Вы отправитесь в атмосферные города с богатой историей, прогуляетесь по живописным долинам, внесённым в
Описание тура
Организационные детали
По запросу возможна помощь в подборе авиабилетов и визы.
Программа тура по дням
Порту: первое знакомство и дегустация портвейна
Первый день мы проведём в Порту — старинном городе на севере Португалии, чьё название дало имя всей стране. Прогуляемся по историческому центру, где улицы с разноцветными фасадами, старинными трамваями и арками уносят в прошлое. Заглянем на центральные площади и увидим знаковые места, откуда начиналась история города.
После обеда на побережье Атлантического океана нас ждёт автомобильная поездка по окрестностям Порту — откроем живописные панорамы и узнаем о характере этого региона.
Во второй половине дня отправимся в Вила-Нова-де-Гая — родину знаменитого португальского портвейна. Посетим традиционные винные погреба, где узнаем о технологии выдержки и тонкостях производства. Здесь же нас ждёт дегустация: мы попробуем несколько видов портвейна, чтобы прочувствовать разнообразие его вкусов.
После 19:00 — свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха.
Долина реки Доуру: винодельни и речные виды
Сегодня отправимся в долину реки Доуру — один из старейших винодельческих регионов Европы, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге полюбуемся зелёными холмами, покрытыми виноградниками, и остановимся у лучших смотровых площадок.
Мы посетим сразу две винодельни: на первой узнаем о тонкостях выращивания винограда и методах производства, затем продегустируем локальные вина. Второй визит будет посвящён портвейнам и тихим винам региона — попробуем отобранные сорта в сопровождении рассказа сомелье.
Местный обед познакомит нас с гастрономией долины Дору — блюда здесь такие же насыщенные и колоритные, как и вина. Завершением дня станет прогулка по реке Дору на лодке рабелу — типичном судне, на котором раньше перевозили бочки с портвейном.
После прогулки — размещение в загородном отеле или возвращение в Порту.
Амаранте и регион зелёных вин
Отправимся в город Амаранте, расположенный у берегов реки Тамега. Здесь совершим традиционный ритуал, помогающий укрепить чувства или привлечь любовь — в этих местах такие обычаи чтят веками.
Прогуляемся по центру города, увидим мост Сан-Гонсалу, старинные улочки и монастырь, а также попробуем знаменитые местные сладости — гастрономическое наследие Португалии.
Во второй половине дня нас ждёт знакомство с особым винодельческим регионом — зоной зелёных вин (vinho verde). На семейной винодельне узнаем, как создаются эти освежающие вина, и продегустируем разные сорта, чтобы почувствовать их лёгкость, кислотность и фруктовые ноты.
Вечером вернёмся в Порту, где и завершится наше путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€350
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на автомобиле
- Все транспортные расходы по маршруту
- Сопровождение русскоязычного гида
- Входные билеты на объекты по программе
- Консультации и помощь в подборе подходящего размещения
Что не входит в цену
- Перелёт до Порту и обратно
- Проживание
- Питание (ориентировочно €25-40 в день на человека)
- Стоимость зависит от количества участников:
- При группе 3-4 человека - €440
- При группе 5-7 человек - €350