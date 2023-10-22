Приглашаю вас в самобытную и многогранную Хакасию. Мы посетим Долину царей, где возвышаются 56 крупных курганов и похоронены скифские правители, а затем отправимся к самой известной пещере края. Вы познакомитесь с грандиозными сооружениями древности, прикоснётесь к мистическому миру Хакасии и узнаете о государстве, существовавшем в 5-8 веках до нашей эры.

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Описание

Что вас ожидает

Краеведческий музей. По вашему желанию перед поездкой можем посетить музей в Абакане, чтобы вы лучше поняли историю края и подготовились к посещению Долины царей. Музейный гид за 2 часа расскажет основную информацию, а я добавлю те факты, которые он оставит без внимания.

Салбыкские ворота и ритуалы шаманов

В Долину царей мы попадём через особые ворота — парные глыбы из песчаника высотой около 3 метров. Обычно они имеют разную температуру, это можно почувствовать на ощупь. Такую аномалию объясняют различным размером их подземной части и тектоническим разломом под ними. Рядом найдём площадку для ритуалов шаманов. Проведём там интересный обряд.

Большой Салбыкский курган

Его называют «сибирским Стоунхенджем». Погребальная пирамида была высотой с 9-этажный дом, её окружали плиты весом в 30-50 тонн. Учёные так и не выяснили, как их доставили из каменоломен за много километров отсюда. Поднимемся на курган, осмотрим грабительскую яму, увидим петроглифы, возраст которых более 2,5 тысяч лет. Расскажу об особенностях захоронения у тагарцев.

Бородинская пещера

Это один из уникальных памятников природы Хакасии. Масштабы пещеры впечатляют — протяжённость ходов более 2 тысяч метров, а глубина достигает 86 метров. Вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. В пещере экскурсию проведёт местный гид. Он расскажет об образовании пещер, летучих мышах и спелеологах.

При желании также можно посетить курган Барсучий лог, где вы полюбуетесь уникальными петроглифами возрастом более 3 тысяч лет. За дополнительную плату поездку можно дополнить обзорной экскурсией по Абакану.

Организационные детали