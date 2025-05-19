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высоте). Узнала много нового и очень интересного о Хакасии, её самобытной культуре, укладе, верованиях, космологии хакасов. Узнала для себя, что скифское золото в массе своей родом именно из этих краёв, а не из Крыма или Причерноморья. Отдельные впечатления от увиденных по дороге мест - переходящей в предгорья степи с встречающимися озёрами, сплошь отмеченной менгирами и плитами, установленными на курганах живших здесь народов. Отдельное большое спасибо году Евгению за предупредительность, отличную организацию экскурсии и лёгкую и увлекательную подачу информации о всех местах и населённых пунктах, которые мы проезжали.