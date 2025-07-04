Мои заказы

Адлерский рынок – экскурсии в Адлере

Найдено 6 экскурсий в категории «Адлерский рынок» в Адлере, цены от 2600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Адлер сквозь эпохи
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Попробовать Адлер на вкус
На машине
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
На машине
4 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Приглашаем на экскурсию в Сочи! Виноградник, дегустация вина, мастер-классы и местные деликатесы ждут вас. Уникальный опыт для любителей вина и гастрономии
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
5000 ₽ за человека
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по Сочи! Вино, сыр, мед и пиво ждут вас на дегустации. Откройте для себя местные вкусы и ароматы
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Пешая
2 часа
-
20%
24 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2600 ₽3250 ₽ за человека
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Адлера)
На машине
5.5 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мёд, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8010 ₽8900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
    04 июля 2025 приняли участие в гастрономической экскурсии «Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация», и это было потрясающее приключение для всех
    читать дальше

    вкусовых рецепторов!
    Программа экскурсии была насыщенной и разнообразной. Мы посетили самые аутентичные места округа, где можно попробовать настоящую сочинскую кухню.
    Особенно запомнились морепродукты, местные сыры и, конечно же, домашние вина. Каждое блюдо было приготовлено с любовью и вниманием к деталям.
    Также запомнился визит в Скайпарк — это было настоящим приключением!
    Визит на пасеку стал не менее увлекательным. Нам показали, как живут пчёлы, и, конечно же, угостили свежим мёдом. Мы пробовали разные сорта мёда и даже купили несколько баночек для себя.
    Гид Екатерина - настоящий профессионал своего дела. Она с энтузиазмом делился секретами и рассказывала забавные истории из жизни.
    Организация экскурсии была на высшем уровне: удобное время, продуманный маршрут и комфортный автомобиль.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Сочи и открыть для себя новые вкусовые грани этого прекрасного города.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Адлерский рынок»

Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Адлерский рынок" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2600 до 14 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
