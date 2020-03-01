Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие места для отдыха с детьми

Программа родилась из собственного опыта прогулок с сыном. Любимые нами места оценили и многие мои гости, путешествующие семьями, а для детей этот день становился одним из самых запоминающихся на Мадейре. Думаю, что и вашу поездку эти приключения украсят.

В гости к животным на ферму

Мы отправимся на уютную био-ферму, где живет дружная семья из разных домашних животных. Дети увидят страусов и павлинов, коров и поросят, смогут погладить лошадей и лам, а еще подружиться с добродушным осликом. На территории есть детская площадка, где они смогут немного порезвиться, а в кафе при ферме вам предложат дегустацию домашнего варенья из лимона и маракуйи, вкусный чай из местных трав и био-ликеры.

Левада «босые ноги»

После общения с животными отправимся на особую пешую прогулку. Ее секрет в том, что нужно пройти босиком по специальной дорожке из камней, шишек, коры, воды, лавровых листьев и другого экологического и натурального наполнителя. Смена тактильный ощущений обычно очень нравится и детям, и взрослым. А если вы устанете, всегда можно будет сойти на мягкий ковер из травы, высаженной вдоль тропинки.

Пляжные развлечения и кормление лебедей

На берегу океана мы будем вместе строить песчаные замки, самые смелые смогут искупаться, а тем, кто не захочет, я предложу поиграть в пиратов на самой большой детской площадке острова, где есть две секции для детей разных возрастов. И если у героев останутся силы, потом поедем в центральный парк, где они смогут покормить с рук лебедей.