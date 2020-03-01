Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов

Евгения
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Евгения – ваш гид
В веселом и увлекательном путешествии дети пообщаются с дружелюбным осликом, погладят лам и познакомятся с другими обитателями фермы.

Пройдут босиком по леваде, устланной камнями, лавровыми листами, шишками и корой.

Поиграют на пляже и детских площадках, покормят лебедей в парке.

А если захотите, возьмем в компанию Амелию — жизнерадостного джек-рассел-терьера!
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Мадейра для детей
Мадейра для детей

Что вас ожидает

Лучшие места для отдыха с детьми
Программа родилась из собственного опыта прогулок с сыном. Любимые нами места оценили и многие мои гости, путешествующие семьями, а для детей этот день становился одним из самых запоминающихся на Мадейре. Думаю, что и вашу поездку эти приключения украсят.

В гости к животным на ферму
Мы отправимся на уютную био-ферму, где живет дружная семья из разных домашних животных. Дети увидят страусов и павлинов, коров и поросят, смогут погладить лошадей и лам, а еще подружиться с добродушным осликом. На территории есть детская площадка, где они смогут немного порезвиться, а в кафе при ферме вам предложат дегустацию домашнего варенья из лимона и маракуйи, вкусный чай из местных трав и био-ликеры.

Левада «босые ноги»
После общения с животными отправимся на особую пешую прогулку. Ее секрет в том, что нужно пройти босиком по специальной дорожке из камней, шишек, коры, воды, лавровых листьев и другого экологического и натурального наполнителя. Смена тактильный ощущений обычно очень нравится и детям, и взрослым. А если вы устанете, всегда можно будет сойти на мягкий ковер из травы, высаженной вдоль тропинки.

Пляжные развлечения и кормление лебедей
На берегу океана мы будем вместе строить песчаные замки, самые смелые смогут искупаться, а тем, кто не захочет, я предложу поиграть в пиратов на самой большой детской площадке острова, где есть две секции для детей разных возрастов. И если у героев останутся силы, потом поедем в центральный парк, где они смогут покормить с рук лебедей.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену поездки включен трансфер, вода (для маленьких бутылочка с детским клапаном) и посещение левады «босые ноги»
  • Дополнительные расходы: дегустация ликеров, варенья и чая, а также корм для животных

Трансфер и другие детали

  • Мы поедем на 7-местном Peugeot Rifter со складными столиками, детскими автокреслами, игрушками и планшетами для просмотра мультиков
  • Программа рассчитана на детей с 2 лет
  • Если вы хотите, чтобы вас сопровождал джек-рассел-терьер Амелия, сообщите мне заранее и убедитесь, что у всех участников экскурсии нет аллергии на собак
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей
Мадейра для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я дипломированный гид со специализацией «Семейный туризм». Приехав на Мадейру 7 лет назад, я влюбилась в ее красоту, улыбки местных жителей и возможность быть «выше облаков». На моих экскурсиях не будет сухих фактов, зато будут берущие за душу истории острова, о которых молчат путеводители. Яркие эмоции, красивые фото и море информации — это то, что вы увезете с собой!
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Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Волшебные пейзажи северной МадейрыВолшебные пейзажи северной МадейрыВолшебные пейзажи северной Мадейры
От 140 за экскурсию
7.5 часов
1 отзыв
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Вы проедете по фантастически живописным местам и узнаете, кто живет в волшебном лесу, где находится мыс разворота и кто дал одной деревне название «Лежбище морских котиков». А еще я раскрою секреты юности Криштиану Роналду, рецепт знаменитой понши и особенности жизни в мадерьянской семье.

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