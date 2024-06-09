«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)

«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу
Давайте отправимся в захватывающее путешествие, полное удивительных впечатлений и красоты — именно это предлагает туристам гостеприимная Абхазия! Вы посетите десять главных достопримечательностей Абхазии — город Гагра, дачу Сталина, озеро Рица и многое другое.
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Парк принца Ольденбургского
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита

Описание экскурсии

Что вас ждет

Тур начнется с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Вы пройдетесь вдоль Черного моря, расслабитесь и насладитесь красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.
  • Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.
  • Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?
  • Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.
  • Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище.
  • Заехать в Гагру и Пицунду;
  • Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;
  • Организовать фотосессию на Колонаде;
  • Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;
  • Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;
  • Водопады Мужские и женские слёзы;
  • Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;
  • Погулять по Новоафонскому монастырю.
  • Спуститься в Ново - Афонскую пещеру • Продегустировать местное вино, чачу и мёд Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
  • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. При себе необходимо иметь- документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля; - купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь; - солнцезащитный крем (по сезону); - наличные деньги; - заряженные гаджеты.

Ежедневно, 5-00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса1 400 ₽
Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириуса1 350 ₽
Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района1 600 ₽
Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района1 450 ₽
Взрослый (12+) из Красной Поляны2 100 ₽
Детский (до 12 лет) из Красной Поляны1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Парк принца Ольденбургского
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита
Что включено
  • Страховка
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Работа квалифицированного экскурсовода
Что не входит в цену
  • , Экологический сбор в Рицинский заповедник:, взрослый - 700 рублей, детский до 12 лет - 200 рублей, дети до 8 лет - бесплатно. ", "Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию) ", "Дача Сталина - 300 руб. (по желанию) ", "Водопад "Молочный" и "Птичий клюв" - 300 руб. (по желанию) ", " Питание (средний чек - 700 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 5-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
  • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
  • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
  • При себе необходимо иметь:
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля
  • Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем (по сезону)
  • Наличные деньги
  • Заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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