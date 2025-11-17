Этот день поможет вам разбавить пляжный отдых и стать прекрасным дополнением к знакомству с окрестностями Сочи, а если вы путешествуете с детьми, экскурсия подарит много положительных эмоций всей семье. В программе — посещение форелевого хозяйства, красивая полноводная река Мзымта и секреты процесса рождения стеклянных изделий. А также древняя стоянка неандертальцев в Ахштырской пещере.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство и бурная Мзымта

Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.

Шоу стеклодувов

Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.

Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам

После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.

Подвесной мост

В завершение экскурсии вы побываете на самом длинном пешеходном подвесном мосту Сочи. С высоты более 200 метров открываются великолепные виды на горы, море и ущелье реки Мзымта. Вас ждут яркие впечатления и незабываемые аттракционы на высоте!

Организационные детали

Экскурсия подойдет для путешественников старше 5 лет.

Дополнительные расходы

Входные билеты:

Ахштырская пещера — 400 руб. /чел.

Форелевое хозяйство — 450 руб. /чел.

Шоу стеклодувов — 500 руб. /чел.

Скайпарк – 2 000 руб. /чел.

Как проходит экскурсия