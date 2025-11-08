Мария Спасибо большое Ольге за замечательную экскурсию! Познакомились со многими сохранившимися зданиями ар-нуво и ар-деко в Порту. Узнали историю происхождения этих стилей и научились видеть их нюансы и тонкие различия.

Серьезный искусствоведческий взгляд Ольги вдохновил на дальнейшее изучение стилей ар-нуво и ар-деко!

Замечательная получилась прогулка несмотря на дождливую погоду!

Спасибо!

Л Леонид Очень содержательная и насыщенная экскурсия! Благодаря Ольге мы получили прекрасную возможность не только увидеть отличные образцы архитектуры, но и познакомиться с небанальными уголками города, а также больше узнать о его сегодняшней жизни. Спасибо!

Ю Юля Замечательная экскурсия. Ольга хорошо владеет темой экскурсии и рассказывает увлекательно. Очень рекомендую экскурсию.

И Игорь Для тех кто интересуется архитектурой. Экскурсия очень интересная и познавательная.

Наталья Очень познавательная, атмосферная и цельная экскурсия! Было здорово почувствовать город через призму архитектуры. Спасибо Ольге за вдохновение и настроение и за советы по заведениям.