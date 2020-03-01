Максим проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Восток Мадейры — пасторальные пейзажи

Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах

Максим
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Максим – ваш гид
Как появился на острове великолепный Тропический парк? Что такое «азулежу»? Какая на вкус мадерьянская кухня? Я поделюсь историческими фактами, местными преданиями и секретными местечками.

А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух.
От 188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи

Что вас ожидает​

Аристократическая Мадейра
Первым делом мы отправимся в район Монте — любимое место знатных семей острова. Здесь вы увидите старинную церковь, где покоится последний император Австро-Венгрии, и услышите связанную с ней полулегендарную историю, прогуляетесь по Тропическому парку и полюбуетесь экзотическими растениями и озерами с японскими карпами. Мы осмотрим великолепное собрание керамических картин «азулежу» и поговорим о ключевых исторических событиях Португалии.

Изумительные виды
Пику-ду-Ариейру — одна из высочайших горных вершин Мадейры, откроет завораживающие панорамные виды на горные хребты. А в городке Сантана вы увидите традиционные мадерьянские домики, в которых местные жили вплоть до XX века. Исследовав окрестности, мы отправимся к полуострову Сан-Лоренсу — самой восточной оконечности Мадейры. Крутые утесы, цветочные поля, бушующие волны и скалы — окружающий ландшафт станет лучшей декорацией к фотоснимкам!

Погружение в прошлое
Мы проедем через поселок, который раньше был центром китобойного промысла, и завершим экскурсию у смотровой площадки Пику-ду-Фащу, откуда открывается незабываемый вид на бухту, где высадились первооткрыватели Мадейры, и аэропорт, вокруг которого кружат воздушные суда.

По ходу экскурсии в старинной усадьбе вам будет предложен традиционный обед с вином, рыбой эшпаду, мадерьянским шашлыком «эшпетада», форелью, треской и различными местными морепродуктами.

Организационные детали

  • Мы будем ездить по острову на моем 7-местном автомобиле.
  • Обед не входит в стоимость экскурсии.
  • Пожалуйста, возьмите с собой ветровки — на вершинах может быть ветрено.
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я проживаю на острове с 2009 года и провожу нескучные экскурсии на Мадейре. За этот период я влюбился в этот живописный островок с богатой и интересной историей, прекрасной природой, мягким и лечебным климатом и узнал много из жизни этого чудесного места — о чем я и готов с вами поделиться.
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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