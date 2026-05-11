Приготовьтесь к насыщенному путешествию по главным городам Абхазии! За один день вы оцените пляжи Пицунды и Колоннаду Гагры, набережную Сухума и исторические памятники Нового Афона. Откроете природные сокровища Рицинского парка и погрузитесь в традиции, легенды и колорит дивной Страны Души.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра. Мы осмотрим визитные карточки города — ресторан «Гагрипш» и белоснежную Колоннаду. Вы узнаете, почему именно в этих местах возник главный курорт Абхазии ещё во времена царской России.

Пицунда. Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны. Услышите о бывшей даче Н. С. Хрущёва — уникальном курортном комплексе советской эпохи. А в центре Пицунды рассмотрите сохранившийся храм Х века.

Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии. По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи Слёзы, которые связаны красивой легендой. А на озере у вас будет достаточно времени на прогулку и фотосъёмку.

Новый Афон. Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон. Посетите комплекс у рукотворного водопада и увидите заброшенную, но колоритную станцию «Псырцха». А после мы прикоснемся к истории Страны Души, любуясь видами на Анакопийскую крепость — столицу Абхазского царства.

Сухум. В завершение путешествия мы устроим вечерний променад по исторической набережной абхазской столицы. Вы услышите о событиях, которые помнит этот древний 2500-летний город, и ощутите размеренный ритм повседневной жизни сухумчан.

Организационные детали

Встреча и начало экскурсии — на абхазской стороне границы. Транспортный КПП абхазо-российской границы зачастую загружен, поэтому удобнее всего будет встретиться на пешеходном КПП «Псоу».

При желании, можно организовать выезд от любого удобного вам места. Стоимость в одну сторону: из Адлера — 900 ₽, Красной Поляны — 2500 ₽, Центрального Сочи — 3000 ₽

Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (1000 ₽ — взрослый, 8-12 лет — 400 ₽, до 7 лет — бесплатно

План экскурсии мы можем скорректировать по вашему желанию при предварительном обсуждении или во время путешествия

Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды

Пересечение границы