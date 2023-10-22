Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру

Увидеть «сибирский Стоунхендж» и красоты подземного мира

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Приглашаю вас в самобытную и многогранную Хакасию.

Мы посетим Долину царей, где возвышаются 56 крупных курганов и похоронены скифские правители, а затем отправимся к самой известной пещере края.

Вы познакомитесь с грандиозными сооружениями древности, прикоснётесь к мистическому миру Хакасии и узнаете о государстве, существовавшем в 5-8 веках до нашей эры.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Краеведческий музей. По вашему желанию перед поездкой можем посетить музей в Абакане, чтобы вы лучше поняли историю края и подготовились к посещению Долины царей. Музейный гид за 2 часа расскажет основную информацию, а я добавлю те факты, которые он оставит без внимания.

Салбыкские ворота и ритуалы шаманов

В Долину царей мы попадём через особые ворота — парные глыбы из песчаника высотой около 3 метров. Обычно они имеют разную температуру, это можно почувствовать на ощупь. Такую аномалию объясняют различным размером их подземной части и тектоническим разломом под ними. Рядом найдём площадку для ритуалов шаманов. Проведём там интересный обряд.

Большой Салбыкский курган

Его называют «сибирским Стоунхенджем». Погребальная пирамида была высотой с 9-этажный дом, её окружали плиты весом в 30-50 тонн. Учёные так и не выяснили, как их доставили из каменоломен за много километров отсюда. Поднимемся на курган, осмотрим грабительскую яму, увидим петроглифы, возраст которых более 2,5 тысяч лет. Расскажу об особенностях захоронения у тагарцев.

Бородинская пещера

Это один из уникальных памятников природы Хакасии. Масштабы пещеры впечатляют — протяжённость ходов более 2 тысяч метров, а глубина достигает 86 метров. Вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. В пещере экскурсию проведёт местный гид. Он расскажет об образовании пещер, летучих мышах и спелеологах.

При желании также можно посетить курган Барсучий лог, где вы полюбуетесь уникальными петроглифами возрастом более 3 тысяч лет. За дополнительную плату поездку можно дополнить обзорной экскурсией по Абакану.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Mitsubishi L200 или на Honda CR-V. Есть детские кресла.
  • Путь до первой локации займёт 60 минут. Расстояние между точками маршрута — 50-100 км.
  • В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи «Большой Салбыкский курган» — 150 руб. /чел., «Бородинская пещера» — 500 руб. /чел. (возможна доплата за маленькую группу)
  • Возьмите с собой тёплую одежду, так как температура в пещере даже в жаркое время около 0 градусов
  • Экскурсия круглогодичная

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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