся на долгую память.
Выберите удобную обувь — в Португалии повсюду каменная брусчатка. Также понадобится куртка по сезону — у океана даже летом бывает холодно.
Программа тура по дням
1 день
Лиссабон, винодельня
Встретимся в Лиссабоне и сразу погрузимся в атмосферу города. Гуляем по улочкам-лабиринтам Алфамы, где до сих пор развешивают бельё между домами, заходим на площадь Коммерции, построенную на месте разрушенного землетрясением королевского дворца, и в самую древнюю церковь, поднимаемся в замок Святого Георгия с панорамными видами.
Завершим день на винодельне дегустацией ароматного португальского вина (за доплату). Увидим тысячи пыльных бутылок, узнаем захватывающую историю хозяйства из уст владельцев. В сезон сбора урожая сможем почувствовать себя героем известного итальянского фильма и подавить виноград ногами.
2 день
Синтра, мыс Рока, Азеньяш-ду-Мар
Едем в Синтру — город из сказок. Сначала окажемся будто в «Алисе в стране чудес» — такое впечатление производит мистическая Кинта да Регалейра с масонскими символами, таинственным колодцем и ступенями, ведущими под землю.
Я расскажу вам историю миллионщика Монтейру, построившего эту невероятную усадьбу. Зелёными тропами поднимемся к замку Мавров на вершине горы и увидим дворец Пена — яркое воплощение фантазии королей. Неспешно пообедаем в семейном ресторанчике.
Затем отправимся к самой западной точке Европы — мысу Рока — и секретному пляжу Урса, куда мало кто добирается. Также заедем в рыбацкую деревню Азеньяш-ду-Мар на отвесных скалах над океаном, а потом вернёмся в Лиссабон.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-фотографом
Все экскурсии по программе
Фотосъёмка
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
Проживание - €350-600 на 5-7 человек
Питание - €20-25 за приём
Билет в Кинта да Регалейра - €21,5
Билет во дворец Пена - €20 + €4,50 трансфер по парку (по желанию)
Дегустация на винодельне - €40
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон, отель или аэропорт, 9:00
Завершение: Лиссабон, отель или аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Лиссабоне
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Доброго дня, друзья! Меня зовут Вадим. Я родился в Москве, жил в Одессе и Санкт-Петербурге, путешествовал по Европе на машине, велосипеде и пешком, нырял с аквалангом в Австралии и ездил
на метро в Японии. И наконец выбрал для жизни с семьёй место на берегу Атлантики — прекрасную и удивительную Португалию. Я полюбил эту страну, её природу и культуру, а также невероятно добрых и открытых людей, что здесь живут. Я профессиональный фотограф и лицензированный гид. В моих поездках всегда есть приятный бонус — профессиональные кадры в самых красивых местах Португалии. Мои экскурсии без навязчивого общения и скучных подробностей, всё по любви и дружбе.
