Порту - город, где можно насладиться архитектурой ар-нуво и ар-деко.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть лучшие примеры этих стилей, от витрин начала 20 века до исторического кафе Majestic.
Вы узнаете, почему ар-деко был любим в эпоху Салазара и как Португалия сохранила свои архитектурные сокровища. Погружение в атмосферу прошлого гарантировано
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- ☕ Историческое кафе Majestic
- 🏨 Роскошные отели и банки
- 🏰 Дом с павлином
- 🎨 Образы индейцев в модерне
- 🕰️ История ар-деко
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Улица Святой Катарины
- Кафе Majestic
- Бульвар Аллиадуш
- Дом с павлином
Описание экскурсии
Находясь в стороне от двух мировых войн, Португалия сохранила огромное количество знаковых объектов в стилистике ар-нуво и ар-деко. Я покажу вам лучшие примеры.
- Мы прогуляемся по шумной торговой улице Святой Катарины и рассмотрим витрины начала 20 века
- Посетим историческое кафе Majestic
- Пройдём по бульвару Аллиадуш, разглядывая роскошные отели и банки
- Зайдём в самый красивый в мире «Макдональдс» и обсудим его историю
Вы узнаете:
- Чем знаменит Дом с павлином
- Почему некоторые здания стиля модерн украшают образы индейцев
- Почему любимый стиль эпохи Салазара — это ар-деко
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана прежде всего на взрослых. Детям младше 10 лет она может показаться утомительной
- Дополнительные расходы — €3–5 на остановку с кофе и выпечкой (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Баталья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Ольга, я искусствовед из города Порту. Мне нравится делиться своими наблюдениями о красоте городских улиц и о роскоши особняков и замков, рассказывать истории, которые скрывают обычные городские дома
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Мария
8 ноя 2025
Спасибо большое Ольге за замечательную экскурсию! Познакомились со многими сохранившимися зданиями ар-нуво и ар-деко в Порту. Узнали историю происхождения этих стилей и научились видеть их нюансы и тонкие различия.
Серьезный искусствоведческий взгляд Ольги вдохновил на дальнейшее изучение стилей ар-нуво и ар-деко!
Замечательная получилась прогулка несмотря на дождливую погоду!
Спасибо!
Л
Леонид
6 окт 2025
Очень содержательная и насыщенная экскурсия! Благодаря Ольге мы получили прекрасную возможность не только увидеть отличные образцы архитектуры, но и познакомиться с небанальными уголками города, а также больше узнать о его сегодняшней жизни. Спасибо!
Ю
Юля
11 июн 2025
Замечательная экскурсия. Ольга хорошо владеет темой экскурсии и рассказывает увлекательно. Очень рекомендую экскурсию.
И
Игорь
29 мая 2025
Для тех кто интересуется архитектурой. Экскурсия очень интересная и познавательная.
Наталья
26 мая 2025
Очень познавательная, атмосферная и цельная экскурсия! Было здорово почувствовать город через призму архитектуры. Спасибо Ольге за вдохновение и настроение и за советы по заведениям.
Евгений
28 апр 2025
Сапасибо, Оля!
Профессионально, интересно, улекательно.
Рекомендую для всех, кот интересуется архитектурой, исскуством и историей.
Входит в следующие категории Порту
