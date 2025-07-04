Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Приглашаем на экскурсию в Сочи! Виноградник, дегустация вина, мастер-классы и местные деликатесы ждут вас. Уникальный опыт для любителей вина и гастрономии
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по Сочи! Вино, сыр, мед и пиво ждут вас на дегустации. Откройте для себя местные вкусы и ароматы
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2600 ₽
3250 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мёд, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8010 ₽
8900 ₽ за всё до 7 чел.
