Экскурсии в Ахштырскую пещеру

Найдено 3 экскурсии в категории «Ахштырская пещера» в Адлере, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Освежите свои впечатления о Сочи и порадуйте вкусовые рецепторы. Гастротур из Адлера откроет для вас рыбу, мёд, сыры и другие локальные продукты
Сегодня в 10:00
16 авг в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в группе
На машине
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в группе
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Начало: У ж/д вокзала Адлера
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 августа 2024
    Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
    Нам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказывает, все места, которые посетили, очень понравились, сделали много красивых фотографий 🥹
    Нам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказываетНам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказываетНам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказываетНам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказываетНам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказываетНам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказывает
  • В
    Вера
    17 июля 2024
    Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
    Отличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. Рекомендую данную экскурсию!
    Отличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. РекомендуюОтличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. РекомендуюОтличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. Рекомендую
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
    Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз непременно буду обращаться к ней за новыми впечатлениями. Ещё раз огромное спасибо!
    Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий разСпасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий разСпасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2023
    В горы! Поездка к красотам Красной поляны
    Несмотря на дождь, все прошло замечательно. Алексею отдельное спасибо, позаботился не только о нашем настроение, но и чтобы мы не промокли.
  • И
    Ирина
    26 июня 2021
    В горы! Поездка к красотам Красной поляны
    Ребята, молодцы! Спасибо за экскурсию! Комфортно, душевно, познавательно! Время пролетело незаметно, всё очень здорово! Отдельное спасибо за "Ла Луну", ваша рекомендация на 100% зашла нашей семье! 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ахштырская пещера»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Ахштырская пещера" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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