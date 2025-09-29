Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
«Со смотровой открывается панорама на озеро и долину Фурнаш»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Обзорная площадка «Пико-ду-Ферро», откуда открывается панорама всей долины Фурнаш»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте
«Мирадуру-да-Виста-ду-Рей — классическая смотровая площадка, откуда вам откроется панорама Сете-Сидадеш — двух озёр, разделённых узким перешейком»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 сентября 2025Отличная экскурсия. Все очень понравилось
- ООлег15 августа 2025Это была наша вторая экскурсия с Павлом, она прошла еще лучше и теплее чем первая, мы ощутили тёплое дыхание Фурнаша
- ААнастасия20 июня 2025Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
- ЛЛариса10 мая 2025Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
- ССофия1 мая 2025Наша третья экскурсия с Павлом, как ожидалось, прошла отлично! Благодаря Павлу посмотрели весь остров, увидели самые укромные уголки Сан Мигеля. Огромное спасибо Павлу за знакомство с островом!
- ААнатолий13 сентября 2024Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
