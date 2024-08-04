скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
55004 950₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
8 авг в 12:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
- ММаргарита17 июля 2024Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
- ННина25 июня 2024Очень замечательныйигид. Марина рассказала историю появления, особенности, знаковые места Абрау-Дюрсо. 1.5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!
- ЭЭльвира21 июня 20245 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
- ААлла13 июня 2024Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На выходные»
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