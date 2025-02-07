8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
Отправиться в самые интересные города Центральной Португалии и проникнуться их колоритом
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
7 фев в 09:00
14 фев в 09:00
€80 за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, исследуя его улочки и архитектуру. Узнайте тайны города и насладитесь видами на реку Дору
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
5 фев в 12:30
12 фев в 12:30
€34 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Порту: осторожно, можно влюбиться
Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: В парке Jardim da Cordoaria
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
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