5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Освежите свои впечатления о Сочи и порадуйте вкусовые рецепторы. Гастротур из Адлера откроет для вас рыбу, мёд, сыры и другие локальные продукты
Сегодня в 10:00
16 авг в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в группе
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Начало: У ж/д вокзала Адлера
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 августа 2024Нам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказывает, все места, которые посетили, очень понравились, сделали много красивых фотографий 🥹
- ВВера17 июля 2024Отличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. Рекомендую данную экскурсию!
- ООльга20 августа 2023Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз непременно буду обращаться к ней за новыми впечатлениями. Ещё раз огромное спасибо!
- ЕЕкатерина9 мая 2023Несмотря на дождь, все прошло замечательно. Алексею отдельное спасибо, позаботился не только о нашем настроение, но и чтобы мы не промокли.
- ИИрина26 июня 2021Ребята, молодцы! Спасибо за экскурсию! Комфортно, душевно, познавательно! Время пролетело незаметно, всё очень здорово! Отдельное спасибо за "Ла Луну", ваша рекомендация на 100% зашла нашей семье! 🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ахштырская пещера»
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