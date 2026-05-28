Это кладбище — словно тайный архив города.
Масонские знаки, романтические аллегории и загадочные символы ждут здесь тех, кто умеет читать между строк. Наша экскурсия раскроет для вас загробную страничку португальской культуры и истории. Присоединяйтесь, если осмелитесь прогуляться по территории мёртвых!
Описание экскурсии
- Вы окажетесь на старейшем в Порту частном кладбище, которое было открыто в начале 19 века и действует до сих пор. Здесь хранится прах знатных горожан, известных самоубийц и современных масонов.
- Вы пройдёте по узким аллеям между фамильными усыпальницами, отыскивая следы на забытом языке символов.
- Найдёте масонские надгробия и узнаете о тайнах их братства.
О чём поговорим:
- о трагических судьбах местных Ромео и Джульетты.
- самом известном в этих краях самоубийце.
- коронации мёртвой королевы.
- душах, не нашедших покоя.
Организационные детали
- Маршрут не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы не просто пересказываем даты из путеводителей. Нас интересует другая сторона города — та, что прячется за красивыми фасадами, туристическими легендами и открытками. Живём в Порту много лет, изучаем местный фольклор,
