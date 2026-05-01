Первый день мы проведём в Порту — старинном городе на севере Португалии, чьё название дало имя всей стране. Прогуляемся по историческому центру, где улицы с разноцветными фасадами, старинными трамваями и арками уносят в прошлое. Заглянем на центральные площади и увидим знаковые места, откуда начиналась история города.

После обеда на побережье Атлантического океана нас ждёт автомобильная поездка по окрестностям Порту — откроем живописные панорамы и узнаем о характере этого региона.

Во второй половине дня отправимся в Вила-Нова-де-Гая — родину знаменитого португальского портвейна. Посетим традиционные винные погреба, где узнаем о технологии выдержки и тонкостях производства. Здесь же нас ждёт дегустация: мы попробуем несколько видов портвейна, чтобы прочувствовать разнообразие его вкусов.

После 19:00 — свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха.