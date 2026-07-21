Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Приглашаем вас в самобытную и многогранную Хакасию.
Вас ждет посещение Долины царей, где возвышаются 56 крупных курганов, похороненных скифских правителей, а также самой известной пещеры края.
Вы познакомитесь с грандиозными сооружениями древности, читать дальшеуменьшить
прикоснетесь к мистическому миру Хакасии и узнаете о государстве, существовавшем в 5-8 веках до нашей эры. Перед поездкой можно посетить краеведческий музей в Абакане, чтобы лучше понять историю края.
В Долине царей вас ждут Салбыкские ворота и ритуалы шаманов, а также Большой Салбыкский курган, называемый «сибирским Стоунхенджем».
В Бородинской пещере, одном из уникальных памятников природы Хакасии, вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. Экскурсия включает трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус. Поездка обещает быть насыщенной и познавательной
Лучшее время для путешествия в Долину царей и Бородинскую пещеру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодам и снегу, особенно в пещере, где температура близка к нулю.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Краеведческий музей
Салбыкские ворота
Большой Салбыкский курган
Бородинская пещера
Курган Барсучий лог
Описание экскурсии
Краеведческий музей. По вашему желанию перед поездкой можем посетить музей в Абакане, чтобы вы лучше поняли историю края и подготовились к посещению Долины царей. Музейный гид за 2 часа расскажет основную информацию, а я добавлю те факты, которые он оставит без внимания.
Салбыкские ворота и ритуалы шаманов
В Долину царей мы попадём через особые ворота — парные глыбы из песчаника высотой около 3 метров. Обычно они имеют разную температуру, это можно почувствовать на ощупь. Такую аномалию объясняют различным размером их подземной части и тектоническим разломом под ними. Рядом найдём площадку для ритуалов шаманов. Проведём там интересный обряд.
Большой Салбыкский курган
Его называют «сибирским Стоунхенджем». Погребальная пирамида была высотой с 9-этажный дом, её окружали плиты весом в 30-50 тонн. Учёные так и не выяснили, как их доставили из каменоломен за много километров отсюда. Поднимемся на курган, осмотрим грабительскую яму, увидим петроглифы, возраст которых более 2,5 тысяч лет. Расскажу об особенностях захоронения у тагарцев.
Бородинская пещера
Это один из уникальных памятников природы Хакасии. Масштабы пещеры впечатляют — протяжённость ходов более 2 тысяч метров, а глубина достигает 86 метров. Вы увидите многометровые сталактиты и причудливые сталагмиты. В пещере экскурсию проведёт местный гид. Он расскажет об образовании пещер, летучих мышах и спелеологах.
При желании также можно посетить курган Барсучий лог, где вы полюбуетесь уникальными петроглифами возрастом более 3 тысяч лет. За дополнительную плату поездку можно дополнить обзорной экскурсией по Абакану.
Организационные детали
Поездка пройдёт на Mitsubishi L200 или на Honda CR-V. Есть детские кресла.
Путь до первой локации займёт 60 минут. Расстояние между точками маршрута — 50-100 км.
В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, горячий чай и лёгкий перекус
Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи «Большой Салбыкский курган» — 150 руб. /чел., «Бородинская пещера» — 500 руб. /чел. (возможна доплата за маленькую группу)
Возьмите с собой тёплую одежду, так как температура в пещере даже в жаркое время около 0 градусов
Экскурсия круглогодичная
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 284 туристов
Очень люблю свой край, историю и путешествия. Посетила больше 20 стран и 40 регионов России, но всегда возвращалась в Хакасию. Яркую, самобытную, незабываемую.
Буду рада познакомить вас с изюминками нашего региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Куропятникова
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
+1
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Ю
Юлия
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно рассказывает. Понравился краеведческий музей, очень впечатлили курганы и Бородинская пещера! Мы под впечатлением до сих пор! Спасибо большое за интересный день 😊
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И
Ирина
Спасибо большое Надежде за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
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И
Ирина
Хочу выразить огромную благодарность за организацию экскурсии! Всё прошло великолепно: программа была насыщенной, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо гиду Надежде за профессионализм, интересные рассказы и умение увлечь:). Узнала много нового и получила массу положительных эмоций. Рекомендую!
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Е
Елена
Не смотря на невезение с погодой - было очень холодно - древние памятники Хакасии произвели сильнейшее впечатление. Гид Надежда прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает. Главный пункт программы, несомненно, Бородинская пещера. Местный гид Галина провела чудесную экскурсию и перпеливо перенесла наше желание фотографировать все подряд. Мы очень благодарны за интереснейшую поездку!
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А
Алексей
Огромное спасибо Надежде и её команде за двухдневное знакомство с Абаканом, Хакасией, югом Красноярского края!!! Территория удивительно разнообразна и красива. Мы посетили лишь небольшую часть направлений. Именно эта экскурсия - читать дальшеуменьшить
в степную зону и предгорья Кузнецкого Алатау, на северо-запад от Абакана. Степь накануне весеннего пробуждения с ковром прошлогодней сухой травы - на снимках. Но на следующий день совсем другие цвета - воды Енисея, хвойно- березовые леса предгорий Западного Саяна, заснеженные горные вершины вокруг и хвойные леса в сугробах на высотах выше 1500м. Всё вместе - красота неописуемая!!! И дополняют картины друг друга. Надежда поражает энциклопедичностью своих знаний, при этом повествование живое и интересное. Очень хорошо организованы поездки. И открывается для души этот уголок нашей Земли. Уже неделю под впечатлением) Спасибо!!! Нужно вернуться, ведь увидели так мало)
+2
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