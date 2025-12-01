Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля
Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Церковь Сан-Николау — небольшой храм в неоготическом стиле с рядами криптомерий по обеим сторонам от входа»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по кратерам вулкана на острове Сан-Мигель
Увлекательное путешествие по живописным местам Сан-Мигеля: цветные озёра, вулканические панорамы и истории о прошлом Азорских островов
Начало: Понта Дельгада
«И, конечно, мы расскажем, чем сейчас живет остров и каковы традиции местных жителей: какие праздники они отмечают, почему глубоко религиозны и благодаря чему природа края сохранилась почти в нетронутом виде»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Восток Сан-Мигеля: океан, скалы и водопады
Откройте для себя уникальные места Понта-Делгада: Вила-да-Повоасао, смотровые площадки и парк Рибейра-дос-Кальдейрос ждут вас
«Прогуливаясь по ней, вы увидите церковь Святого Джорджа и знаменитый Семиарочный мост»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €245 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте
«Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или выпить кофе с красивым видом»
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€250 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в декабре 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Понте-Делгаде (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 38 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль