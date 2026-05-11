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Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица

За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Приготовьтесь к насыщенному путешествию по главным городам Абхазии! За один день вы оцените пляжи Пицунды и Колоннаду Гагры, набережную Сухума и исторические памятники Нового Афона.

Откроете природные сокровища Рицинского парка и погрузитесь в традиции, легенды и колорит дивной Страны Души.
5
39 отзывов
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица

Описание экскурсии

Гагра. Мы осмотрим визитные карточки города — ресторан «Гагрипш» и белоснежную Колоннаду. Вы узнаете, почему именно в этих местах возник главный курорт Абхазии ещё во времена царской России.

Пицунда. Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны. Услышите о бывшей даче Н. С. Хрущёва — уникальном курортном комплексе советской эпохи. А в центре Пицунды рассмотрите сохранившийся храм Х века.

Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии. По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи Слёзы, которые связаны красивой легендой. А на озере у вас будет достаточно времени на прогулку и фотосъёмку.

Новый Афон. Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон. Посетите комплекс у рукотворного водопада и увидите заброшенную, но колоритную станцию «Псырцха». А после мы прикоснемся к истории Страны Души, любуясь видами на Анакопийскую крепость — столицу Абхазского царства.

Сухум. В завершение путешествия мы устроим вечерний променад по исторической набережной абхазской столицы. Вы услышите о событиях, которые помнит этот древний 2500-летний город, и ощутите размеренный ритм повседневной жизни сухумчан.

Организационные детали

  • Встреча и начало экскурсии — на абхазской стороне границы. Транспортный КПП абхазо-российской границы зачастую загружен, поэтому удобнее всего будет встретиться на пешеходном КПП «Псоу».
  • При желании, можно организовать выезд от любого удобного вам места. Стоимость в одну сторону: из Адлера — 900 ₽, Красной Поляны — 2500 ₽, Центрального Сочи — 3000 ₽
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (1000 ₽ — взрослый, 8-12 лет — 400 ₽, до 7 лет — бесплатно
  • План экскурсии мы можем скорректировать по вашему желанию при предварительном обсуждении или во время путешествия
  • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 915 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Н
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
Отличная экскурсия. Супер Гид 🔥очень много информации и интересных фактов. Очень благодарны за день. .
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Сергей
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и хотели, посмотрели очень красивые виды с разных ракурсов. Времени хватило погулять, сделать красивые фотографии
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и просто насладиться природой, нас никуда не торопили, но мы успели проехать весь запланированный маршрут. Советуем всем выезжать пораньше, наша экскурсия началась в 6 утра, из-за этого получилось побывать в красивых местах без толп туристов. Гид рассказывал истории и легенды республики, советовал, где лучше сделать красивые фотографии, прокатиться на лучшей тарзанке и порекомендовал отличное кафе с видом на горную реку. Экскурсия получилась замечательная, получили много новых знаний и впечатлений.

Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и+1
Очень удобно ездить с персональным гидом в комфортной машине, побывали именно в тех местах где и
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Светлана
Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным маршрутом. Предварительно, Саид, объяснил все нюансы, обсудили встречу, был всегда на связи. До границы
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доехали сами. Встреча состоялась на абхазской стороне, без опозданий. Машина комфортная, чистая, даже был wi-fi, благодаря профессионализму и аккуратному стилю вождения Саида, дорога была комфортной, с учетом того, что на Рице был ещё снег, Саид сразу предупредил, что машина на шипованной резине, и мы не переживали. Саид очень увлекательно рассказывает о своей стране, грамотно простраивает маршрут, весь день пролетел на одном дыхании. Саид отличный гид, высокообразованный, интеллигентный, что не маловажно с чувством юмора). Мы задавали ему много вопросов об Абхазии, об истории и на самые разные темы, и на все получали развёрнутый и интересный ответ.
Ещё раз огромное спасибо Саиду! Благодаря ему получена масса впечатлений, положительных эмоций и воспоминаний! Однозначно будем рекомендовать Саида и экскурсии предлагаемые им!

Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным
Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным
Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным
Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным
Наш гранд-тур по Абхазии прошёл идеально. Ездили вдвоём с мужем, принципиально искали индивидуальную экскурсию с конкретным
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К
Одна из лучших экскурсий на которой мы были! Все очень понравилось, вот несколько пунктов, которые сделали поездку особенно крутой:
1) Прекрасный гид-водитель, который учел все наши пожелания по маршруту, отвечал на
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все вопросы и вел интересную экскурсию.
2) Отличный автомобиль, наша компания из 7 человек удобно расположилась 3) Отличное место для обеда, в которое нас привел гид. Очень вкусно и не дорого.

Мы успели посетить все, что запланировали и на протяжении всей поездки чувствовали себя в безопасности. Точно рекомендуем!

Одна из лучших экскурсий на которой мы были! Все очень понравилось, вот несколько пунктов, которые сделали поездку особенно крутой:
Одна из лучших экскурсий на которой мы были! Все очень понравилось, вот несколько пунктов, которые сделали поездку особенно крутой:
Одна из лучших экскурсий на которой мы были! Все очень понравилось, вот несколько пунктов, которые сделали поездку особенно крутой:
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С
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство.
Однозначно рекомендуем!
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш+2
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
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Ирина
Прекрасная, познавательная экскурсия! Повезло с погодой, солнце, тепло. Экскурсовод Даниэль - Гуру в своём деле. На протяжении всей экскурсии рассказывал не только о достопримечательностях Абхазии, но и о традициях Абхазии. Настолько эрудирован, компетентен и приятный в общении, что время прошло не заметно. Просматривая фотографии ловишь себя на мысли, вернутся ещё в этот Райский уголок!
Прекрасная, познавательная экскурсия! Повезло с погодой, солнце, тепло. Экскурсовод Даниэль - Гуру в своём деле. На
Прекрасная, познавательная экскурсия! Повезло с погодой, солнце, тепло. Экскурсовод Даниэль - Гуру в своём деле. На
Прекрасная, познавательная экскурсия! Повезло с погодой, солнце, тепло. Экскурсовод Даниэль - Гуру в своём деле. На
Прекрасная, познавательная экскурсия! Повезло с погодой, солнце, тепло. Экскурсовод Даниэль - Гуру в своём деле. На
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