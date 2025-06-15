Индивидуальная
до 8 чел.
Погружение в винный мир Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по винодельням Таманского полуострова с дегустацией вин и рассказами о виноделии. Увлекательное путешествие для ценителей вина
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Что вас ждет За время экскурсии вы получите общее представление о винодельческом регионе, насладитесь вином и видами»
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора
Начало: На площади Александра II
«Музей виноделия — вы узнаете, как появилось российское игристое, почему Абрау-Дюрсо выбрали местом для винодельни и как изменились технологии за последние 100 лет»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
«Дегустация шести образцов тихих вин «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ»»
17 июл в 10:00
21 июл в 11:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир15 июня 2025Посетили три винодельни: Скалистый Берег, Шумринку и Гай-Кадзор. С нами была Наталья из команды Владимира Макарчука. Чувствовали себя, как в гостях у друзей. Все было тепло, интересно и познавательно. Организация на «Отлично»! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июле 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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