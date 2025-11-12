Мария — ваш гид в Абрау-Дюрсо

Провела экскурсии для 249 туристов

Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!