Что вас ожидает

Невероятные панорамы и местные тайны

Наше приключение начнется с колоритной рыбацкой деревушки Камара-де-Лобуш. Вы узнаете, как правильно сушить треску, где творил Черчилль и чем знамениты местные бары. Далее заедете на один из самых высоких утесов Европы — Кабо Жирао, заглянете в католическую церковь поселка Рибейра-Брава и отведаете легендарную поншу в городке Серра-де-Агуа.

Погружение в сказочный мир

Вы посетите таинственный лес с туманами и пятиметровыми деревьями, понаблюдаете за размеренно гуляющими вдоль дорог коровами и сделаете потрясающие фото в стиле фильмов про Дикий Запад: только вы и уходящая в никуда дорога. А еще ощутите силу и мощь ветряных мельниц и пообедаете в потрясающем ресторане с видом на натуральные бассейны города Порто-Мониш.