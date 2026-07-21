Мои заказы

Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Приглашаем вас в самобытную и многогранную Хакасию.

Вас ждет посещение Долины царей, где возвышаются 56 крупных курганов, похороненных скифских правителей, а также самой известной пещеры края.

Вы познакомитесь с грандиозными сооружениями древности,
читать дальшеуменьшить

прикоснетесь к мистическому миру Хакасии и узнаете о государстве, существовавшем в 5-8 веках до нашей эры. Перед поездкой можно посетить краеведческий музей в Абакане, чтобы лучше понять историю края.

В Долине царей вас ждут Салбыкские ворота и ритуалы шаманов, а также Большой Салбыкский курган, называемый «сибирским Стоунхенджем».

В Бородинской пещере, одном из уникальных памятников природы Хакасии, вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. Экскурсия включает трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус. Поездка обещает быть насыщенной и познавательной

5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Углублённое знакомство с историей Хакасии
  • 🗿 Посещение уникальных археологических памятников
  • 🌌 Исследование древних петроглифов
  • 🌿 Прогулка по природным достопримечательностям
  • 🧭 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
  • 🚗 Комфортный трансфер на внедорожниках

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Долину царей и Бородинскую пещеру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодам и снегу, особенно в пещере, где температура близка к нулю.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру

Что можно увидеть

  • Краеведческий музей
  • Салбыкские ворота
  • Большой Салбыкский курган
  • Бородинская пещера
  • Курган Барсучий лог

Описание экскурсии

Краеведческий музей. По вашему желанию перед поездкой можем посетить музей в Абакане, чтобы вы лучше поняли историю края и подготовились к посещению Долины царей. Музейный гид за 2 часа расскажет основную информацию, а я добавлю те факты, которые он оставит без внимания.

Салбыкские ворота и ритуалы шаманов

В Долину царей мы попадём через особые ворота — парные глыбы из песчаника высотой около 3 метров. Обычно они имеют разную температуру, это можно почувствовать на ощупь. Такую аномалию объясняют различным размером их подземной части и тектоническим разломом под ними. Рядом найдём площадку для ритуалов шаманов. Проведём там интересный обряд.

Большой Салбыкский курган

Его называют «сибирским Стоунхенджем». Погребальная пирамида была высотой с 9-этажный дом, её окружали плиты весом в 30-50 тонн. Учёные так и не выяснили, как их доставили из каменоломен за много километров отсюда. Поднимемся на курган, осмотрим грабительскую яму, увидим петроглифы, возраст которых более 2,5 тысяч лет. Расскажу об особенностях захоронения у тагарцев.

Бородинская пещера

Это один из уникальных памятников природы Хакасии. Масштабы пещеры впечатляют — протяжённость ходов более 2 тысяч метров, а глубина достигает 86 метров. Вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. В пещере экскурсию проведёт местный гид. Он расскажет об образовании пещер, летучих мышах и спелеологах.

При желании также можно посетить курган Барсучий лог, где вы полюбуетесь уникальными петроглифами возрастом более 3 тысяч лет. За дополнительную плату поездку можно дополнить обзорной экскурсией по Абакану.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Mitsubishi L200 или на Honda CR-V. Есть детские кресла.
  • Путь до первой локации займёт 60 минут. Расстояние между точками маршрута — 50-100 км.
  • В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи «Большой Салбыкский курган» — 150 руб. /чел., «Бородинская пещера» — 500 руб. /чел. (возможна доплата за маленькую группу)
  • Возьмите с собой тёплую одежду, так как температура в пещере даже в жаркое время около 0 градусов
  • Экскурсия круглогодичная

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 284 туристов
Очень люблю свой край, историю и путешествия. Посетила больше 20 стран и 40 регионов России, но всегда возвращалась в Хакасию. Яркую, самобытную, незабываемую. Буду рада познакомить вас с изюминками нашего региона!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
К
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь+1
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно рассказывает. Понравился краеведческий музей, очень впечатлили курганы и Бородинская пещера! Мы под впечатлением до сих пор! Спасибо большое за интересный день 😊
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо большое Надежде за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Хочу выразить огромную благодарность за организацию экскурсии! Всё прошло великолепно: программа была насыщенной, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо гиду Надежде за профессионализм, интересные рассказы и умение увлечь:). Узнала много нового и получила массу положительных эмоций. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Не смотря на невезение с погодой - было очень холодно - древние памятники Хакасии произвели сильнейшее впечатление. Гид Надежда прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает. Главный пункт программы, несомненно, Бородинская пещера. Местный гид Галина провела чудесную экскурсию и перпеливо перенесла наше желание фотографировать все подряд. Мы очень благодарны за интереснейшую поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория удивительно разнообразна и красива. Мы посетили лишь небольшую часть направлений. Именно эта экскурсия -
читать дальшеуменьшить

в степную зону и предгорья Кузнецкого Алатау, на северо-запад от Абакана. Степь накануне весеннего пробуждения с ковром прошлогодней сухой травы - на снимках. Но на следующий день совсем другие цвета - воды Енисея, хвойно- березовые леса предгорий Западного Саяна, заснеженные горные вершины вокруг и хвойные леса в сугробах на высотах выше 1500м.
Всё вместе - красота неописуемая!!! И дополняют картины друг друга.
Надежда поражает энциклопедичностью своих знаний, при этом повествование живое и интересное. Очень хорошо организованы поездки.
И открывается для души этот уголок нашей Земли. Уже неделю под впечатлением)
Спасибо!!!
Нужно вернуться, ведь увидели так мало)

Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория+2
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Абакана

Похожие экскурсии на «Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру»

Золотое кольцо Хакасии
На машине
11 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
Приглашаем в захватывающее путешествие по Хакасии. Посетите Салбыкский курган и долину Царей, узнайте историю древней земли и примите участие в обрядах
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 19 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальные ежедневно в 08:00. Групповые по пятницам и воскресеньям в 8.00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
6200 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абакане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абакане
от 20 000 ₽ за экскурсию