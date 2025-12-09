Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо
Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Восхождение к Домику йоги на горе и отдых на пляже
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
