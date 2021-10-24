Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!

За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк

5
1 отзыв
Приготовьтесь к насыщенному путешествию по главным городам Абхазии! За один день вы оцените пляжи Пицунды и Колоннаду Гагры, набережную Сухума и исторические памятники Нового Афона.

Откроете природные сокровища Рицинского парка и погрузитесь в традиции, легенды и колорит дивной Страны души.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!

Что вас ожидает

Гагра. Мы осмотрим визитные карточки города — ресторан «Гагрипш» и белоснежную Колоннаду. Вы узнаете, почему именно в этих местах возник главный курорт Абхазии ещё во времена царской России.

Пицунда. Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны. Услышите о бывшей даче Н. С. Хрущева — уникальном курортном комплексе советской эпохи. А в центре Пицунды рассмотрите сохранившийся храм Х века.

Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии. По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи слёзы, которые связаны красивой легендой. А на озере у вас будет достаточно времени на прогулку и фотосъемку.

Новый Афон. Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон. Посетите комплекс у рукотворного водопада и увидите заброшенную, но колоритную станцию «Псырцха». А после мы прикоснемся к истории Страны души, любуясь видами на Анакопийскую крепость — столицу Абхазского царства.

Сухум. В завершение путешествия мы устроим вечерний променад по исторической набережной абхазской столицы. Вы услышите о событиях, которые помнит этот древний 2500-летний город, и ощутите размеренный ритм повседневной жизни сухумчан.

Организационные детали

  • Встреча и начало экскурсии — на абхазской стороне границы. Транспортный КПП абхазо-российской границы зачастую загружен, поэтому удобнее всего будет встретиться на пешеходном КПП «Псоу».
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (350 руб. /чел.), а также такси из Адлера до границы: от 100 до 400 руб. При необходимости можно организовать выезд из отеля.
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
  • План экскурсии мы можем скорректировать по вашему желанию при предварительном обсуждении или во время путешествия

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на КПП «Псоу»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Саид
Саид
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Саид, я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Экскурсии провожу более 10 лет, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
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1 реальный отзыв

Александр
24 окт 2021
Очень довольны прошедшей экскурсией. Саид, замечательный гид и рассказчик. Мы в восторге от Абхазии. Обязательно вернёмся сюда ещё.

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