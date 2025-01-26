Авторский тур Экзархо, Дельфинарий, Океанариум, Пингвинарий

В солнечном Сочи есть масса мест, в которых понравится не только взрослым, но и детям. Мы приглашаем всей семьей отправиться в наш авторский тур и попасть в удивительный мир животных.

Побываем на современной экоферме, познакомимся с дельфинами и пингвинами, а в океанариуме увидим всю красоту подводной жизни.
Авторский тур Экзархо, Дельфинарий, Океанариум, Пингвинарий
Авторский тур Экзархо, Дельфинарий, Океанариум, Пингвинарий
Авторский тур Экзархо, Дельфинарий, Океанариум, Пингвинарий
Ближайшие даты:
6
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янв9
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янв11
янв12
янв
Время начала: 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Отдых для всей семьи

Доброе утро, дорогие друзья и гости Сочи! Мы рады пригласить вас в наш авторский тур «В мире животных». Это замечательное приключение будет интересно как взрослым, так и юным путешественникам!

Что вас ждет?

За один день вы сможете посетить несколько увлекательных локаций:

  • Экоферма
  • Дельфинарий
  • Океанариум
  • Пингвинарий

Экоферма «Ферма Экзархо»

Гостеприимный экокомплекс «Ферма Экзархо» находится в горах на высоте 450 метров над уровнем моря, окруженный с трех сторон Национальным парком. Это одно из самых живописных мест Большого Сочи — в селе Прогресс микрорайона Мацеста, всего в нескольких километрах от центра города.

Природа и климат

Здесь вас ждет мягкий субтропический климат, чистейший воздух и солнечные южные склоны. Горная артезианская вода и здоровая почва делают это место поистине уникальным. Сегодня комплекс стал не только фермерским хозяйством и конноспортивным клубом, но и новой достопримечательностью курорта.

Увлекательные встречи

После посещения экофермы вы сможете насладиться встречей с дружелюбными дельфинами и пингвинами, а также погрузиться в удивительный мир подводного царства в океанариуме. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые впечатления!

выезд в 12:00 (среда, суббота)

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (до 14 л.) (Адлер, ФТ Сириус, Курортный городок Адлера)400 ₽
Взрослый (15+) (Адлер, ФТ Сириус, Курортный городок Адлера)1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Экоферма
  • Дельфинарий
  • Пингвинарий
  • Океанариум
Что включено
  • Трансфер
  • Билет в океанариум
  • Билет в пингвинарий
  • Билет в дельфинарий
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Катание на лошадях
  • Полет на воздушном шаре
  • Билет в океанариум
  • Билет в пингвинарий
  • Билет в дельфинарий
  • Корм для животных
  • Билет на ферму Экзархо
Место начала и завершения?
Пгт. Сириус, ул. Парусная 7/3
Когда и сколько длится?
Когда: выезд в 12:00 (среда, суббота)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • Обратите внимание: экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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