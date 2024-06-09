Что вас ждет

Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.

Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?

Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.

Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище.

Заехать в Гагру и Пицунду;

Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;

Организовать фотосессию на Колонаде;

Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;

Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;

Водопады Мужские и женские слёзы;

Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;

Погулять по Новоафонскому монастырю.

Спуститься в Ново - Афонскую пещеру • Продегустировать местное вино, чачу и мёд Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.

Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).

Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.

Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. При себе необходимо иметь- документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля; - купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь; - солнцезащитный крем (по сезону); - наличные деньги; - заряженные гаджеты.

Тур начнется с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Вы пройдетесь вдоль Черного моря, расслабитесь и насладитесь красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.