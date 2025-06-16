Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
«Посвятим день музею-заповеднику «Хуртуях тас»»
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
23 000 ₽ за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом»
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
62 000 ₽ за человека
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Посещение Республиканского музея – зал каменных изваяний»
3 июл в 10:00
31 июл в 10:00
220 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор16 июня 2025Принимающей стороной организовано все было хорошо. Особо отмечу Анну - куратора программ, экскурсоводов Юлию, Глеба, Виталия, Марию, Максима, водителей Стефана, Николая, Андрея. Всем большое спасибо, и "Большой стране" конечно тоже.
- ЕЕкатерина14 июня 2025Как и писала выше - все профессионально! 🔝
- ТТатьяна11 февраля 2025Всё очень понравилось!
- ДДиана3 февраля 2025😁
- ВВладимир1 февраля 2025Отлично и очень быстро всё оформили.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Музеи»
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