Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Веселое путешествие для детей на Мадейре: ферма с животными, левада «босые ноги», пляжные игры и кормление лебедей в парке. Уникальный опыт для всей семьи
В этой индивидуальной экскурсии дети смогут пообщаться с осликом, погладить лам и познакомиться с другими обитателями фермы. Прогулка по леваде «босые ноги» подарит незабываемые тактильные ощущения. На пляже дети смогут читать дальшеуменьшить
строить песчаные замки и играть на детских площадках. В центральном парке они покормят лебедей. Включен трансфер на 7-местном Peugeot Rifter с детскими автокреслами и игрушками. Программа подходит для детей с 2 лет. Если хотите, вас может сопровождать джек-рассел-терьер Амелия
Лучшие месяцы для экскурсии на Мадейре для детей - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми предложенными активностями, включая пляжные игры и прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ферма с животными
Левада «босые ноги»
Пляж
Центральный парк
Описание экскурсии
Лучшие места для отдыха с детьми
Программа родилась из собственного опыта прогулок с сыном. Любимые нами места оценили и многие мои гости, путешествующие семьями, а для детей этот день становился одним из самых запоминающихся на Мадейре. Думаю, что и вашу поездку эти приключения украсят.
В гости к животным на ферму
Мы отправимся на уютную био-ферму, где живет дружная семья из разных домашних животных. Дети увидят страусов и павлинов, коров и поросят, смогут погладить лошадей и лам, а еще подружиться с добродушным осликом. На территории есть детская площадка, где они смогут немного порезвиться, а в кафе при ферме вам предложат дегустацию домашнего варенья из лимона и маракуйи, вкусный чай из местных трав и био-ликеры.
Левада «босые ноги»
После общения с животными отправимся на особую пешую прогулку. Ее секрет в том, что нужно пройти босиком по специальной дорожке из камней, шишек, коры, воды, лавровых листьев и другого экологического и натурального наполнителя. Смена тактильный ощущений обычно очень нравится и детям, и взрослым. А если вы устанете, всегда можно будет сойти на мягкий ковер из травы, высаженной вдоль тропинки.
Пляжные развлечения и кормление лебедей
На берегу океана мы будем вместе строить песчаные замки, самые смелые смогут искупаться, а тем, кто не захочет, я предложу поиграть в пиратов на самой большой детской площадке острова, где есть две секции для детей разных возрастов. И если у героев останутся силы, потом поедем в центральный парк, где они смогут покормить с рук лебедей.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
В цену поездки включен трансфер, вода (для маленьких бутылочка с детским клапаном) и посещение левады «босые ноги»
Дополнительные расходы: дегустация ликеров, варенья и чая, а также корм для животных
Трансфер и другие детали
Мы поедем на 7-местном Peugeot Rifter со складными столиками, детскими автокреслами, игрушками и планшетами для просмотра мультиков
Программа рассчитана на детей с 2 лет
Если вы хотите, чтобы вас сопровождал джек-рассел-терьер Амелия, сообщите мне заранее и убедитесь, что у всех участников экскурсии нет аллергии на собак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 52 туристов
Я дипломированный локали гид, который живёт на острове Мадейра уже более 12 лет. Приехала я совсем юной и ещё не представляющей, как я буду любить этот остров.
Мне интересно провести с читать дальшеуменьшить
вами день и рассказать вам о том, какая же на самом деле жизнь на этом острове. Действительно ли это то место, куда вам захочется вернуться и почему вы с первой минуты почувствуете себя «как дома»?
Здесь я:
Подтвердила свое высшее образование туризма в Европе по специальности «семейный и детский туризм», выучила в совершенстве португальский язык, стажировалась и работала в самой крупной тур компании острова,
р одила сына(поэтому поделюсь опытом про медицину, образование и отношение к детям), открыла свою фирму и создала свой бренд в сфере локали туризма, успешно развиваю свой блог,реализовалась в спорте (мы можем сыграть с вами в падел), нашла себя в в абсолютно разных сферах,
сняла несколько популярных на ТВ программ про Мадейру, и нашла себя в своей работе и этом острове.
Иногда мне кажется, что я не могу быть счастливее, чем сейчас.
Просто хочу сказать большое спасибо этому острову за то, что он подарил мне себя.
И теперь у меня нет сомнения, что я на своем месте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Я невероятно рада, что мы взяли экскурсию с Евгенией! На очень удобной и просторной машине она показала нам остров, на ходу подстроив маршрут под то, что было интересно нашей семье читать дальшеуменьшить
с очень активной семилеткой. Евгения не только очень знающий гид, который умеет заинтересовать, но к тому же еще заряжает позитивом и хорошим настроением. Я с удовольствием порекомендовала Евгению нашим друзьям с ребенком, которые поехали на Мадейру после нас. Огромное спасибо Евгении! Непременно снова обратимся к ней, когда снова соберемся побывать на прекрасной Мадейре.