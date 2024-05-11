1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
«Полюбуетесь внушительным кафедральным собором и пройдетесь по улице Санта-Катарина — это торговое сердце города, где всегда кипит жизнь»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
«Эта экскурсия — возможность рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса и взбодриться свежим атлантическим ветром»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
«Петляя по средневековым улицам этого колоритного района, вы узнаете все самое интересное об истории Порту, о том, как образовывалась и развивалась Португалия, как жили и живут обычные португальцы»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Улицу Санта-Катарина — главная торговая улица Порту»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!
- ННаталия14 апреля 2024Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
- ВВитта27 марта 2024Svetlana is very knowledgeable person who loves Porto and it reflects in her tours. She is very flexible in routes:
- ААлексей11 ноября 2023Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
- LLenur10 сентября 2023Прекрасная и душевная экскурсия от увлекательного гида! Замечательно провели несколько дней и с удовольствием рекомендую общество Дениса!
- ННаталия1 сентября 2023Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
- ИИрина13 августа 2023Замечательная фотопрогулка)
- LLiubov26 июня 2023Замечательная индивидуальная экскурсия, маршрут специально подготовленный для нашей семьи, по нашей просьбе. Бесценный бонус это фотографии. Вопервых места фото, мы
- EElena10 июня 2023Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!
- ЕЕлена23 июля 2022Все прошло отлично, эту экскурсию можно без раздумий брать.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Порту. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод