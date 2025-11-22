Мои заказы

Экскурсии по паркам Мадейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» на Мадейре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
На машине
7.5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
«Вместо Тропического парка можем посетить смотровую площадку на Эйра-ду-Серраду с видом на деревушку Куррал-даш-Фрейраш (Долина монахинь)»
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
«В высокогорном городке Санто да Серра прогуляетесь по брусчатым дорожкам старинного английского парка»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:00
€235 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У нас остались только восторженные впечатления от экскурсии, которую для нас провела Татьяна. Она очень интересно и использует свои обширные
    читать дальше

    знания об истории и культуре Мадейры, особенностях быта и национальных предпочтениях жителей острова. При этом Татьяна очень тактично даёт свои личные оценки конкретным событиям и историческим личностям. Это превращает её рассказ не в академическую лекцию, а в доверительную беседу, с описанием ярких и остающихся в памяти фактов. Она легко переключалась на вопросы, которые возникали у нас в процессе беседы с ней, охотно обсуждая темы, которые иногда выходили за рамки экскурсии, например, чем португальцы отличаются от испанцев… В результате экскурсия продлилась 4 часа вместо оговорённых 3-х. Её время Пролетело не заметно. Не знаем, лучший ли она экскурсовод в Фуншале, экскурсии, других мы не слышали, но, если, вновь окажемся на Мадейре, то других искать не будем. Спасибо большое, Татьяна.

  • A
    Alex
    11 октября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Спасибо было хорошо ❤️
    Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️Спасибо было хорошо ❤️
  • M
    Mila
    9 сентября 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы Мадейры, благодаря чему прогулка прошла легко и оставила только тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!
    Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицыЭкскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицыЭкскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы
  • Л
    Лиля
    31 июля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек.
    У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человекУ нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек
  • И
    Игорь
    12 июня 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Всё супер!!
    Советую
  • М
    Марина
    5 июня 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Все было просто великолепно! Легко, доступно, детально и профессионально! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    У меня была замечательная экскурсия с Татьяной по Фуншалу. Особенно запомнился городской рынок, где можно было попробовать местные деликатесы, выпить
    читать дальше

    чашечку португальского кофе с местным пирожным. Увидеть и попробовать фрукты, овощи которые выращиваются именно на Мадейре.
    Была замечательная экскурсия на фабрику старинной вышивки, которой уже много столетий. Я выбрала эту экскурсию взамен дегустации вина, и очень приятно, что Татьяна пошла мне на встречу. В старом городе на дверях домов художники нарисовали свои рисунки, очень красиво смотрелось. Старинный костел с деревянным потолком, которых осталось немного в Европе. Были красивые парки, интересные рассказы о Мадейре. Татьяна обожает Мадейру и передает свою любовь туристам.

  • S
    Svetlana
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Если окажетесь на Мадейре, не упустите шанс увидеть Фуншал глазами местного жителя! Мы провели незабываемый день с гидом Татьяной —
    читать дальше

    было интересно, вкусно и очень душевно.

    Увлекательные истории, прогулка по уютным улочкам, дегустации местных вин, кофе, а главное — Татьяна щедро делилась своими любимыми местами и полезными советами.

    Это был не просто тур, а настоящее знакомство с культурой и атмосферой острова. Рекомендуем от всей души!

  • L
    Liesma
    25 апреля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Татьяну за содержательную экскурсию. Был предложен разработанный маршрут, но наши пожелания также были учтены.
    читать дальше

    Татьяна — гид, которая очень хорошо знает остров, его жизнь и историю. Нигде больше нам не оказывали такого внимания, которое позволяло нам, счастливым гостям, чувствовать себя великолепно. Было такое ощущение, будто мы встретили старого знакомого, который обо всем позаботился.

  • L
    Leyla
    1 апреля 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и сладостей. Зашли попить кофе с местным шоколадом! Посетили колоритный рынок. Ознакомились с историей прекрасного острова Мадейра. Обязательно вернемся!
    Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин иОтлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и
  • Н
    Наталья
    21 марта 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Татьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансфер с аэропорта, посмотрели парки, рынок, провели дегустацию мадейровских вин! Спасибо!!!
    Татьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансферТатьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансферТатьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансферТатьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансфер
  • А
    Альбина
    4 января 2025
    Знакомьтесь, Фуншал
    Вчера побывали на экскурсии в Фуншале с гидом Татьяной, и остались в полном восторге! Даже моему сыну, который обычно не
    читать дальше

    любит долгие прогулки, все очень понравилось. Татьяна увлекательно рассказывала об истории города, показывала интересные места и делилась полезными советами для дальнейшего путешествия. Было видно, что она действительно любит свою работу и знает Фуншал до мелочей. Если вы ищете познавательную и приятную экскурсию, смело обращайтесь к Татьяне!

  • И
    Ирина
    10 декабря 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Огромная благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию🫶🫶🫶
    Все прошло на одном дыхании и незаметно пролетели 4 часа в приятной прогулке по городу.
    Татьяна всегда была на связи, помогла забронировать ресторан и дала полезные рекомендации.
  • В
    Виктор
    16 ноября 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Татьяна провела нам прекрасную экскурсию по городу. Мы посетили интересные места, окунулись в колорит местной жизни, и узнали много фактов о городе.
  • В
    Вера
    6 ноября 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Замечательная гид Татьяна, позвонила почувствовать Фуншал на вкус и цвет. Много местечек для своих, историй,много про еду, рыбу, фрукты, сладости,
    читать дальше

    вино, хлеб, мы это очень любим. Рекомендации, где все самое вкусное и качественное. История острова в лицах. 4 часа как миг, здорово!!!

  • т
    татьяна
    30 июля 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Побывали на экскурсии по Фуншалу с чудесной Татьяной. экскурсия построена грамотно,прошлись по самым интересным местам,не напряжно.
    После экскурсии Татьяна помогала разобраться нам в некоторых вопросах,давала советы,предложила обращаться в случае каких-либо затруднений или вопросов.
    Всем рекомендую
  • y
    yuliya
    26 июля 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Экскурсия очень понравилась. Татьяна очень знающий гид и как человек очень приятный. Узнали много интересного. Большое спасибо Тане за эту экскурсию и да,всем рекомендую Татьяну не пожалеете.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала.
    Также, она дала рекомендацию по ресторану, который нам очень понравился, за что отдельное «спасибо»!
    Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора ФуншалаЭкскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора ФуншалаЭкскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала
  • A
    Anastasia
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Татьяна очень профессионально и с душой провела экскурсию. Мы узнали о Фуншале больше чем читали в литературе. Посевотовала нам экскурсии которые мы можем посмотреть вне Фуншала.
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
  2. Знакомьтесь, Фуншал
  3. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Какие места ещё посмотреть на Мадейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в декабре 2025
Сейчас на Мадейре в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 235. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 83 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль