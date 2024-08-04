Экскурсии выходного дня в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Абрау-Дюрсо, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
скидка
10%
25 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
55004 950 за всё до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
4 000 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
8 авг в 12:00
от 9 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
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    жительница данного поселка, всегда очень трогательно, когда сами жители, рассказывают о истории своего родного места. Мы были с детьми и не хотели посещать дегустации. Поэтому выбрали для себя другой формат - 3 ч экскурсии, конечно, для них было многовато. Но, тк она проходила очень динамично, то они все стойко выдержали. 🤗 Если вы хотите познакомиться с Абрау - Дюрсо и узнать его тайны, легенды и историю создания, то вам точно именно к Марине. Спасибо большое за проведеное время в сказачном Абрау - Дюрсо ❤️

  • М
    Маргарита
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
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    Дюрсо, с древнейших времен переселения народов до сегодняшних дней. Марина очень здорово вплела в свое повествовани: глубокие исторические знания, археологию, архитектуру, традиции, легенды и предания, истории и судьбы очень важных для Абрау Дюрсо людей (в том числе и их потомков), конечно же историю виноделия. Отдельно можно выделить рассказы о непосредственно озере Абрау - это потрясающе интерсно! А ещё историю о том как гибли отважные люди(и дети), защищая и сберегая все самое дорогое в период ВОВ (историю про коварный Норд-Ост никак не забыть!). Добавлю,что мы, родители, были с сыновьями: 3,5 года, 9 и 12 лет. Дети,правду сказать, в этот раз были не совсем настроенны на экскурсию,но даже этот факт не помешал пройти им весь путь с подъемом на горку. И, как показало время, они запомнили практически все о чем рассказывала Марина!))). Марина, спасибо за проделанную вами работу для подготвки такой классной программы!!!))

  • Н
    Нина
    25 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Очень замечательныйигид. Марина рассказала историю появления, особенности, знаковые места Абрау-Дюрсо. 1.5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!
  • Э
    Эльвира
    21 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    5 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
  • А
    Алла
    13 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
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    легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи!

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Отличная экскурсия
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На выходные»

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  3. Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в августе 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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