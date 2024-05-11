Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Порту

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Порту на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
«Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
128 за всё до 5 чел.
Лучшие смотровые площадки Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
«Эта экскурсия — возможность рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса и взбодриться свежим атлантическим ветром»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Неподражаемый Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
«Петляя по средневековым улицам этого колоритного района, вы узнаете все самое интересное об истории Порту, о том, как образовывалась и развивалась Португалия, как жили и живут обычные португальцы»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Порту
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
8 отзывов
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
230 за всё до 3 чел.
Порту: исследовать город и вкусно поесть
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
110 за всё до 4 чел.
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Улицу Санта-Катарина — главная торговая улица Порту»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    11 мая 2024
    Неподражаемый Порту
    Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Порту
    Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
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    3 года), хорошее знание истории и города, узнал наши предпочтения и по пути скорректировал маршрут более подходящий для нас. В напутствие посоветовал нам в какие города еще можем заехать по пути, какие традиционные блюда имеем возможность отведать и на какие невероятные виды полюбоваться.

  • В
    Витта
    27 марта 2024
    Неподражаемый Порту
    Svetlana is very knowledgeable person who loves Porto and it reflects in her tours. She is very flexible in routes:
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    we were offered different routes and had a chance to give our feedback on what type we would prefer. We contacted Svetlana prior even booking hotels in Porto, Svetlana provided her recommendations on the location, restaurants and things to do around Porto after the tour. We had a great time! Светлана очень знающий человек, который любит Порту, и это отражается на ее турах. Она очень гибкая в выборе маршрутов: нам предлагали разные маршруты, и у нас была возможность высказать свое мнение о том, какой тип мы бы предпочли. Мы связались со Светланой еще до бронирования отелей в Порту, Светлана дала рекомендации относительно местоположения, ресторанов и развлечений в Порту после тура. Мы прекрасно провели время!

  • А
    Алексей
    11 ноября 2023
    Лучшие смотровые площадки Порту
    Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
    Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
  • L
    Lenur
    10 сентября 2023
    Неподражаемый Порту
    Прекрасная и душевная экскурсия от увлекательного гида! Замечательно провели несколько дней и с удовольствием рекомендую общество Дениса!
    Прекрасная и душевная экскурсия от увлекательного гида! Замечательно провели несколько дней и с удовольствием рекомендую общество Дениса!Прекрасная и душевная экскурсия от увлекательного гида! Замечательно провели несколько дней и с удовольствием рекомендую общество Дениса!
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
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    мы смогли получить за столь ограниченное (3,5 часа) время прогулки по центру города. . Наша столь желанная экскурсия с выбранным по - оставленным отзывам, с экскурсоводом Ольгой была испорчена, а Сергей приняв и поняв наше краткосрочное нахождение и пребывание как туристов в городе - откликнулся и преподнес нам столько великолепной информации и приятного времени, что мы до сих пор восхищены тем что запомнится надолго. Сердечное вас спасибо, Сергей! Спасибо организатору экскурсий Трипстера, который помог разрулить нашу ситуацию с непрохождением оплаты! Мы сами работаем с огромным количеством клиентов и с людьми из Австрии, России и всего пост-советского пространства, и с удовольствием будем предлагать всем желающим посетить Порто - - только Сергея, замечательного, с глубокими познаниями экскурсовода, творческого и просто внимательного человека! Сердечное и просто человеческое вам спасибо, Сергей! С уважением и благодарностью Наталья, Елена! P.S. Если коротко и -)) «по-теме»,то: все прошло в уложенные временные рамки, емко, содержательно интересно. Получили от Сергея много дополнительной и полезной информации, получили важные для путешественников в Португалии и в Порто советы и рекомендации. Господа! пользуйтесь Tripster! Выбирайте Сергея! Не пожалеете.

  • И
    Ирина
    13 августа 2023
    Фотопрогулка по Порту
    Замечательная фотопрогулка)
  • L
    Liubov
    26 июня 2023
    Фотопрогулка по Порту
    Замечательная индивидуальная экскурсия, маршрут специально подготовленный для нашей семьи, по нашей просьбе. Бесценный бонус это фотографии. Вопервых места фото, мы
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    бы искали по жаре часами, а также фотографироваться вместе было бы трудновато. Также Светлана проинформировала нас о местных ресторанах и не только о них, отправила точные ссылки. Очень рекомендую!

  • E
    Elena
    10 июня 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!
  • Е
    Елена
    23 июля 2022
    Лучшие смотровые площадки Порту
    Все прошло отлично, эту экскурсию можно без раздумий брать.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Улицы и переулки»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Порту. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам