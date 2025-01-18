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что сокращало время на переезды и добавляло на посещение достопримечательностей. Мы очень много посмотрели и совсем не устали! Лиссабон, Назаре, Порту, Синтра, мыс Рока и другие милые города и малые населенные пункты. Португалия очень красивая и гостеприимная, хочется вернуться еще! Спасибо, Юра, за нашу поездку, за общение! Если хотите посмотреть Португалию - однозначно рекомендую обращаться к Юре💯