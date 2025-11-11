Мои заказы

Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры

Погулять по Лиссабону, полюбоваться дворцами Синтры, проехать вдоль побережья Атлантики к мысу Рока
Очаровательная Португалия способна влюблять, и я помогу вам в этом убедиться.

Мы проследуем вдоль Лиссабонской Ривьеры — кромки Атлантики, изобилующей прекрасной архитектурой, головокружительными видами, фешенебельными курортами.

Сначала исследуем Лиссабон: рассмотрим мощные стены
читать дальше

башни Белен, увидим статую Христа, раскрывшую городу свои объятия, сможем попробовать пирожные паштел-де-ната, ставшие гастрономической визитной карточкой. Съездим в Синтру, чтобы разгадать таинственные символы Кинта да Регалейра и дворца Пена.

Финальный день мы посвятим побережью океана: объедем самые красивые пляжи, восхитимся мощью природы у мыса Рока и сможем пообедать в любимом ресторане Криштиану Роналду.

Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В летнее время года необходимы головной убор, солнцезащитные очки. Поздней осенью, зимой и ранней весной могут понадобиться зонты и непромокаемая обувь.

Программа тура по дням

1 день

Лиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреля

Сегодня вас ждёт знакомство с Лиссабоном — самой старшей из всех столиц Европы. Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра: площади Россиу, Коммерции, Реставраторов, Фигейра, улицу Аугушту, лифт Санта Жушту, многочисленные смотровые площадки.

Вы узнаете о трагедии, постигшей Португалию в 1755 году, и человеке, который возродил Лиссабон в новом стиле. Насладитесь архитектурой, в том числе из списка ЮНЕСКО, и захватывающими рассказами об открытиях в районе Белен. Попробуете десерт паштел-де-ната, гастрономический символ страны. Проедете по мосту 25 апреля к статуе Христа, полюбуетесь Лиссабонской Ривьерой и Атлантикой.

Экскурсия рассчитана на 4–5 часов. По завершении вы получите рекомендации для самостоятельного посещения музеев, достопримечательностей, ресторанов.

Лиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреляЛиссабон: исторический центр, район Белен, мост 25 апреля
2 день

Синтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локация

Этот день посвятим Синтре — старейшему королевскому городу Лиссабонской Ривьеры. Мы будем гулять по милым узким улочкам и посетим 3 достопримечательности. Это будут полная символов и тайн Кинта да Регалейра, сад и дворец Пена, а третья останется сюрпризом.

Пообедаем в самом городе или на побережье океана. Экскурсия рассчитана на 7-8 часов. По завершении вернёмся в Лиссабон. Вы также можете остаться на ночь в Синтре — я порекомендую отели и подскажу, чем заняться вечером.

Синтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локацияСинтра: Кинта да Регалейра, дворец Пена, секретная локация
3 день

Лиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лес

Этот день проведём у океана. Вы увидите несколько изумительных пляжей Лиссабонской Ривьеры — Гранде, Адрага, Гиньшу — и в сезон сможете искупаться. Загадаете желание на мысе Рока, прогуляетесь по волшебному лесу с поросшими мхом деревьями и необъятными валунами. Подниметесь на вершину горы, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей.

Будет свободное время для уединения и неспешного лицезрения. Заключительные остановки — города-картинки Кашкайш и Эшторил. Пообедаем в ресторане, рекомендованном гидом Мишлен и любимом Криштиану Роналду.

Экскурсия рассчитана на 5-6 часов. По завершении мы попрощаемся.

Лиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лесЛиссабонская Ривьера: мыс Рока, пляжи, лес

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лиссабон и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - около €40
  • Виза
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, время по договорённости
Завершение: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 2396 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я жду вас на наших экскурсиях! С удовольствием составлю для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Алексей и Лариса, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Мы умеем влюблять в неё с первого взгляда…
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Лиссабона

Похожие туры из Лиссабона

Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
На машине
8 дней
6 отзывов
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€750 за человека
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
На машине
3 дня
2 отзыва
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
€615 за человека
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
1 отзыв
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
16 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
€1499 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лиссабоне
Все туры из Лиссабона