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Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день

Евгения
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Евгения – ваш гид
Вы проедете по фантастически живописным местам и узнаете, кто живет в волшебном лесу, где находится мыс разворота и кто дал одной деревне название «Лежбище морских котиков».

А еще я раскрою секреты юности Криштиану Роналду, рецепт знаменитой понши и особенности жизни в мадерьянской семье.
От 140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры

Что вас ожидает

Невероятные панорамы и местные тайны
Наше приключение начнется с колоритной рыбацкой деревушки Камара-де-Лобуш. Вы узнаете, как правильно сушить треску, где творил Черчилль и чем знамениты местные бары. Далее заедете на один из самых высоких утесов Европы — Кабо Жирао, заглянете в католическую церковь поселка Рибейра-Брава и отведаете легендарную поншу в городке Серра-де-Агуа.

Погружение в сказочный мир
Вы посетите таинственный лес с туманами и пятиметровыми деревьями, понаблюдаете за размеренно гуляющими вдоль дорог коровами и сделаете потрясающие фото в стиле фильмов про Дикий Запад: только вы и уходящая в никуда дорога. А еще ощутите силу и мощь ветряных мельниц и пообедаете в потрясающем ресторане с видом на натуральные бассейны города Порто-Мониш.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном семиместном автомобиле Peugeot Rifter. В машине вас будут ждать бутылка воды, приятная музыка и хороший обзор.
  • Обед и напитки оплачиваются дополнительно
  • Если с вами будут дети, сообщите заранее — я адаптирую экскурсию под маленьких путешественников
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Волшебные пейзажи северной Мадейры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я дипломированный гид со специализацией «Семейный туризм». Приехав на Мадейру 7 лет назад, я влюбилась в ее красоту, улыбки местных жителей и возможность быть «выше облаков». На моих экскурсиях не будет сухих фактов, зато будут берущие за душу истории острова, о которых молчат путеводители. Яркие эмоции, красивые фото и море информации — это то, что вы увезете с собой!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 февраля 2020
Мы бы хотели поблагодарить Евгению за интересную экскурсию. Всего за 1 день мы смогли увидеть красоты Мадейры, зарядится энергией на весь оставшийся отпуск. Всем советуем искупаться в г. Сейшал. Очень чистая вода. Муж даже нырял со скалы. А я спокойно зашла в воду, так как заход на берегу очень удобный.
Мы хотели бы порекомендовать Евгению, как семейного гида. Очень пожалели, что не взяли детей с собой, так как им бы точно понравилось. Экскурсия была полностью адаптированна под нас с мужем. Гид интересовалась нашими увлечениями и рассказывала именно то, что нам было интересно узнать. Мы остались довольны индивидуальным подходом.
Евгения возила нас на новом пежо, экскурсия прошла очень комфортно.

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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