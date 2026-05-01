Винный уик-энд в Португалии: Порту, долина реки Дору и Амаранте

Отправиться в знаменитые винные регионы и распробовать ноты местной гастрономии
Этот тур познакомит вас с винной культурой Северной Португалии — от знаменитого портвейна до освежающих зелёных вин.

Вы отправитесь в атмосферные города с богатой историей, прогуляетесь по живописным долинам, внесённым в
читать дальше

Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и посетите семейные винодельни, где традиции бережно сохраняются на протяжении веков. Вас ждут экскурсии с гидом, дегустации, гастрономические остановки и неспешная прогулка на лодке.

Переезды между локациями будут комфортными, а программа продумана так, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом.

Описание тура

Организационные детали

По запросу возможна помощь в подборе авиабилетов и визы.

Программа тура по дням

1 день

Порту: первое знакомство и дегустация портвейна

Первый день мы проведём в Порту — старинном городе на севере Португалии, чьё название дало имя всей стране. Прогуляемся по историческому центру, где улицы с разноцветными фасадами, старинными трамваями и арками уносят в прошлое. Заглянем на центральные площади и увидим знаковые места, откуда начиналась история города.

После обеда на побережье Атлантического океана нас ждёт автомобильная поездка по окрестностям Порту — откроем живописные панорамы и узнаем о характере этого региона.

Во второй половине дня отправимся в Вила-Нова-де-Гая — родину знаменитого португальского портвейна. Посетим традиционные винные погреба, где узнаем о технологии выдержки и тонкостях производства. Здесь же нас ждёт дегустация: мы попробуем несколько видов портвейна, чтобы прочувствовать разнообразие его вкусов.

После 19:00 — свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха.

2 день

Долина реки Доуру: винодельни и речные виды

Сегодня отправимся в долину реки Доуру — один из старейших винодельческих регионов Европы, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге полюбуемся зелёными холмами, покрытыми виноградниками, и остановимся у лучших смотровых площадок.

Мы посетим сразу две винодельни: на первой узнаем о тонкостях выращивания винограда и методах производства, затем продегустируем локальные вина. Второй визит будет посвящён портвейнам и тихим винам региона — попробуем отобранные сорта в сопровождении рассказа сомелье.

Местный обед познакомит нас с гастрономией долины Дору — блюда здесь такие же насыщенные и колоритные, как и вина. Завершением дня станет прогулка по реке Дору на лодке рабелу — типичном судне, на котором раньше перевозили бочки с портвейном.

После прогулки — размещение в загородном отеле или возвращение в Порту.

3 день

Амаранте и регион зелёных вин

Отправимся в город Амаранте, расположенный у берегов реки Тамега. Здесь совершим традиционный ритуал, помогающий укрепить чувства или привлечь любовь — в этих местах такие обычаи чтят веками.

Прогуляемся по центру города, увидим мост Сан-Гонсалу, старинные улочки и монастырь, а также попробуем знаменитые местные сладости — гастрономическое наследие Португалии.

Во второй половине дня нас ждёт знакомство с особым винодельческим регионом — зоной зелёных вин (vinho verde). На семейной винодельне узнаем, как создаются эти освежающие вина, и продегустируем разные сорта, чтобы почувствовать их лёгкость, кислотность и фруктовые ноты.

Вечером вернёмся в Порту, где и завершится наше путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на автомобиле
  • Все транспортные расходы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Консультации и помощь в подборе подходящего размещения
Что не входит в цену
  • Перелёт до Порту и обратно
  • Проживание
  • Питание (ориентировочно €25-40 в день на человека)
  • Стоимость зависит от количества участников:
  • При группе 3-4 человека - €440
  • При группе 5-7 человек - €350
Место начала и завершения?
Порту, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира
Кира — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Более 14 лет живу в Португалии. Каждый день я узнавала страну, слушая, наблюдая, пробуя на вкус, изучая традиции и культуру. Однажды поняла, что хочу делиться накопленными знаниями, эмоциями и вдохновением,
которые получаю в путешествиях по стране. История и культура Португалии берут начало много веков назад. Бережное отношение португальцев к традициям позволяет познакомиться с укладом жизни еще со средневековья, а уважение к истории помогло сохранить в прекрасном состоянии замки и дворцы. Комфортный климат дарит наслаждение океаном, горами, водопадами, термальными водами, солнцем и цветами в любой сезон. Путешествия со мной — это отличный шанс познакомиться с Португалией, перезагрузиться, наполниться энергией и новыми впечатлениями и узнать о жизни португальцев.

