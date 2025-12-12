Индивидуальная
до 6 чел.
Мадейра для детей: ферма, левада, пляж и парк
Веселое путешествие для детей на Мадейре: ферма с животными, левада «босые ноги», пляжные игры и кормление лебедей в парке. Уникальный опыт для всей семьи
Сегодня в 09:30
29 дек в 09:30
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: панорамы и местные тайны
Проедьте по живописным местам северной Мадейры, узнайте тайны местных жителей и насладитесь потрясающими видами. Погружение в атмосферу острова гарантировано
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
29 дек в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка вдоль побережья Мадейры
Уникальная возможность увидеть Мадейру с воды: величественные утёсы, живописные деревни и дельфины ждут вас на этой индивидуальной прогулке
Начало: В порту Фуншала
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€275 за всё до 6 чел.
