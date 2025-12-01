Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 22 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Главные красоты Сан-Мигеля Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники Начало: У вашего отеля «Церковь Сан-Николау — небольшой храм в неоготическом стиле с рядами криптомерий по обеим сторонам от входа» от €230 за всё до 8 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Восток Сан-Мигеля: океан, скалы и водопады Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас «Прогуливаясь по ней, вы увидите церковь Святого Джорджа и знаменитый Семиарочный мост» от €245 за всё до 8 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте «Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или выпить кофе с красивым видом» €250 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Понты-Делгады

