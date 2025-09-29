Мои заказы

Красивые виды и панорамы Понты-Делгады

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
«Со смотровой открывается панорама на озеро и долину Фурнаш»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Обзорная площадка «Пико-ду-Ферро», откуда открывается панорама всей долины Фурнаш»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
€195 за всё до 4 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сан-Мигеля: вулканические кратеры, бирюзовые озёра и чёрные пески ждут вас на этом незабываемом маршруте
«Мирадуру-да-Виста-ду-Рей — классическая смотровая площадка, откуда вам откроется панорама Сете-Сидадеш — двух озёр, разделённых узким перешейком»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 сентября 2025
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Отличная экскурсия. Все очень понравилось
  • О
    Олег
    15 августа 2025
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Это была наша вторая экскурсия с Павлом, она прошла еще лучше и теплее чем первая, мы ощутили тёплое дыхание Фурнаша
    читать дальше

    с его источниками и ароматом традиционного cozido, мы увидели как блюдо готовится, а также смогли его попробовать в чудесном местном ресторане, который Павел заботливо заранее забронировал. Также не прошли мимо сладкой, сочной и горячей кукурузы которая готовится в фумаролах Фурнаша. Из теплых источников в этот день мы выбрали Poça da Dona Beija - и они были прекрасны.
    На чайной плантации (Gorreana) нас встретил запах свежего листа и неспешные рассказы о том, как рождается азорский чай. Мы прошли вдоль изумрудных рядов, заглянули в цех с историческими машинами и, конечно, попробовали свежезаваренный зелёный чай, после которой дорога казалась ещё светлее.
    Обязательно рекомендую эту программу всем, кто любит природу, тёплые купания и местные традиции без суеты.

  • А
    Анастасия
    20 июня 2025
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
    Отлично продуманная и организованная экскурсия. Маршрут корректируется в соответствии с индивидуальными пожеланиями, заранее обговариваются все вопросы по программе. Для первого знакомства с островом более чем обширная насыщенная программа.
  • Л
    Лариса
    10 мая 2025
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
    читать дальше

    о флоре, фауне, истории Азорских островов, современном укладе жителей, нам очень понравилось. Павел очень приятный и доброжелательный, мы здорово провели время! Он отлично знает остров, и все лучшие смотровые площадки, мы сделали много фото с потрясающими видами. Хочется отметить, что Павел пошел нам навстречу, и провел экскурсию в удобном нам формате с учетом нашего короткого пребывания на острове. Павлу спасибо! Мы очень довольны проведенным с ним днем и экскурсией!

    Экскурсия очень интересная и познавательная, хорошо организована, комфортабельный автобус вольксваген, локации выше всяких похвал. Гид Павел интересный рассказчик, поведал нам
  • С
    София
    1 мая 2025
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Наша третья экскурсия с Павлом, как ожидалось, прошла отлично! Благодаря Павлу посмотрели весь остров, увидели самые укромные уголки Сан Мигеля. Огромное спасибо Павлу за знакомство с островом!
  • А
    Анатолий
    13 сентября 2024
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
    читать дальше

    попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

