Давайте отправимся в захватывающее путешествие, полное удивительных впечатлений и красоты — именно это предлагает туристам гостеприимная Абхазия! Вы посетите десять главных достопримечательностей Абхазии — город Гагра, дачу Сталина, озеро Рица и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Парк принца Ольденбургского
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
- Новоафонский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита
Описание экскурсии
Что вас ждетТур начнется с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Вы пройдетесь вдоль Черного моря, расслабитесь и насладитесь красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.
- Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.
- Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?
- Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.
- Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище.
- Заехать в Гагру и Пицунду;
- Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;
- Организовать фотосессию на Колонаде;
- Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;
- Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;
- Водопады Мужские и женские слёзы;
- Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;
- Погулять по Новоафонскому монастырю.
- Спуститься в Ново - Афонскую пещеру • Продегустировать местное вино, чачу и мёд Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. При себе необходимо иметь- документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля; - купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь; - солнцезащитный крем (по сезону); - наличные деньги; - заряженные гаджеты.
Ежедневно, 5-00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 400 ₽
|Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириуса
|1 350 ₽
|Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района
|1 600 ₽
|Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|1 450 ₽
|Взрослый (12+) из Красной Поляны
|2 100 ₽
|Детский (до 12 лет) из Красной Поляны
|1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Парк принца Ольденбургского
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
- Новоафонский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита
Что включено
- Страховка
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Работа квалифицированного экскурсовода
Что не входит в цену
- , Экологический сбор в Рицинский заповедник:, взрослый - 700 рублей, детский до 12 лет - 200 рублей, дети до 8 лет - бесплатно. ", "Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию) ", "Дача Сталина - 300 руб. (по желанию) ", "Водопад "Молочный" и "Птичий клюв" - 300 руб. (по желанию) ", " Питание (средний чек - 700 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 5-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
- При себе необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля
- Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь
- Солнцезащитный крем (по сезону)
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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