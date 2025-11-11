Сегодня вас ждёт знакомство с Лиссабоном — самой старшей из всех столиц Европы. Вы увидите все главные достопримечательности исторического центра: площади Россиу, Коммерции, Реставраторов, Фигейра, улицу Аугушту, лифт Санта Жушту, многочисленные смотровые площадки.

Вы узнаете о трагедии, постигшей Португалию в 1755 году, и человеке, который возродил Лиссабон в новом стиле. Насладитесь архитектурой, в том числе из списка ЮНЕСКО, и захватывающими рассказами об открытиях в районе Белен. Попробуете десерт паштел-де-ната, гастрономический символ страны. Проедете по мосту 25 апреля к статуе Христа, полюбуетесь Лиссабонской Ривьерой и Атлантикой.

Экскурсия рассчитана на 4–5 часов. По завершении вы получите рекомендации для самостоятельного посещения музеев, достопримечательностей, ресторанов.