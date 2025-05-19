Музеи и искусство Абакана

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Абакане, цены от 3600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Золотое кольцо Хакасии
На машине
11 часов
-
5%
64 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Из Абакана мы отправимся в музей-заповедник «Шушенское» под открытым небом»
4 июн в 08:00
27 июн в 08:00
26 389 ₽27 777 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«Данную экскурсию можно совместить с посещением музея «Шушенское»»
1 июн в 07:00
2 июн в 07:00
3600 ₽ за экскурсию
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия: Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Погрузитесь в мир древних легенд и археологических открытий Хакасии, посетив знаменитую стелу и музей
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«Посещение этого музея-заповедника станет настоящим погружением в мир древних обычаев и традиций Хакасии, и даст возможность узнать больше о богатом культурном наследии этого народа»
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    19 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    03.05.2025 были на экскурсии Золотое кольцо Хакасии с экскурсоводом Надеждой. Экскурсия получилась очень интересная и разноплановая. Надежда отличный рассказчик, умеет
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    увлечь и заинтересовать. Отвечала на все наш вопросы, знает материал очень глубоко. Если приедем еще раз в Хакасию, то обязательно запланируем экскурсию у Надежды.

  • М
    Мария
    14 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Спасибо, понравилось, было интересно и я еще, наверное, вернусь в эти места. Очень красивые цветы и везде запах черемухи.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    Золотое кольцо Хакасии
    Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте.
    Надежда высокий профессонал своего дела. Вернёмся, к ней ещё не раз, рекомендую всё будет организовано на высоте
  • А
    Алина
    15 сентября 2024
    Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
    Экскурсия очень понравилась, хорошо организована, комфортабельный автомобиль, прекрасный гид и водитель. Узнали много нового и интересного о Хакасии. В музее-заповеднике
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    Казановка были на увлекательной экскурсии о шаманах и шаманской культуре, прошли к белому камню, насладились красивыми пейзажами. У Хуртуях Тас зарядились энергией и силой. Надеемся ещё вернуться в Хакасию и не раз!

  • Е
    Екатерина
    19 августа 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Экскурсия была обзорной, Антонина очень интересно рассказывала про исторические события Хакасии, узнали много интересного и нового. Все понравилось. Огромное спасибо.
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
    Была на экскурсии в музее-заповеднике Казановка и Улуг Хурхуях Тас. Очень понравилась как сама экскурсия, так и её организация (на
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    высоте). Узнала много нового и очень интересного о Хакасии, её самобытной культуре, укладе, верованиях, космологии хакасов. Узнала для себя, что скифское золото в массе своей родом именно из этих краёв, а не из Крыма или Причерноморья. Отдельные впечатления от увиденных по дороге мест - переходящей в предгорья степи с встречающимися озёрами, сплошь отмеченной менгирами и плитами, установленными на курганах живших здесь народов. Отдельное большое спасибо году Евгению за предупредительность, отличную организацию экскурсии и лёгкую и увлекательную подачу информации о всех местах и населённых пунктах, которые мы проезжали.

  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
    Прекрасная организация. У нас был ранний приезд, нас встретили прямо от жд вокзала, не надо было ждать заселения в гостиницу,
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    сразу поехали на экскурсии. Чудесная гид Антонина Семёновна по-настоящему погрузила нас в тему самобытности, древности, уникальности истории Хакасии. Восхитила древняя история, невероятные ландшафты, фантастический мир Хакасии. Спасибо Сергею за организацию, а Антонине Семёновне за ту влюблённость в Хакасию, которой она смогла поделиться с нами.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Музеи»

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  3. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Абакану в мае 2025
Сейчас в Абакане в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 26 389 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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