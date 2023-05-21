ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)

ВИП-тур в Абхазию на минивэнах

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Запрыгивайте в минивэн и пристегивайте ремни — мы отправляемся покорять Страну Души.

Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
ВИП-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-10 человек)
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Дегустация абхазской продукции (по желанию)
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вояж по АбхазииМы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. В ходе путешествия вы: • Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского.
  • Оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь, а особо смелые смогут прокатиться на тарзанке.
  • Увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
  • Попробуете местную кухню: вино, чачу, сыр, мёд. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
  • Для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
  • С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка.
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк, для взрослых — 700 руб., дети с 8 до 12 лет — 200 руб.
  • По желанию:
  • Зиплайн — 1000 руб.
  • Катамараны на Рице — 400 руб
Место начала и завершения?
Адлерский район, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах). Так же Вы должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
  • Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес по которому Вы остановились, для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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