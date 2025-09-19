Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Подвалы завода «Абрау-Дюрсо»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1800 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5