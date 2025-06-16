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Музеи и искусство Абакана

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Абакане, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
На машине
3 дня
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
«Посвятим день музею-заповеднику «Хуртуях тас»»
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
23 000 ₽ за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом»
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
62 000 ₽ за человека
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Посещение Республиканского музея – зал каменных изваяний»
3 июл в 10:00
31 июл в 10:00
220 000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
  2. Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
  3. Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Каменный Город
  3. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2025
Сейчас в Абакане в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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