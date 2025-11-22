читать дальше

знания об истории и культуре Мадейры, особенностях быта и национальных предпочтениях жителей острова. При этом Татьяна очень тактично даёт свои личные оценки конкретным событиям и историческим личностям. Это превращает её рассказ не в академическую лекцию, а в доверительную беседу, с описанием ярких и остающихся в памяти фактов. Она легко переключалась на вопросы, которые возникали у нас в процессе беседы с ней, охотно обсуждая темы, которые иногда выходили за рамки экскурсии, например, чем португальцы отличаются от испанцев… В результате экскурсия продлилась 4 часа вместо оговорённых 3-х. Её время Пролетело не заметно. Не знаем, лучший ли она экскурсовод в Фуншале, экскурсии, других мы не слышали, но, если, вновь окажемся на Мадейре, то других искать не будем. Спасибо большое, Татьяна.