Маршрут этой экскурсии составлен по вашим просьбам, дорогие путешественники! Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути. Мы всё предусмотрели: вас ждёт насыщенная поездка в мини-группе до 6 человек. В программе — чудеса природы, исторические памятники и колоритные места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Гагры

Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.

Ущелье реки Бзыбь

Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские слёзы и Девичьи слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).

Юпшарский каньон

Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.

Озеро Рица

Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.

Новый Афон

Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Забираем по месту проживания в Адлере, уточняйте свой адрес при бронировании

Перед выездом проверьте возможные задолженности через службу судебных приставов

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт, детям свидетельство о рождении. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы