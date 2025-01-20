8 дней
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€750 за человека
7 дней
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
8 фев в 09:00
8 мар в 09:00
€1499 за человека
3 дня
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€615 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья20 января 2025Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
- ЕЕлена18 января 2025Португалия за 8 дней Комфортное и насыщенное эмоциями путешествие! Юрий - отличный гид. Очень хорошо продуман маршрут с ночевками по пути следования,
- ССветлана13 ноября 2024Юрий, хорошо организовал поездку, помог с выбором отелей, старался сделать нашу поездку комфортной. Показал много красивых природных и исторических мест. Но хотелось бы больше информации по истории! Спасибо.
- ИИван30 сентября 2024Все хорошо прошло, все согласно описанию. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На выходные»
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