вкусовых рецепторов!

Программа экскурсии была насыщенной и разнообразной. Мы посетили самые аутентичные места округа, где можно попробовать настоящую сочинскую кухню.

Особенно запомнились морепродукты, местные сыры и, конечно же, домашние вина. Каждое блюдо было приготовлено с любовью и вниманием к деталям.

Также запомнился визит в Скайпарк — это было настоящим приключением!

Визит на пасеку стал не менее увлекательным. Нам показали, как живут пчёлы, и, конечно же, угостили свежим мёдом. Мы пробовали разные сорта мёда и даже купили несколько баночек для себя.

Гид Екатерина - настоящий профессионал своего дела. Она с энтузиазмом делился секретами и рассказывала забавные истории из жизни.

Организация экскурсии была на высшем уровне: удобное время, продуманный маршрут и комфортный автомобиль.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Сочи и открыть для себя новые вкусовые грани этого прекрасного города.