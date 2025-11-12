На фото-прогулке из Абрау-Дюрсо в Кабардинку открываются живописные виды скал и моря. Участники смогут пройтись по набережной, посетить Стеклянный парк и сделать незабываемые снимки.
Воспоминания о путешествии сохранятся в профессиональных фотографиях, которые вы получите уже на следующий день. Уютная атмосфера и интересные беседы о жизни в этих местах сделают прогулку особенно приятной
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фото на память
- 🌊 Прекрасные виды моря и скал
- 🏞️ Атмосферная прогулка по набережной
- 🎨 Посещение Стеклянного парка
- 🚗 Комфортное путешествие на Suzuki Hustler
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Набережная Кабардинки
- Стеклянный парк
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по самым красивым и фотогеничным локациям Кабардинки:
- Пройдём по набережной вдоль Чёрного моря
- И посетим необычный Стеклянный парк
Вы полюбуетесь прекрасными видами моря и отвесных скал, увидите интересные инсталляции. А я сделаю для вас профессиональные фото, которые станут душевным напоминанием о путешествии!
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon 6D
- На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электроном виде любым удобным для вас способом
- Поездка пройдёт на комфортабельном Suzuki Hustler
- Отдельно оплачивается вход в парк — 300 ₽ за чел. и мастер-класс по изготовлению стеклянного изделия (по желанию) — 800 ₽
- Мастер-класс проводят сотрудники парка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!Задать вопрос
