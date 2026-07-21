Лучшее время для путешествия в Долину царей и Бородинскую пещеру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодам и снегу, особенно в пещере, где температура близка к нулю.

Приглашаем вас в самобытную и многогранную Хакасию.Вас ждет посещение Долины царей, где возвышаются 56 крупных курганов, похороненных скифских правителей, а также самой известной пещеры края.Вы познакомитесь с грандиозными сооружениями древности,

прикоснетесь к мистическому миру Хакасии и узнаете о государстве, существовавшем в 5-8 веках до нашей эры. Перед поездкой можно посетить краеведческий музей в Абакане, чтобы лучше понять историю края. В Долине царей вас ждут Салбыкские ворота и ритуалы шаманов, а также Большой Салбыкский курган, называемый «сибирским Стоунхенджем». В Бородинской пещере, одном из уникальных памятников природы Хакасии, вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. Экскурсия включает трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус. Поездка обещает быть насыщенной и познавательной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Краеведческий музей. По вашему желанию перед поездкой можем посетить музей в Абакане, чтобы вы лучше поняли историю края и подготовились к посещению Долины царей. Музейный гид за 2 часа расскажет основную информацию, а я добавлю те факты, которые он оставит без внимания.

Салбыкские ворота и ритуалы шаманов

В Долину царей мы попадём через особые ворота — парные глыбы из песчаника высотой около 3 метров. Обычно они имеют разную температуру, это можно почувствовать на ощупь. Такую аномалию объясняют различным размером их подземной части и тектоническим разломом под ними. Рядом найдём площадку для ритуалов шаманов. Проведём там интересный обряд.

Большой Салбыкский курган

Его называют «сибирским Стоунхенджем». Погребальная пирамида была высотой с 9-этажный дом, её окружали плиты весом в 30-50 тонн. Учёные так и не выяснили, как их доставили из каменоломен за много километров отсюда. Поднимемся на курган, осмотрим грабительскую яму, увидим петроглифы, возраст которых более 2,5 тысяч лет. Расскажу об особенностях захоронения у тагарцев.

Бородинская пещера

Это один из уникальных памятников природы Хакасии. Масштабы пещеры впечатляют — протяжённость ходов более 2 тысяч метров, а глубина достигает 86 метров. Вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. В пещере экскурсию проведёт местный гид. Он расскажет об образовании пещер, летучих мышах и спелеологах.

При желании также можно посетить курган Барсучий лог, где вы полюбуетесь уникальными петроглифами возрастом более 3 тысяч лет. За дополнительную плату поездку можно дополнить обзорной экскурсией по Абакану.

Организационные детали