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как будто родилась в Порту)) Не было такого вопроса, который поставил бы ее в тупик! Очень интересный рассказ и гид сама очень обаятельная и приятная девушка! С нами был ребенок 6 лет, она и его заинтересовала! Помимо исторических мест, помогла разобраться с магазинами, где стоит что покупать, а где нет. Познакомила нас с вкусными кофейнями и ресторанами. Очень рекомендую, только с ней и гуляла бы по Порту)