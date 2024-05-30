1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
1 сен в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€74 за человека
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- ССергей15 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
- ИИрина6 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о нем, не поверхностно, а
- OOlga4 мая 2024Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
- ООлег25 апреля 2024Очень было приятно. Отлично провели время. Получили удовольствие
- ААнна11 апреля 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
- AAnton22 июня 2023Очень понравилась экскурсия! Тамила прекрасный рассказчик и приятный человек, в компании с ней очень комфортно и время пролетает интересно и незаметно) однозначно рекомендую!
- ЮЮлия31 октября 2022Хотим выразить огромную благодарность Тамиле в проведении для нас увлекательной и очень интересной экскурсии. Тамила смогла нам показать все самые
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «История и архитектура»
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