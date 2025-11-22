Индивидуальная
до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя восточную часть Мадейры, наслаждаясь природой, историей и местной кухней. Увидите Тропический парк, азулежу и традиционные домики
«Вместо Тропического парка можем посетить смотровую площадку на Эйра-ду-Серраду с видом на деревушку Куррал-даш-Фрейраш (Долина монахинь)»
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
«Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту»
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
«В высокогорном городке Санто да Серра прогуляетесь по брусчатым дорожкам старинного английского парка»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 ноября 2025У нас остались только восторженные впечатления от экскурсии, которую для нас провела Татьяна. Она очень интересно и использует свои обширные
- AAlex11 октября 2025Спасибо было хорошо ❤️
- MMila9 сентября 2025Экскурсия по Фуншалу очень понравилась. Татьяна интересно и с душой рассказывала об истории и традициях столицы Мадейры, благодаря чему прогулка прошла легко и оставила только тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛиля31 июля 2025У нас была содержательная, приятная и познавательная экскурсия по Фуншалу. Татьяна хороший рассказчик и приятный в общении человек.
- ИИгорь12 июня 2025Всё супер!!
Советую
- ММарина5 июня 2025Все было просто великолепно! Легко, доступно, детально и профессионально! Спасибо!
- ААнастасия13 мая 2025У меня была замечательная экскурсия с Татьяной по Фуншалу. Особенно запомнился городской рынок, где можно было попробовать местные деликатесы, выпить
- SSvetlana7 мая 2025Если окажетесь на Мадейре, не упустите шанс увидеть Фуншал глазами местного жителя! Мы провели незабываемый день с гидом Татьяной —
- LLiesma25 апреля 2025Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Татьяну за содержательную экскурсию. Был предложен разработанный маршрут, но наши пожелания также были учтены.
- LLeyla1 апреля 2025Отлично провели день с Татьяной, она познакомила нас с центром Фуншала, останавливались на дегустацию вин и сладостей. Зашли попить кофе с местным шоколадом! Посетили колоритный рынок. Ознакомились с историей прекрасного острова Мадейра. Обязательно вернемся!
- ННаталья21 марта 2025Татьяна-профессионал и очень приятный человек! Замечательно прогуляла нас в старом городе и вдоль океана! Организовала трансфер с аэропорта, посмотрели парки, рынок, провели дегустацию мадейровских вин! Спасибо!!!
- ААльбина4 января 2025Вчера побывали на экскурсии в Фуншале с гидом Татьяной, и остались в полном восторге! Даже моему сыну, который обычно не
- ИИрина10 декабря 2024Огромная благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию🫶🫶🫶
Все прошло на одном дыхании и незаметно пролетели 4 часа в приятной прогулке по городу.
Татьяна всегда была на связи, помогла забронировать ресторан и дала полезные рекомендации.
- ВВиктор16 ноября 2024Татьяна провела нам прекрасную экскурсию по городу. Мы посетили интересные места, окунулись в колорит местной жизни, и узнали много фактов о городе.
- ВВера6 ноября 2024Замечательная гид Татьяна, позвонила почувствовать Фуншал на вкус и цвет. Много местечек для своих, историй,много про еду, рыбу, фрукты, сладости,
- ттатьяна30 июля 2024Побывали на экскурсии по Фуншалу с чудесной Татьяной. экскурсия построена грамотно,прошлись по самым интересным местам,не напряжно.
После экскурсии Татьяна помогала разобраться нам в некоторых вопросах,давала советы,предложила обращаться в случае каких-либо затруднений или вопросов.
Всем рекомендую
- yyuliya26 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Татьяна очень знающий гид и как человек очень приятный. Узнали много интересного. Большое спасибо Тане за эту экскурсию и да,всем рекомендую Татьяну не пожалеете.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала.
Также, она дала рекомендацию по ресторану, который нам очень понравился, за что отдельное «спасибо»!
- AAnastasia10 июня 2024Татьяна очень профессионально и с душой провела экскурсию. Мы узнали о Фуншале больше чем читали в литературе. Посевотовала нам экскурсии которые мы можем посмотреть вне Фуншала.
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
