Ю Юлия Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Нам все понравилось 🥰, хотелось порекомендовать всем экскурсовода Екатерину, очень приятная и милая девушка, интересно рассказывает, все места, которые посетили, очень понравились, сделали много красивых фотографий 🥹

В Вера Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Отличная экскурсия,узнали много интересного. Даже ребенку 2х лет было интересно. Екатерина очень здорово спланировала маршрут. Рекомендую данную экскурсию!

О Ольга Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Спасибо за экскурсию, особенно понравилось форелевое хозяйство. Время экскурсии с Екатериной прошло незаметно, в следующий раз непременно буду обращаться к ней за новыми впечатлениями. Ещё раз огромное спасибо!

Е Екатерина В горы! Поездка к красотам Красной поляны Несмотря на дождь, все прошло замечательно. Алексею отдельное спасибо, позаботился не только о нашем настроение, но и чтобы мы не промокли.