Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии на Мадейре для детей - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми предложенными активностями, включая пляжные игры и прогулки на свежем воздухе.

В этой индивидуальной экскурсии дети смогут пообщаться с осликом, погладить лам и познакомиться с другими обитателями фермы. Прогулка по леваде «босые ноги» подарит незабываемые тактильные ощущения. На пляже дети смогут

строить песчаные замки и играть на детских площадках. В центральном парке они покормят лебедей. Включен трансфер на 7-местном Peugeot Rifter с детскими автокреслами и игрушками. Программа подходит для детей с 2 лет. Если хотите, вас может сопровождать джек-рассел-терьер Амелия

Описание экскурсии

Лучшие места для отдыха с детьми

Программа родилась из собственного опыта прогулок с сыном. Любимые нами места оценили и многие мои гости, путешествующие семьями, а для детей этот день становился одним из самых запоминающихся на Мадейре. Думаю, что и вашу поездку эти приключения украсят.

В гости к животным на ферму

Мы отправимся на уютную био-ферму, где живет дружная семья из разных домашних животных. Дети увидят страусов и павлинов, коров и поросят, смогут погладить лошадей и лам, а еще подружиться с добродушным осликом. На территории есть детская площадка, где они смогут немного порезвиться, а в кафе при ферме вам предложат дегустацию домашнего варенья из лимона и маракуйи, вкусный чай из местных трав и био-ликеры.

Левада «босые ноги»

После общения с животными отправимся на особую пешую прогулку. Ее секрет в том, что нужно пройти босиком по специальной дорожке из камней, шишек, коры, воды, лавровых листьев и другого экологического и натурального наполнителя. Смена тактильный ощущений обычно очень нравится и детям, и взрослым. А если вы устанете, всегда можно будет сойти на мягкий ковер из травы, высаженной вдоль тропинки.

Пляжные развлечения и кормление лебедей

На берегу океана мы будем вместе строить песчаные замки, самые смелые смогут искупаться, а тем, кто не захочет, я предложу поиграть в пиратов на самой большой детской площадке острова, где есть две секции для детей разных возрастов. И если у героев останутся силы, потом поедем в центральный парк, где они смогут покормить с рук лебедей.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену поездки включен трансфер, вода (для маленьких бутылочка с детским клапаном) и посещение левады «босые ноги»

Дополнительные расходы: дегустация ликеров, варенья и чая, а также корм для животных

Трансфер и другие детали