Этот день поможет вам разбавить пляжный отдых и стать прекрасным дополнением к знакомству с окрестностями Сочи, а если вы путешествуете с детьми, экскурсия подарит много положительных эмоций всей семье.
В программе — посещение форелевого хозяйства, красивая полноводная река Мзымта и секреты процесса рождения стеклянных изделий. А также древняя стоянка неандертальцев в Ахштырской пещере.
Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.
Шоу стеклодувов
Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.
Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам
После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.
Подвесной мост
В завершение экскурсии вы побываете на самом длинном пешеходном подвесном мосту Сочи. С высоты более 200 метров открываются великолепные виды на горы, море и ущелье реки Мзымта. Вас ждут яркие впечатления и незабываемые аттракционы на высоте!
Организационные детали
Экскурсия подойдет для путешественников старше 5 лет.
Дополнительные расходы
Входные билеты:
Ахштырская пещера — 400 руб. /чел.
Форелевое хозяйство — 450 руб. /чел.
Шоу стеклодувов — 500 руб. /чел.
Скайпарк – 2 000 руб. /чел.
Как проходит экскурсия
На машине — это включено в стоимость
Экскурсия по форелевому хозяйству проводится местным гидом
До пещеры мы дойдём пешком (500 м в одну сторону) по не асфальтированной дороге
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 308 туристов
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.