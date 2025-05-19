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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом»
4 июн в 08:00
27 июн в 08:00
26 389 ₽
27 777 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«Данную экскурсию можно совместить с посещением музея «Шушенское»»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
3600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия: Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Погрузитесь в мир древних легенд и археологических открытий Хакасии, посетив знаменитую стелу и музей
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«Посещение этого музея-заповедника станет настоящим погружением в мир древних обычаев и традиций Хакасии, и даст возможность узнать больше о богатом культурном наследии этого народа»
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав19 мая 202503.05.2025 были на экскурсии Золотое кольцо Хакасии с экскурсоводом Надеждой. Экскурсия получилась очень интересная и разноплановая. Надежда отличный рассказчик, умеет
- ММария14 мая 2025Спасибо, понравилось, было интересно и я еще, наверное, вернусь в эти места. Очень красивые цветы и везде запах черемухи.
- ННаталья3 мая 2025Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте.
- ААлина15 сентября 2024Экскурсия очень понравилась, хорошо организована, комфортабельный автомобиль, прекрасный гид и водитель. Узнали много нового и интересного о Хакасии. В музее-заповеднике
- ЕЕкатерина19 августа 2024Экскурсия была обзорной, Антонина очень интересно рассказывала про исторические события Хакасии, узнали много интересного и нового. Все понравилось. Огромное спасибо.
- ЕЕлена19 июня 2024Была на экскурсии в музее-заповеднике Казановка и Улуг Хурхуях Тас. Очень понравилась как сама экскурсия, так и её организация (на
- ДДарья9 августа 2023Прекрасная организация. У нас был ранний приезд, нас встретили прямо от жд вокзала, не надо было ждать заселения в гостиницу,
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Музеи»
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