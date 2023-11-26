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Большое путешествие из Адлера по Золотому кольцу Абхазии

Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Маршрут этой экскурсии составлен по вашим просьбам, дорогие путешественники! Гости часто спрашивают нас, можно ли посетить Новый Афон и озеро Рица за один день, не забыв про живописные природные локации по пути. Мы всё предусмотрели: вас ждёт насыщенная поездка в мини-группе до 6 человек. В программе — чудеса природы, исторические памятники и колоритные места.
Большое путешествие из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Большое путешествие из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Большое путешествие из Адлера по Золотому кольцу Абхазии

Описание экскурсии

Достопримечательности Гагры

Один из ближайших к границе с Россией городов Абхазии встретит нас видами, известным по широко растиражированным фото и фильмам. Вы увидите Приморский парк со знаменитой колоннадой, замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш». Проникнетесь курортной атмосферой и местным колоритом.

Ущелье реки Бзыбь

Часть пути в горные районы пролегает вдоль русла реки. Его красота завораживает. Сделаем несколько остановок: посмотрим Голубое озеро, несколько водопадов — Мужские слёзы и Девичьи слёзы. Любителям экстремальных ощущений понравятся качели над горной рекой, тарзанка и первый в Абхазии стеклянный мост. Здесь же можно пообедать (за дополнительную плату).

Юпшарский каньон

Воздух становится прохладнее, скалы поднимаются выше — мы в Юпшарском каньоне. Исполинские камни, на которые можно взобраться, поросшие вековыми самшитами, мхом и плющом карнизы производят неизгладимое впечатление.

Озеро Рица

Много лет назад на его месте протекала горная речка, но после землетрясения и обрушения горного массива вода оказалась взаперти, образовав естественный водоём. Начнём со смотровой площадки, далее изучим окрестности и само озеро с других точек.

Новый Афон

Это известный исторический район Абхазии, который неизменно популярен среди путешественников. Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером. Освежимся возле рукотворного водопада и реки, орошающей мандариновые плантации. По желанию можно добавить в программу Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера в Абхазию и обратно
  • Забираем по месту проживания в Адлере, уточняйте свой адрес при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, дети от 12 до 18 лет — 200 ₽, дети до 12 лет — бесплатно
  • Посещение Новоафонской пещеры (по желанию группы): взрослые — 700 ₽, дети до 8 лет бесплатно
  • Обед от 700 ₽/чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1113 туристов
Мы команда носителей абхазской культуры. Постараемся, чтобы вы влюбились в нашу Апсны. С нами вы окунётесь в атмосферу Абхазии.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Н
Впечатления двоякие, с одной стороны природа шикарная, но если мы здесь оцениваем организацию поездки то тут не понравилось совершенно. Гид опоздал, пробил колесо, меняли, потеряли час времени, дальше машина -
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минивэн, довольно узкий, муж у меня крупный мужчина, но гид не разрешил ему сесть спереди т. к. туда посадил свою подружку! И о каком комфорте может идти речь если нас на задних сиденьях было по 3 человека? Нас было 7 человек + водитель-гид. Всё очень быстро и скомкано, было пасмурно и в тонированные стекла что то увидеть было крайне сложно, в красивых местах все бегом-бегом, а если завозили туда где предлагалось что то купить то гуляйте сколько хотите и тратьте побольше. . информацию давали в основном если мы спрашивали, пол пути просто музыку слушали, конечно весь маршрут не успели, чудом успели на последнюю экскурсию в пещеру, общее впечатление об Абхазии конечно получили, но точно не то, что ожидали. . Вишенкой на торте оказалось, что остальные участники группы купили эту экскурсию на тысячу дешевле, так что с этим организатором точно больше связываться не будем и не советуем, жадность должна иметь границы!

Марина
Марина
Ответ организатора:
Добрый вечер!
Сожалею, что Вы остались недовольны.
Разобрали ситуацию на фирме. В машине было 6 человек, мы связались с другими туристами и
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они подтвердили, что девушка была, но на обратном пути и минут 15-20 (это наш работник, гид, не зная, подвёз ее). За это приносим извинения, гид получил выговор.
На всех наших машинах стоит трекер, мы их видим и в реальном времени и запись передвижения есть. У Вас был выезд в 7.00-7.30 он подъехал в 7.25. Опоздания не было. Он действительно пробил колесо утром и менял, побоялся, что не доедет на докатке до Абхазии, где заменили бы машину, без задержек. Другую машину не успели бы прислать, машины выезжают из Абхазии.
Вы садились в машину первыми и могли выбрать любое место, в том числе впереди, рядом с водителем. Когда сели другие туристы, уже сложно поменять место, редко кто соглашается. Девушка-туристка не согласилась.
На всех локациях даём от 15-20 минут и обычно не ограничиваем по времени, даже если гости опаздывают. В этот день была погода классическая зимняя пасмурная. Тонирование стекол очень спасает в летнюю жару, которая у нас большее время, чем отсутствие солнышка. Сам маршрут достаточно насыщенный и при небольшом световом дне зимой приезд происходит в Новый Афон уже почти в сумерках, вы приехали в 17.05. обычно туристы при заказе этого маршрута к этому готовы, либо выясняют с организатором нюансы поездки. Для экскурсии по пещере не важно наличие солнца, поэтому оставляем ее на самый конец экскурсии, последние рейс поезда.
"Коммерческими" были заезды на обед и на дегустацию, где присутствует мандариновый сад. Сейчас все туристы просят эту локацию. В любой сад мы не можем заехать, поэтому заезд на дегустацию, где помимо сада идёт очень интересный рассказ о традициях виноделия, сыроварения, и заготовке мяса.
По поводу жадности и цены. На эту экскурсию было всего 2человека, я предупредила, что возможен перенос или постараемся найти ещё хотя бы двоих. Нам коллеги предложили забрать четыре человека с рицинского маршрута с доплатой трансфера до Нового Афона, откуда они поедут сами в Сухум. Поэтому цена у них была меньше, у них ещё скидка была, потому что они не возвращались в Адлер. Чтобы провести экскурсию мы не отказались. Видимо ошиблись и больше практиковать такое не будем.

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