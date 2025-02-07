Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Порту на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 отзыва 8 часов Мини-группа до 12 чел. Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе Отправиться в самые интересные города Центральной Португалии и проникнуться их колоритом Начало: У сада Jardim da Cordoaria Расписание: в пятницу в 09:00 € 80 за человека Пешая 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Порту: всё самое интересное Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, исследуя его улочки и архитектуру. Узнайте тайны города и насладитесь видами на реку Дору Начало: У парка Jardim da Cordoaria Расписание: в среду в 12:30 € 34 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Порту: осторожно, можно влюбиться Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна Начало: В парке Jardim da Cordoaria € 70 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Порту

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Необычные дома»

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