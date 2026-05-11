Откроете природные сокровища Рицинского парка и погрузитесь в традиции, легенды и колорит дивной Страны Души.
Описание экскурсии
Гагра. Мы осмотрим визитные карточки города — ресторан «Гагрипш» и белоснежную Колоннаду. Вы узнаете, почему именно в этих местах возник главный курорт Абхазии ещё во времена царской России.
Пицунда. Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны. Услышите о бывшей даче Н. С. Хрущёва — уникальном курортном комплексе советской эпохи. А в центре Пицунды рассмотрите сохранившийся храм Х века.
Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии. По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи Слёзы, которые связаны красивой легендой. А на озере у вас будет достаточно времени на прогулку и фотосъёмку.
Новый Афон. Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон. Посетите комплекс у рукотворного водопада и увидите заброшенную, но колоритную станцию «Псырцха». А после мы прикоснемся к истории Страны Души, любуясь видами на Анакопийскую крепость — столицу Абхазского царства.
Сухум. В завершение путешествия мы устроим вечерний променад по исторической набережной абхазской столицы. Вы услышите о событиях, которые помнит этот древний 2500-летний город, и ощутите размеренный ритм повседневной жизни сухумчан.
Организационные детали
- Встреча и начало экскурсии — на абхазской стороне границы. Транспортный КПП абхазо-российской границы зачастую загружен, поэтому удобнее всего будет встретиться на пешеходном КПП «Псоу».
- При желании, можно организовать выезд от любого удобного вам места. Стоимость в одну сторону: из Адлера — 900 ₽, Красной Поляны — 2500 ₽, Центрального Сочи — 3000 ₽
- Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (1000 ₽ — взрослый, 8-12 лет — 400 ₽, до 7 лет — бесплатно
- План экскурсии мы можем скорректировать по вашему желанию при предварительном обсуждении или во время путешествия
- Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1) Прекрасный гид-водитель, который учел все наши пожелания по маршруту, отвечал на
Однозначно рекомендуем!