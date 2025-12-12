Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » на Мадейре на русском языке, цены от €275. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Мадейра для детей: ферма, левада, пляж и парк Веселое путешествие для детей на Мадейре: ферма с животными, левада «босые ноги», пляжные игры и кормление лебедей в парке. Уникальный опыт для всей семьи от €400 за всё до 6 чел. На машине 7.5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Мадейре: панорамы и местные тайны Проедьте по живописным местам северной Мадейры, узнайте тайны местных жителей и насладитесь потрясающими видами. Погружение в атмосферу острова гарантировано Начало: В вашем отеле от €350 за всё до 6 чел. На лодке 2 часа Водная прогулка Морская прогулка вдоль побережья Мадейры Уникальная возможность увидеть Мадейру с воды: величественные утёсы, живописные деревни и дельфины ждут вас на этой индивидуальной прогулке Начало: В порту Фуншала €275 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Мадейры

