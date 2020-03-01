Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает​

Аристократическая Мадейра

Первым делом мы отправимся в район Монте — любимое место знатных семей острова. Здесь вы увидите старинную церковь, где покоится последний император Австро-Венгрии, и услышите связанную с ней полулегендарную историю, прогуляетесь по Тропическому парку и полюбуетесь экзотическими растениями и озерами с японскими карпами. Мы осмотрим великолепное собрание керамических картин «азулежу» и поговорим о ключевых исторических событиях Португалии.

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Изумительные виды

Пику-ду-Ариейру — одна из высочайших горных вершин Мадейры, откроет завораживающие панорамные виды на горные хребты. А в городке Сантана вы увидите традиционные мадерьянские домики, в которых местные жили вплоть до XX века. Исследовав окрестности, мы отправимся к полуострову Сан-Лоренсу — самой восточной оконечности Мадейры. Крутые утесы, цветочные поля, бушующие волны и скалы — окружающий ландшафт станет лучшей декорацией к фотоснимкам!

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Погружение в прошлое

Мы проедем через поселок, который раньше был центром китобойного промысла, и завершим экскурсию у смотровой площадки Пику-ду-Фащу, откуда открывается незабываемый вид на бухту, где высадились первооткрыватели Мадейры, и аэропорт, вокруг которого кружат воздушные суда.

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По ходу экскурсии в старинной усадьбе вам будет предложен традиционный обед с вином, рыбой эшпаду, мадерьянским шашлыком «эшпетада», форелью, треской и различными местными морепродуктами.