Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 ноября 2025Марина прекрасно знает историю своей местности, рассказала все доступно и очень интересно. Показала исторические достопримечательности. Приятна в общении.
Однозначно рекомендую Марину!
- ЮЮлия9 ноября 2025Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и
передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️
- ААлександр27 октября 2025Всё супер.
- ЕЕлена7 октября 2025Отлично!
- ЕЕлена21 августа 2025Марина прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные моменты, легенды, историю города. Показала интересные локации, где что съесть и купить. Отдельное спасибо, что выдержали наших детей. 😅 Абрау-Дюрсо впечатлил, приедем еще.
- ККуц21 августа 2025Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!
- ЕЕлена8 августа 2025Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!
Ну и приятный бонус в виде дегустации!
- ООльга24 июля 2025Прогулка очень понравилась. Крутоват подъем в начале. Закат встретили на виноградниках. Марина прекрасно подаёт материал. Все супер!
- ЕЕлена19 июля 2025Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
- ВВячеслав10 июля 2025Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
- ТТатьяна7 июля 2025Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
- ААнна22 июня 2025Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
- ИИрина18 мая 2025Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
- ИИрина7 мая 2025Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
- ЕЕкатерина4 мая 2025Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
- ВВасилий9 января 2025Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
- ООксана8 января 2025Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
- ЕЕкатерина3 января 2025Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
- ММарина31 декабря 2024Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
- ННаталья19 ноября 2024Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.
