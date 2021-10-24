Что вас ожидает

Гагра. Мы осмотрим визитные карточки города — ресторан «Гагрипш» и белоснежную Колоннаду. Вы узнаете, почему именно в этих местах возник главный курорт Абхазии ещё во времена царской России.

Пицунда. Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны. Услышите о бывшей даче Н. С. Хрущева — уникальном курортном комплексе советской эпохи. А в центре Пицунды рассмотрите сохранившийся храм Х века.

Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии. По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи слёзы, которые связаны красивой легендой. А на озере у вас будет достаточно времени на прогулку и фотосъемку.

Новый Афон. Вы откроете секреты монастыря, основанного в конце 19 века русскими монахами со Святой горы Афон. Посетите комплекс у рукотворного водопада и увидите заброшенную, но колоритную станцию «Псырцха». А после мы прикоснемся к истории Страны души, любуясь видами на Анакопийскую крепость — столицу Абхазского царства.

Сухум. В завершение путешествия мы устроим вечерний променад по исторической набережной абхазской столицы. Вы услышите о событиях, которые помнит этот древний 2500-летний город, и ощутите размеренный ритм повседневной жизни сухумчан.

Организационные детали