ВИП-тур в Абхазию на минивэнах
Запрыгивайте в минивэн и пристегивайте ремни — мы отправляемся покорять Страну Души.
Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
Ближайшие даты:
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
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25
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даты
Что вас ожидает:
- Колоннада
- Зимний театр
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустация абхазской продукции (по желанию)
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вояж по АбхазииМы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. В ходе путешествия вы: • Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского.
- Оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь, а особо смелые смогут прокатиться на тарзанке.
- Увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
- Попробуете местную кухню: вино, чачу, сыр, мёд. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка.
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк, для взрослых — 700 руб., дети с 8 до 12 лет — 200 руб.
- По желанию:
- Зиплайн — 1000 руб.
- Катамараны на Рице — 400 руб
- Место начала и завершения?
- Адлерский район, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах). Так же Вы должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес по которому Вы остановились, для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании