Экскурсии Порту об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Порту на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Порту: город разных эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Калейдоскоп Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
156 отзывов
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
1 сен в 09:00
80 за всё до 4 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
74 за человека
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о нем, не поверхностно, а
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    как будто родилась в Порту)) Не было такого вопроса, который поставил бы ее в тупик! Очень интересный рассказ и гид сама очень обаятельная и приятная девушка! С нами был ребенок 6 лет, она и его заинтересовала! Помимо исторических мест, помогла разобраться с магазинами, где стоит что покупать, а где нет. Познакомила нас с вкусными кофейнями и ресторанами. Очень рекомендую, только с ней и гуляла бы по Порту)

    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов оНам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о
  • O
    Olga
    4 мая 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
  • О
    Олег
    25 апреля 2024
    Калейдоскоп Порту
    Очень было приятно. Отлично провели время. Получили удовольствие
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
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    вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами. Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!

  • A
    Anton
    22 июня 2023
    Калейдоскоп Порту
    Очень понравилась экскурсия! Тамила прекрасный рассказчик и приятный человек, в компании с ней очень комфортно и время пролетает интересно и незаметно) однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2022
    Калейдоскоп Порту
    Хотим выразить огромную благодарность Тамиле в проведении для нас увлекательной и очень интересной экскурсии. Тамила смогла нам показать все самые
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    красивые уголки этого чудесного города и при этом ее рассказы были наполнены хорошо изученным материалом!!! Всем настоятельно рекомендую Тамилу для незабываемой экскурсии по Порто.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «История и архитектура»

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  1. Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
  2. Порту: город разных эпох
  3. Калейдоскоп Порту
  4. Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  5. Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 74 до 100. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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